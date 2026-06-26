Bien que le tirage au sort de la Coupe du monde établisse d’emblée l’arbre complet des phases à élimination directe, un point demeure indéfini jusqu’à l’issue de la phase de groupes.

Dans le nouveau format, se qualifient en effet les deux premières équipes de chacune des 12 poules, ainsi que les 8 meilleures troisièmes.

Il est alors possible d’identifier sans difficulté les quatre affiches des 16es de finale qui mettront aux prises les premiers et les deuxièmes de groupe, ainsi que les quatre rencontres entre deuxièmes.

La complexité surgit avec les huit affiches mettant aux prises les premiers de chaque poule et l’un des meilleurs troisièmes.

L’identité de ces huit équipes n’étant connue qu’à l’issue de la dernière journée des poules, il est impossible de verrouiller définitivement le tableau des seizièmes avant ce moment.

Ce système a provoqué l’agacement de Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand, qui a déclaré avant la rencontre face à l’Équateur : « Je ne pense pas qu’il soit idéal que nous soyons pénalisés en tant que premiers de groupe… C’est injuste à mon avis. »

Même si le règlement impose d’attendre la clôture de la phase de groupes pour attribuer les rencontres entre têtes de série et troisièmes, certaines affiches peuvent être officialisées plus tôt lorsque les résultats ne laissent qu’un seul scénario possible parmi les 495 cas de figure répertoriés dans l’annexe C.

Dans ce cas, la Fédération internationale peut officialiser l’affiche avant même la fin de la phase de groupes, aucun autre résultat ne pouvant alors modifier ce scénario dans le tableau de répartition.