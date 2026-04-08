Le Bayern Munich méritait de s’imposer sur la pelouse du Real Madrid, lors du premier acte de leur duel européen pour décrocher un billet pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Le Bayern est rentré à Munich avec une précieuse victoire (2-1), mardi soir, dans un match au parfum de finale avant l’heure entre les deux géants. Il s’agit du premier succès du club bavarois au Santiago Bernabéu depuis 25 ans.

Bien que les statistiques de la rencontre indiquent des chiffres proches pour les deux équipes, le Bayern Munich a imposé sa domination, tandis que le Real Madrid a préféré s’appuyer sur les contre-attaques. Il n’est sorti de son camp qu’au cours du dernier quart d’heure, après avoir concédé un deuxième but, ce qui a abouti à une réduction de l’écart.

Les raisons de la supériorité du Bayern Munich sur le Real Madrid sont nombreuses, mais Kooora en passe en revue les cinq principales dans les lignes qui suivent.

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