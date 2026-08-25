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« 50 M£ ? Ce n’est rien de nos jours » : Alan Smith livre son verdict sur le départ proposé de Gabriel Martinelli d’Arsenal au milieu de l’intérêt d’Al-Hilal
Smith remet en question la valorisation de Martinelli
L’ancien attaquant d’Arsenal a fait part de ses inquiétudes concernant le possible départ de Martinelli, en particulier au sujet du montant du transfert évoqué. Alors qu’Al-Hilal est actuellement en discussions avancées pour recruter le joueur de 25 ans dans le cadre d’un deal estimé à environ 51 M£, Smith n’est pas convaincu qu’un tel montant représente la juste valeur marchande d’un joueur qui est un élément incontournable dans le nord de Londres depuis 2019.
S’exprimant auprès de Sky Sports, Smith a livré une analyse sans détour de la situation financière, déclarant : « 50 M£ ? Ce n’est rien de nos jours, non ? Vous pouvez avoir un joueur moyen… mais Martinelli n’est pas un joueur moyen. »
Il a ajouté : « Martinelli a été très bon pour Arsenal au fil des années. Il s’est peut-être un peu perdu. Il n’a que 25 ans donc s’il veut partir, ce qui est probablement le cas, s’il pense qu’il ne va pas avoir suffisamment de temps de jeu… partir en Arabie saoudite à ce stade de sa carrière, il se dit peut-être qu’il peut y rester deux ans et revenir, je ne sais pas. »
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Tensions dans le vestiaire à l'Emirates
La décision de se séparer de Martinelli n’a pas seulement retenu l’attention des observateurs, elle aurait également provoqué une onde de choc au sein même de l’effectif d’Arsenal. Des informations indiquent que la manière dont Arteta a traité l’ailier, qui a de fait été écarté du groupe professionnel, a provoqué « un certain malaise » chez ses coéquipiers.
Cela fait suite à une période durant laquelle le Brésilien a été totalement exclu des groupes les jours de match, y compris pour le Community Shield, ce qui signifie qu’il n’a pas reçu de médaille de vainqueur malgré ses longues années de service au club.
Ian Wright s’est lui aussi joint au concert de critiques, admettant que la situation actuelle le mettait « mal à l’aise ». Revenant sur la contribution du joueur, Wright a déclaré : « En ce qui concerne Martinelli et la manière dont Martinelli a été traité en ce moment, cela me met vraiment mal à l’aise. »
L’impact des nouvelles recrues
La stratégie de recrutement agressive d'Arsenal cet été a été le principal catalyseur de la soudaine disgrâce de Martinelli. Le club s'est activé pour renforcer l'effectif après son titre, en recrutant notamment Bruno Guimaraes, Ezri Konsa et Christos Tzolis, tout en rendant permanent le transfert de Piero Hincapie pour 35 M£.
Avec l'arrivée de Tzolis pour apporter de la concurrence sur les ailes, et alors que le club avait auparavant été associé à un transfert de Vinicius Junior, la marge de manœuvre de Martinelli pour retrouver sa place de titulaire s'est considérablement réduite. Le départ de Leandro Trossard à Besiktas devait libérer de l'espace, mais il semble au contraire qu'Arteta cherche un tout nouveau visage sur le côté gauche.
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L’héritage d’un serviteur du nord de Londres
Martinelli quittera l’Emirates avec un bilan statistique impressionnant et plusieurs trophées majeurs. Depuis son arrivée en provenance d’Ituano à l’adolescence, il a disputé 278 matches, inscrit 62 buts et délivré 36 passes décisives. Smith estime que les supporters ressentiront la perte d’un professionnel aussi dévoué, soulignant que Martinelli a toujours été un « bon garçon dans le vestiaire ».
« Pour Al-Hilal, ce sera une bonne recrue, a ajouté Smith. On dit que c’est un bon gars, il donne toujours 100 %, c’est un bon garçon dans le vestiaire et tout le reste, donc je ne pense pas qu’il y ait la moindre question concernant son caractère. Les supporters d’Arsenal sont déçus de voir partir Trossard et, d’une certaine manière, je pense que ce serait pareil pour Martinelli, parce qu’il a beaucoup donné à la cause au fil des années. »
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