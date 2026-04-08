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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Loai Mohamed

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5 raisons… Pourquoi le Bayern a-t-il remporté la première manche du sommet européen face au Real ?

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Real Madrid vs Bayern Munich
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Bayern Munich vs Real Madrid
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نوير ومبابي وأخطاء الدفاع.. كيف فرض البافاري sa loi sur le fief des Merengues ?

Le Bayern Munich méritait de s’imposer sur la pelouse du Real Madrid, lors du premier acte de leur duel européen pour décrocher un billet pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Le Bayern est rentré à Munich avec une précieuse victoire (2-1), mardi soir, dans un match au parfum de finale avant l’heure entre les deux géants. Il s’agit du premier succès du club bavarois au Santiago Bernabéu depuis 25 ans.

Bien que les statistiques de la rencontre indiquent des chiffres proches pour les deux équipes, le Bayern Munich a imposé sa domination, tandis que le Real Madrid a préféré s’appuyer sur les contre-attaques. Il n’est sorti de son camp qu’au cours du dernier quart d’heure, après avoir concédé un deuxième but, ce qui a abouti à une réduction de l’écart.

Les raisons de la supériorité du Bayern Munich sur le Real Madrid sont nombreuses, mais Kooora en passe en revue les cinq principales dans les lignes qui suivent.

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    Défense catastrophique

    La défense du Real Madrid continue de souffrir de plusieurs problèmes, et le match contre le Bayern Munich en est une nouvelle preuve cette saison.

    Outre le mauvais placement et le manque de couverture des joueurs de la ligne arrière, la rencontre face au club bavarois a été marquée par des erreurs individuelles catastrophiques, dont l’une a conduit à encaisser le deuxième but après une perte de balle au début de la seconde période.

    Thiago Betarsh, le milieu de terrain, a également offert un cadeau à Serge Gnabry face au but, mais la star allemande n’a pas su en profiter.

    Le premier but inscrit par Luis Díaz a confirmé un problème persistant dans l’axe de la défense madrilène : Gnabry a adressé sans difficulté une passe en profondeur à l’attaquant colombien, qui s’est retrouvé en face-à-face avec le gardien, en l’absence des défenseurs.

    Dean Huijsen a constitué un point faible évident au sein de la ligne arrière de l’équipe ; il a donc été la première modification de l’entraîneur Álvaro Arbeloa, qui l’a remplacé par Éder Militão, de retour de blessure.

    Sans la maladresse des attaquants du Bayern Munich à plusieurs reprises devant le but, le Bayern aurait pu sceller la qualification tôt à Madrid, sans attendre le match retour.

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    ريال Madrid est privé de Courtois

    Lorsque le Real Madrid parvenait à dominer dans les confrontations face aux grands clubs, alors même qu’il n’était pas forcément le meilleur, Thibaut Courtois était le héros de l’ombre de ces victoires.

    Cela s’est produit contre l’Atlético de Madrid et Manchester City cette saison, et les exemples sont nombreux au cours des dernières saisons.

    Il est vrai que le palmarès de Courtois ne rivalise peut-être pas avec celui d’autres gardiens, mais le Belge peut sauver sa cage sur des ballons qui, s’ils entraient, ne lui vaudraient aucun reproche. Et c’est ce secret qui a mené les Merengues à la victoire à plus d’une reprise.

    L’influence de Courtois est apparue clairement depuis sa blessure. Lors du match contre le Bayern Munich, son remplaçant Andriy Lunin a encaissé deux buts ; peut-être que le Belge aurait été capable d’en repousser au moins un.

    Au-delà de ces deux buts, les défenseurs du Real Madrid ne se sentent pas en confiance avec Lunin dans les buts. Cela s’est illustré sur une action de la première période : Harry Kane a servi Dayot Upamecano sur un plateau, mais ce dernier a frappé faiblement dans l’angle gauche. Carvajal a alors dégagé sur sa ligne, tandis que le gardien ukrainien plongeait du côté droit.

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    Conflit des parties

    Dès les premières minutes, la supériorité des ailiers du Bayern Munich, Michael Olise et Luis Díaz, s’est clairement imposée face aux latéraux de l’équipe locale, Álvaro Carreras et Trent Alexander-Arnold.

    Carreras n’a pas réussi à tenir dans les duels individuels face à la vitesse et à la technique de la star française, dont les accélérations ont constitué une arme offensive pour le Bayern durant le match.

    Jamie Carragher, ancienne star de l’Angleterre, a déclaré dans son analyse de la rencontre que ce qu’Olise a proposé face au Real Madrid est la meilleure performance individuelle qu’il ait vue depuis le début de la saison en cours.

    De l’autre côté, Díaz a été l’un des hommes du match et a réussi à inscrire le premier but, qui a lancé la rencontre en faveur de l’équipe visiteuse.

