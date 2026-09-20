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Enzo Maresca - إنزو ماريسكا - Kooora OnlyKooora.com
Karim Malim
Traduit par

5 chapitres de folie en Premier League : Manchester City s'envole en solitaire et les crises frappent les grands

FEATURES
Manchester City vs Sunderland
Manchester City
Sunderland
Premier League
Brighton vs Arsenal
Brighton
Arsenal
Bournemouth vs Liverpool
Bournemouth
Liverpool
Brentford vs Chelsea
Brentford
Chelsea
Fulham vs Manchester United
Fulham
Manchester United
Tottenham vs Aston Villa
Tottenham
Aston Villa
Angleterre
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Maroc
Algérie
Jordanie
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Chelsea trébuche, Manchester United s'écroule et Tottenham sombre !

La Premier League n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour dévoiler ses premiers traits, les cinq premières journées ayant apporté leur lot de surprises, entre un départ parfait de Manchester City, un faux pas inattendu d'Arsenal et une crise défensive qui frappe Chelsea, tandis que Manchester United s'est retrouvé loin de l'image qu'il recherche et que Tottenham Hotspur occupe le bas du classement.

Et pendant que Manchester City a réussi à décrocher un carton plein, certains grands clubs ont commencé à payer le prix de leurs erreurs précoces, faisant naître dès ce début de saison une question importante : ces cinq journées ne sont-elles qu'une étape passagère, ou portent-elles déjà des signaux précoces sur la forme que prendra la lutte pour le titre et pour les places au sommet ?

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  • Enzo Maresca Manchester City crestGetty/GOAL

    Manchester City : un carton plein et un message envoyé très tôt

    Manchester City s'est hissé en tête du classement de la Premier League après avoir récolté 15 points lors de ses cinq premiers matches, s'imposant dans toutes ses rencontres, la dernière en date étant la victoire spectaculaire face à Sunderland sur le score de 5-3.

    Le club mancunien est le seul de la compétition à avoir réussi le sans-faute jusqu'à présent, et il possède également la plus longue série de victoires consécutives en championnat cette saison, avec un pourcentage de victoires de 100 %. Ce début reflète la force de Manchester City et sa volonté manifeste de reconquérir le titre de champion.

    Ce départ canon n'est pas un simple chiffre anecdotique, car l'équipe a réalisé une performance historique : remporter ses cinq premiers matches d'une saison de première division est un exploit qu'elle accomplit pour la cinquième fois de son histoire. City avait déjà réussi cette performance lors des saisons 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 et 2023-2024, avant de rééditer le scénario cette saison.

    Ce début parfait ne s'est pas arrêté à Manchester City, il s'est étendu à son entraîneur italien Enzo Maresca, qui a remporté l'ensemble de ses cinq premiers matches avec l'équipe en Premier League.

    Maresca est devenu seulement le sixième entraîneur de l'histoire de la compétition à remporter ses cinq premiers matches avec un même club, rejoignant ainsi une liste qui comprend Carlo Ancelotti, Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjaer, qui ont chacun remporté leurs six premiers matches, aux côtés de Craig Shakespeare et Maurizio Sarri, qui ont tous deux remporté leurs cinq premiers matches.

    • Publicité
  • Mikel Arteta - ميكيل أرتيتا - Kooora OnlyKooora.com

    Arsenal : une bévue qui a stoppé le départ parfait

    Arsenal a entamé la saison en tant que tenant du titre et principal favori pour le conserver, après avoir mis fin, sous la direction de Mikel Arteta, à une longue disette de 22 ans sans trophée.

    La saison dernière, l'équipe s'était appuyée sur un style de jeu souvent marqué par l'usure et le pressing de l'adversaire, avant d'entamer la nouvelle saison de manière plus solide et plus convaincante.

    Et de fait, le début d'Arsenal a été remarquable, puisque le club a récolté 12 points lors des quatre premières journées, avant de recevoir un coup inattendu lors de la cinquième journée avec une défaite face à Brighton sur un score de trois buts à zéro.

    Cette défaite a mis un terme au parcours parfait de l'équipe, mais elle est en même temps survenue suffisamment tôt pour permettre à Arsenal de rectifier le tir rapidement, d'autant que la course au titre n'en est encore qu'à ses débuts.

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  • Andoni Iraola - أندوني إيراولا - Kooora OnlyKooora.com

    Une solidité sans défaite : et des surprises hors des pronostics

    Aux côtés de Manchester City, quatre autres clubs ont réussi à éviter la défaite après cinq journées : Brentford, Leeds United, Liverpool et Everton.

    Mais ne pas avoir perdu ne signifie pas nécessairement un début parfait, ce qui s'applique clairement à Liverpool, qui occupe la sixième place avec 9 points. Bien que l'équipe n'ait encaissé aucune défaite lors de ses cinq premiers matches, elle a concédé le nul dans trois d'entre eux, perdant ainsi six points pleins en ce début de saison.

