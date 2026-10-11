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51 ANS ! Les supporters de Manchester United ressortent leur emblématique banderole à décompte pour chambrer Manchester City au sujet du verdict sur les règles financières
Les supporters de Manchester United ont ressorti l’une des banderoles les plus tristement célèbres du football anglais pour narguer leurs rivaux locaux. Une immense banderole portant l’inscription « 51 ANS » a été fièrement déployée dans la tribune Stretford End, samedi à Old Trafford, lors du match de Premier League entre United et Tottenham.
Cette provocation vise directement Manchester City, engagé dans une bataille juridique en cours et très médiatisée. Le club doit actuellement faire face aux conséquences des accusations portant sur plus de 100 infractions présumées au règlement financier formulées par la Premier League.
- AFP
Balayer une décennie de succès
En choisissant le chiffre précis de 51, les supporters d’Old Trafford adressent un message clair et brutal sur la domination de Manchester City à l’époque moderne. Ce chiffre suggère que tous les titres remportés par City entre 2009 et 2018 devraient être entièrement effacés des palmarès officiels.
Cette période précise de neuf ans est au cœur du complexe dossier juridique de la Premier League contre le club. Si ces titres étaient écartés, les supporters de United estiment que l’attente de City pour un trophée majeur remonterait, en substance, à sa victoire en Coupe de la Ligue en 1976.
La renaissance d’un bandeau défilant tristement célèbre
Cette nouvelle banderole de supporters est la suite directe et moderne de la banderole à compteur « 24 ANS », dévoilée pour la première fois par les supporters de Manchester United en 2000. Cette banderole devenue célèbre avait été conçue spécialement pour souligner la longue et douloureuse disette de trophées que traversait alors Manchester City.
Les supporters de Manchester United ont soigneusement actualisé le chiffre inscrit sur la banderole chaque année, tandis que Manchester City continuait de traverser cette période sans titre. Le compteur a fini par atteindre 35.
La banderole d’origine n’a été démontée et retirée qu’après la victoire de Manchester City en FA Cup en 2011. Ce succès décisif a mis fin à une longue attente et marqué le début d’une période très fructueuse, avec plusieurs titres de Premier League, des coupes nationales et la Ligue des champions.
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Des tests imminents et des recours en justice
L’examen minutieux des accusations financières continue de dominer l’actualité de Manchester City cette saison. Le club a été initialement accusé par la Premier League en février 2023, à l’issue d’une longue enquête sur ses pratiques financières passées.
City a toujours nié fermement avoir commis la moindre faute liée à ces accusations. Le club a déjà déposé un recours officiel contre la décision de la commission indépendante, réaffirmant son innocence tout en cherchant à préserver l’héritage de ses récents succès sportifs.
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