La Premier League n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour dévoiler ses premiers traits, les cinq premières journées ayant apporté leur lot de surprises, entre un départ parfait de Manchester City, un faux pas inattendu d'Arsenal et une crise défensive qui frappe Chelsea, tandis que Manchester United s'est retrouvé loin de l'image qu'il recherche et que Tottenham Hotspur occupe le bas du classement.
Et pendant que Manchester City a réussi à décrocher un carton plein, certains grands clubs ont commencé à payer le prix de leurs erreurs précoces, faisant naître dès ce début de saison une question importante : ces cinq journées ne sont-elles qu'une étape passagère, ou portent-elles déjà des signaux précoces sur la forme que prendra la lutte pour le titre et pour les places au sommet ?
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