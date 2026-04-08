La Premier League anglaise a officialisé l’obtention d’une cinquième place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des champions 2026-2027.

Selon la chaîne britannique « Sky Sports », les cinq premiers clubs du classement de la Premier League cette saison représenteront l’Angleterre la saison prochaine dans la compétition continentale la plus prestigieuse, après que les clubs anglais ont pris la tête du classement du coefficient de performance.

Cette décision intervient après la victoire d’Arsenal à l’extérieur contre le Sporting Lisbonne (Portugal) sur le score de 1-0, mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de l’édition en cours du tournoi.

C’est la deuxième fois consécutive que la Premier League obtient une place supplémentaire, puisqu’elle occupe la première place du classement du coefficient de performance européen.

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