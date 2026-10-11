Cette nouvelle banderole de supporters est la suite directe et moderne de la banderole à compteur « 24 ANS », dévoilée pour la première fois par les supporters de Manchester United en 2000. Cette banderole devenue célèbre avait été conçue spécialement pour souligner la longue et douloureuse disette de trophées que traversait alors Manchester City.

Les supporters de Manchester United ont soigneusement actualisé le chiffre inscrit sur la banderole chaque année, tandis que Manchester City continuait de traverser cette période sans titre. Le compteur a fini par atteindre 35.

La banderole d’origine n’a été démontée et retirée qu’après la victoire de Manchester City en FA Cup en 2011. Ce succès décisif a mis fin à une longue attente et marqué le début d’une période très fructueuse, avec plusieurs titres de Premier League, des coupes nationales et la Ligue des champions.