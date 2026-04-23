La pression incessante des Bavarois a fini par payer à la 22^e minute. Parti de la droite, Jamal Musiala a adressé un centre au cordeau que Diaz a laissé passer avec intelligence, offrant à Kane l’occasion d’envoyer le ballon dans la lucarne. Il s’agissait du 52^e but de la saison pour le capitaine anglais, qui consolide ainsi son exceptionnelle saison en Allemagne.

Le score était scellé dans les dernières secondes du temps additionnel lorsque Leon Goretzka lançait Diaz en contre-attaque. L’ailier conservait son sang-froid pour doubler la mise et déclencher la liesse des supporters bavarois. Le Bayern attend désormais le vainqueur de la seconde demi-finale entre Stuttgart et Fribourg pour connaître son adversaire à Berlin.