    Plus frappant encore, c'est seulement la troisième fois au cours des 63 dernières saisons que Liverpool ne parvient pas à remporter l'un de ses deux premiers matches à domicile en championnat. Avec l'écart qui se creuse tôt avec Manchester City, Liverpool sait que la poursuite de cette hémorragie de points pourrait compliquer sa mission de retour dans la course au titre.

    En revanche, Leeds United et Hull City, tout juste promu, affichent des niveaux remarquables : Leeds n'a subi aucune défaite jusqu'à présent, tandis que Hull City occupe la huitième place avec 8 points.

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  • Xabi Alonso - تشابي ألونسو - Kooora OnlyKooora.com

    Chelsea : une attaque au rendez-vous, une défense aux abonnés absents

    Chelsea occupe la dixième place avec 7 points, après avoir concédé deux défaites lors des cinq premières journées.

    Sur le plan offensif, l'équipe a inscrit 10 buts, un bilan qui paraît satisfaisant, mais le véritable problème apparaît sur le plan défensif, avec 12 buts encaissés, ce qui en fait la pire défense du championnat jusqu'à présent.

    Le plus inquiétant est que les filets de Chelsea ont tremblé à deux reprises ou plus lors de chacun de ses quatre premiers matches, ce qui se produit pour la première fois dans l'histoire du club depuis la saison 2015-2016.

    Ainsi, Chelsea dispose des atouts offensifs susceptibles de l'aider à progresser, mais il a un besoin urgent de réparer son système défensif s'il veut entrer avec force dans la course à la lutte face à Arsenal et Manchester City.


  • Michael Carrick - مايكل كاريك - Kooora OnlyKooora.com

    Manchester United : beaucoup de tentatives, peu de résultats

    Manchester United est toujours à la recherche de son équilibre, après n'avoir remporté qu'une seule victoire et occuper la douzième place avec 5 points.

    United est la seule équipe de Premier League anglaise à avoir dépassé la barre des 100 tirs cette saison, mais ce grand nombre de tentatives ne s'est pas traduit en buts, l'équipe n'en ayant inscrit que 8.

    Elle en a également encaissé le même nombre, ce qui rend son bilan offensif égal à ce qui est entré dans ses filets. Ces chiffres révèlent un problème évident dans la transformation des tentatives offensives en buts et en résultats, malgré le grand nombre de tirs et la pression offensive.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2:1Getty/GOAL

    Tottenham : un départ tout en bas

    Quant à Tottenham Hotspur, il traverse l'un de ses débuts les plus difficiles, après n'avoir récolté que deux points et occuper la dernière place sans la moindre victoire.

    L'équipe ne figurait pas parmi les véritables prétendants au titre après avoir terminé les deux dernières saisons à la dix-septième place, mais les prévisions laissaient entrevoir un meilleur départ sous la conduite de Roberto De Zerbi, d'autant plus que l'entraîneur a bénéficié d'une préparation complète pour travailler avec l'équipe.

    Mais la réalité s'est révélée bien plus cruelle. Tottenham a en effet échoué à inscrire le moindre but lors de ses quatre premiers matchs en championnat, une première dans l'histoire du club, avant de mettre fin à sa disette lors de la cinquième journée en inscrivant deux buts au cours de la défaite face à Aston Villa sur le score de 2-3.

    Tottenham a ainsi réalisé son pire début en Premier League après cinq matchs, en ne totalisant que deux points avec une différence de buts de -6, faisant pire que son entame de la saison 2008-2009, où il avait cumulé deux points avec une différence de buts de -3.

  • Pep Guardiola Sir Alex FergusonGetty/GOAL

    Que dit l'histoire ?

    Malgré tous ces indicateurs, l'histoire met en garde contre les conclusions hâtives, car un début en fanfare ne garantit pas que l'équipe conservera le même rythme jusqu'à la fin de la saison.

    À l'ère de la Premier League, seules 9 équipes sont parvenues à décrocher le titre parmi les 28 qui avaient remporté leurs quatre premiers matches consécutifs, la dernière en date étant Manchester City lors de la saison 2023-2024.

    À l'inverse, un retard précoce sur la tête du classement semble plus difficile à combler, puisque seules deux équipes ont réussi à être sacrées après avoir accusé un retard de cinq points ou plus sur le leader à l'issue de quatre journées. Manchester United a réalisé cet exploit à cinq reprises sous la houlette de Sir Alex Ferguson, tandis que Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, a été l'autre équipe, lorsqu'il a renversé son retard et remporté le titre lors de la saison 2020-2021.

    Après cinq journées seulement, le tableau initial paraît clair : Manchester City impose son rythme, Arsenal a encaissé son premier coup, Chelsea souffre défensivement, Manchester United cherche des solutions, tandis que Tottenham se retrouve face à un début de saison qui exige une réaction rapide avant que les premiers faux pas ne se transforment en une crise plus grave.