    À ce sujet, l’ancienne star anglaise Roy Keane a sévèrement critiqué Alexander-Arnold en déclarant : « Ce sont des erreurs de gamin. Laisser Luis Díaz te passer devant comme si tu n’existais pas ? C’est n’importe quoi ! On dirait qu’il n’a jamais joué arrière droit de sa vie. »

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    Géant chevronné

    Autant le Real Madrid a regretté l’absence de Courtois, autant le Bayern Munich a profité de la présence du rempart allemand expérimenté Manuel Neuer, âgé de 40 ans.

    Neuer a été immense et a repoussé 9 tentatives des joueurs du Real Madrid, en particulier du duo Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, décrochant à juste titre le trophée d’homme du match.

    On peut dire que sans les arrêts de Neuer, le résultat aurait changé ; même le but encaissé l’a été de justesse, le ballon n’ayant franchi que légèrement la ligne de but.

    L’entraîneur Vincent Kompany doit une grande part de ce succès à son gardien, et lui devra encore davantage en cas de qualification pour les demi-finales, d’autant plus que le club bavarois, grâce à l’éclat de Neuer, a obtenu sur la pelouse du Real une victoire qui lui échappait depuis 2001.

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    Mbappé suscite des interrogations

    Malgré le but qu’il a inscrit, qui a maintenu les espoirs du Real Madrid, la prestation de Kylian Mbappé lors du match n’a pas été à la hauteur des attentes, et il continue de souffrir lors des grandes affiches.

    La question revient une nouvelle fois : le Real Madrid ne ferait-il pas mieux de jouer sans Mbappé ? Et la présence de Mbappé ne freine-t-elle pas les projections d’autres joueurs, comme Fede Valverde, qui brille en l’absence de la star française ?

    Mbappé fait l’objet de critiques virulentes, d’autant plus que les victoires du Real contre l’Atlético de Madrid et Manchester City sont intervenues alors qu’il n’était pas titulaire, l’équipe ayant alors joué de manière plus collective.

    La star française a gâché deux énormes occasions face au but, qui auraient suffi à offrir la victoire au club merengue malgré la prestation médiocre.

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    تحكيم إنجليزي ممتاز

    Le match entre le Real Madrid et le Bayern Munich a été l’un des rares en Ligue des champions cette saison à se dérouler sans véritable controverse arbitrale.

    L’arbitre anglais Michael Oliver a livré une performance remarquable et a mené la rencontre à bon port, sans problèmes, en prenant les bonnes décisions.

    Les joueurs du Real Madrid ont contesté la validation du but de Luis Díaz, malgré le fait que le ballon a heurté la main de Michael Olise au début de l’action, mais l’expert arbitral espagnol Iturralde González a soutenu la décision d’Oliver.

    Iturralde a également salué la décision de l’arbitre anglais de brandir un carton jaune à l’encontre d’Aurélien Tchouaméni après une faute à la limite de la surface de réparation en première période, malgré la contestation du joueur français, le carton entraînant sa suspension pour le match retour.

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    Le règlement est reporté.

    Malgré la défaite du Real Madrid à domicile et une prestation décevante, personne n’ose affirmer que la qualification est déjà acquise au profit de l’équipe bavaroise.

    Même Vincent Kompany, interrogé sur la garantie de qualification de son équipe, a répondu : « Ce match ressemblait à une première mi-temps d’une longue rencontre ; pas de place pour de grandes célébrations ni pour une satisfaction totale. Il faut au contraire se préparer avec force pour la manche décisive à l’Allianz Arena. »

    Quant à Arbeloa, il a brandi l’étendard du défi et déclaré : « S’il y a une équipe capable de gagner à Munich, c’est le Real Madrid. Ceux qui ne nous croient pas n’ont qu’à rester à Madrid ; nous, nous irons à Munich avec toutes nos forces pour l’emporter. »

    L’équipe espagnole a besoin de s’imposer avec deux buts d’écart à l’Allianz Arena face à un géant allemand qui, cette saison, dévore tout sur son passage sur les plans national et continental.

    Malgré cela, le Real Madrid s’accroche à l’espoir de renverser la situation sur le terrain adverse, d’autant qu’il abordera le match avec la plupart de ses armes, ses stars ayant évité de recevoir un carton jaune qui les aurait exposées à une suspension, à l’exception de Tchouaméni seulement.

    Le quintette Mbappé, Vinícius, Jude Bellingham, Dean Huijsen et Álvaro Carreras était menacé de manquer la manche retour, mais aucun n’a reçu de carton hier.

    Et si le Bayern Munich opte pour un pressing haut lors du match retour, comme il l’a fait au Santiago Bernabéu, le club merengue pourrait trouver la voie des demi-finales en s’appuyant sur des contre-attaques rapides dans le dos des défenseurs.

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