Le Bayern Munich reste en lice pour le doublé national après sa victoire 2-0 contre le Bayer Leverkusen en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. L'équipe de Vincent Kompany se rendra à Berlin pour la finale pour la première fois depuis 2020, après une prestation où elle a contrôlé le rythme dès le coup d'envoi.
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52^e but pour Harry Kane ! L'attaquant anglais a encore frappé, offrant au Bayern une victoire contre le Bayer Leverkusen et maintenant vivant son rêve de triplé
Le Bayern Munich s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne.
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Kane ouvre le score lors d’une rencontre où son équipe a largement dominé.
La pression incessante des Bavarois a fini par payer à la 22^e minute. Parti de la droite, Jamal Musiala a adressé un centre au cordeau que Diaz a laissé passer avec intelligence, offrant à Kane l’occasion d’envoyer le ballon dans la lucarne. Il s’agissait du 52^e but de la saison pour le capitaine anglais, qui consolide ainsi son exceptionnelle saison en Allemagne.
Le score était scellé dans les dernières secondes du temps additionnel lorsque Leon Goretzka lançait Diaz en contre-attaque. L’ailier conservait son sang-froid pour doubler la mise et déclencher la liesse des supporters bavarois. Le Bayern attend désormais le vainqueur de la seconde demi-finale entre Stuttgart et Fribourg pour connaître son adversaire à Berlin.
« Nous avions la maîtrise »
Cette victoire permet au Bayern de garder l’espoir d’un quadruplé et place Kane sur la voie de nouveaux trophées. Après la rencontre, l’attaquant a analysé la performance sur le site officiel du club : « Nous avons livré une performance très solide de bout en bout. Notre manière de jouer et notre capacité à récupérer le ballon haut sur le terrain nous ont offert de belles occasions en première et en deuxième mi-temps. La seule chose que nous aurions pu mieux faire, c’est marquer davantage de buts. Nous les avons maintenus dans le match. Les dix dernières minutes sont alors toujours un peu stressantes, bien sûr, mais dans l’ensemble, nous avons contrôlé le jeu. Ils n’ont pas créé beaucoup d’occasions. »
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La quête du triplé
Alors que Kane poursuit sa série de buts record et que l’équipe fait preuve d’une immense solidité défensive sous la houlette de Kompany, la perspective d’un triplé reste tout à fait envisageable. Si Kompany pourrait procéder à des rotations contre Mayence en Bundesliga, où le titre est déjà acquis, le Bayern affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions la semaine prochaine.