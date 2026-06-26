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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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495 combinaisons possibles pour le top 3… Mais pourquoi les leaders de groupe attendent-ils toujours le dernier moment pour découvrir l’identité de leurs futurs adversaires ?

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Les calculs de qualification se compliquent en raison du nouveau format de la Coupe du monde.

Jusqu’ici, les supporters connaissaient l’identité de la plupart des affiches à élimination directe dès la fin des poules. Mais la Coupe du monde 2026, élargie à 48 équipes, introduit une nouveauté : les 8 meilleurs troisièmes se qualifient aussi. Conséquence : plus aucun match des seizièmes de finale ne peut être fixé à l’avance.

Ainsi, une sélection peut terminer en tête de son groupe tout en ignorant l’identité de son adversaire jusqu’à la dernière seconde de la phase de groupes. Le destin de certaines rencontres repose en effet sur le « tableau des possibilités des troisièmes », un algorithme aux 495 combinaisons qui illustre à lui seul la complexité du nouveau format.

  • Pourquoi la FIFA ne peut-elle pas dévoiler dès maintenant l’intégralité du programme des 32es de finale ?

    Bien que le tirage au sort de la Coupe du monde établisse d’emblée l’arbre complet des phases à élimination directe, un point demeure indéfini jusqu’à l’issue de la phase de groupes.

    Dans le nouveau format, se qualifient en effet les deux premières équipes de chacune des 12 poules, ainsi que les 8 meilleures troisièmes.

    Il est alors possible d’identifier sans difficulté les quatre affiches des 16es de finale qui mettront aux prises les premiers et les deuxièmes de groupe, ainsi que les quatre rencontres entre deuxièmes.

    La complexité surgit avec les huit affiches mettant aux prises les premiers de chaque poule et l’un des meilleurs troisièmes.

    L’identité de ces huit équipes n’étant connue qu’à l’issue de la dernière journée des poules, il est impossible de verrouiller définitivement le tableau des seizièmes avant ce moment.

    Ce système a provoqué l’agacement de Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand, qui a déclaré avant la rencontre face à l’Équateur : « Je ne pense pas qu’il soit idéal que nous soyons pénalisés en tant que premiers de groupe… C’est injuste à mon avis. »

    Même si le règlement impose d’attendre la clôture de la phase de groupes pour attribuer les rencontres entre têtes de série et troisièmes, certaines affiches peuvent être officialisées plus tôt lorsque les résultats ne laissent qu’un seul scénario possible parmi les 495 cas de figure répertoriés dans l’annexe C.

    Dans ce cas, la Fédération internationale peut officialiser l’affiche avant même la fin de la phase de groupes, aucun autre résultat ne pouvant alors modifier ce scénario dans le tableau de répartition.

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  • Pourquoi existe-t-il 495 possibilités ?

    Il existe 495 combinaisons possibles pour les équipes classées troisièmes qui peuvent se qualifier. Ce nombre, a priori élevé, découle simplement des calculs mathématiques.

    Avec 12 groupes au total, seuls les troisièmes de huit d’entre eux peuvent prétendre à une place en phase à élimination directe ; la FIFA doit donc examiner toutes les combinaisons possibles pour désigner ces huit heureux élus.

    C’est pourquoi la FIFA a joint, dans l’annexe C du règlement du tournoi, un tableau récapitulant ces 495 scénarios afin de déterminer à l’avance la position de chaque troisième de groupe dans le tableau des 32es de finale, dès que les groupes des huit qualifiés seront connus.

  • La FIFA procède-t-elle à un tirage au sort après la phase de groupes ?

    La FIFA n’effectue pas de nouveau tirage au sort après la phase de groupes : elle se contente de consulter le tableau prédéfini parmi les 495 scénarios possibles.

    Ce tableau ne fixe pas seulement l’identité des adversaires, mais aussi la position de chaque équipe dans l’arbre du tournoi, ainsi, dès qu’on sait que les troisièmes qualifiés proviennent, par exemple, des groupes A, C, D, F, H, I, J et L, la FIFA sélectionne la ligne correspondant à cette configuration dans l’annexe C, ce qui positionne automatiquement chaque équipe dans l’arbre du tournoi.

  • En football, le troisième du classement ne rencontre pas directement le leader de son groupe.

    La FIFA a établi une règle simple dans le tableau des possibilités : une équipe qualifiée parmi les trois meilleures ne peut pas affronter le premier de son groupe en seizièmes de finale, les deux formations s’étant déjà rencontrées en phase de groupes.

    C’est pourquoi les 495 scénarios possibles ont été élaborés pour éviter toute nouvelle confrontation entre deux équipes d’un même groupe dès les premiers tours à élimination directe.

    Ce dispositif garantit par ailleurs l’équilibre du tableau final en répartissant les qualifiés de façon cohérente et équitable, sans qu’il soit besoin d’effectuer un nouveau tirage au sort après la phase de groupes.

  • Pourquoi les prévisions médiatiques sur les compositions d’équipe et les tactiques varient-elles d’un jour à l’autre ?

    Les graphiques et reportages publiés pendant la phase de groupes, qui associent le leader d’un groupe à un adversaire précis parmi les troisièmes, ne sont que des scénarios provisoires.

    Un simple match, voire un seul but, peut faire évoluer le classement des troisièmes et donc modifier l’attribution des huit meilleures équipes classées troisièmes, entraînant un nouveau scénario dans le tableau des 495.

    Aucun de ces scénarios ne devient définitif tant que tous les matchs de la phase de groupes ne sont pas terminés et que la liste des huit meilleurs troisièmes n’est pas officiellement validée.

  • Comment un simple but peut-il bouleverser l’issue d’un match de 32es de finale ?

    Supposons qu’une équipe, actuellement troisième de son groupe, pointe à la huitième place du classement des meilleurs troisièmes avant l’ultime journée.

    Si, dans un autre groupe, une équipe inscrit un but tardif, elle peut grimper à la huitième place et ainsi évincer le troisième concerné de la compétition.

    Dans ce cas, non seulement le nom de l’équipe qualifiée changerait, mais l’ensemble des 495 combinaisons possibles serait également bouleversé, entraînant la révision de plusieurs rencontres des 16es de finale d’un seul coup, et pas seulement d’un match.

    C’est pourquoi certaines rencontres des phases éliminatoires demeurent en suspens jusqu’au coup de sifflet final du dernier match de la phase de groupes.

  • Comment identifier les meilleures troisièmes de leur groupe ?

    La FIFA établit son classement selon les critères suivants :

    le nombre de points ;

    La différence de buts.

    Nombre de buts marqués.

    Le fair-play (cartons jaunes et rouges).

    La version la plus récente du classement mondial de la FIFA.

    Si l’égalité persiste, on consultera ensuite les éditions antérieures du classement mondial.

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