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5 clubs d’un même championnat… la bataille pour la place supplémentaire en Ligue des champions est tranchée

Sporting CP vs Arsenal
Sporting CP
Arsenal
Ligue des Champions
Portugal
Angleterre

Le nombre est susceptible d’augmenter dans un cas exceptionnel.

La Premier League anglaise a officialisé l’obtention d’une cinquième place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des champions 2026-2027.

Selon la chaîne britannique « Sky Sports », les cinq premiers clubs du classement de la Premier League cette saison représenteront l’Angleterre la saison prochaine dans la compétition continentale la plus prestigieuse, après que les clubs anglais ont pris la tête du classement du coefficient de performance.

Cette décision intervient après la victoire d’Arsenal à l’extérieur contre le Sporting Lisbonne (Portugal) sur le score de 1-0, mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de l’édition en cours du tournoi.

C’est la deuxième fois consécutive que la Premier League obtient une place supplémentaire, puisqu’elle occupe la première place du classement du coefficient de performance européen.

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  • 7 représentants de la Premier League ?

    Actuellement, Liverpool occupe la cinquième place du championnat, mais il ne compte qu’un point d’avance sur Chelsea, sixième.

    Cependant, la prochaine édition de la Ligue des champions pourrait voir un plus grand nombre de clubs anglais y participer.

    Si Aston Villa, actuellement quatrième, parvient à remporter la Ligue Europa et termine la saison en dehors des quatre premières places, l’Angleterre pourrait aligner six clubs dans la compétition ; le même scénario s’applique à Liverpool en Ligue des champions.

    En cas de victoire d’une équipe anglaise dans une compétition européenne et si elle termine la saison à la cinquième place, la sixième place sera également qualificative pour la Ligue des champions.

    Si deux équipes remportent des titres européens et terminent la saison aux cinquième et sixième places, l’équipe classée septième obtiendra un billet de qualification.

    Nottingham Forest peut également se qualifier pour la Ligue des champions s’il remporte la Ligue Europa.

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  • Qui obtient le deuxième siège supplémentaire ?

    L’Union des associations européennes de football (UEFA) accorde deux places supplémentaires aux deux meilleurs championnats en termes de performance. Alors que la Premier League s’est déjà assuré l’une d’elles, la compétition se poursuit pour l’autre place.

    L’Espagne semble la mieux placée pour la décrocher, devant l’Allemagne et le Portugal.

    Les clubs anglais occupent actuellement la tête du coefficient UEFA avec 25,013 points, contre 20,281 points pour les clubs espagnols, sachant que le Real Madrid a perdu la même soirée à domicile face au Bayern Munich 1-2.

    Les clubs allemands arrivent en troisième position avec 19,714 points, puis les clubs portugais avec 18,900, suivis des clubs italiens avec 18,714 points.

  • كيف يعمل نظام المعامل؟

    Chaque pays obtient des points en fonction des résultats de ses clubs en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence.

    Ensuite, le total des points est divisé par le nombre de clubs participant aux compétitions européennes, afin de classer les pays selon leur moyenne de points.

    Une victoire rapporte deux points, un match nul un point, tandis qu’une défaite ne rapporte aucun point.

    Des points supplémentaires sont également attribués en fonction du classement des équipes lors de la phase de ligue et de leur progression dans les tours à élimination directe.

    Ces points supplémentaires sont plus élevés en Ligue des champions que dans les deux autres compétitions.

    Ainsi, l’équipe qui termine la phase de ligue de la Ligue des champions en tête obtient 12 points supplémentaires, contre 6 points pour le leader de la Ligue Europa et 4 points pour le leader de la Ligue Europa Conférence.

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