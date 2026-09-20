Manchester City s'est hissé en tête du classement de la Premier League après avoir récolté 15 points lors de ses cinq premiers matches, s'imposant dans toutes ses rencontres, la dernière en date étant la victoire spectaculaire face à Sunderland sur le score de 5-3.

Le club mancunien est le seul de la compétition à avoir réussi le sans-faute jusqu'à présent, et il possède également la plus longue série de victoires consécutives en championnat cette saison, avec un pourcentage de victoires de 100 %. Ce début reflète la force de Manchester City et sa volonté manifeste de reconquérir le titre de champion.

Ce départ canon n'est pas un simple chiffre anecdotique, car l'équipe a réalisé une performance historique : remporter ses cinq premiers matches d'une saison de première division est un exploit qu'elle accomplit pour la cinquième fois de son histoire. City avait déjà réussi cette performance lors des saisons 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 et 2023-2024, avant de rééditer le scénario cette saison.

Ce début parfait ne s'est pas arrêté à Manchester City, il s'est étendu à son entraîneur italien Enzo Maresca, qui a remporté l'ensemble de ses cinq premiers matches avec l'équipe en Premier League.

Maresca est devenu seulement le sixième entraîneur de l'histoire de la compétition à remporter ses cinq premiers matches avec un même club, rejoignant ainsi une liste qui comprend Carlo Ancelotti, Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjaer, qui ont chacun remporté leurs six premiers matches, aux côtés de Craig Shakespeare et Maurizio Sarri, qui ont tous deux remporté leurs cinq premiers matches.