L’ancien attaquant d’Arsenal a fait part de ses inquiétudes concernant le possible départ de Martinelli, en particulier au sujet du montant du transfert évoqué. Alors qu’Al-Hilal est actuellement en discussions avancées pour recruter le joueur de 25 ans dans le cadre d’un deal estimé à environ 51 M£, Smith n’est pas convaincu qu’un tel montant représente la juste valeur marchande d’un joueur qui est un élément incontournable dans le nord de Londres depuis 2019.

S’exprimant auprès de Sky Sports, Smith a livré une analyse sans détour de la situation financière, déclarant : « 50 M£ ? Ce n’est rien de nos jours, non ? Vous pouvez avoir un joueur moyen… mais Martinelli n’est pas un joueur moyen. »

Il a ajouté : « Martinelli a été très bon pour Arsenal au fil des années. Il s’est peut-être un peu perdu. Il n’a que 25 ans donc s’il veut partir, ce qui est probablement le cas, s’il pense qu’il ne va pas avoir suffisamment de temps de jeu… partir en Arabie saoudite à ce stade de sa carrière, il se dit peut-être qu’il peut y rester deux ans et revenir, je ne sais pas. »