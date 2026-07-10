Il y a deux ans, l’attaquant grec portait les couleurs du Fortuna Düsseldorf en 2e Bundesliga. Aujourd’hui, l’ailier du Club Bruges s’apprête à rejoindre le FC Arsenal dans un transfert qui s’annonce spectaculaire.
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41 millions d’euros ! Un ancien joueur du Fortuna Düsseldorf s’apprête à rejoindre le FC Arsenal dans ce qui s’annonce comme un transfert record
Selon le journal anglais The Sun, les négociations entre les deux clubs seraient déjà bien avancées. Arsenal et le Club de Bruges se rapprocheraient de plus en plus sur le montant du transfert. Il serait question d’un montant d’environ 41 millions d’euros pour l’ailier gauche de 24 ans.
Si ce transfert se concrétise, Tzolis deviendrait immédiatement le joueur le plus cher de l’histoire du Club de Bruges. Le record actuel est détenu par Charles De Ketelaere, parti à l’AC Milan en 2022 pour 37,5 millions d’euros.
Christos Tzolis a quitté le Fortuna Düsseldorf pour rejoindre le Club Brugge en 2024.
Chez les Gunners, Tzolis pourrait bientôt endosser le rôle de Leandro Trossard. Le Belge, lui, s’apprête à quitter Londres pour rejoindre Besiktas Istanbul.
Recruté l’été dernier au Fortuna Düsseldorf pour 6,5 millions d’euros, l’attaquant a rapidement brillé sous les couleurs brugeoises, inscrivant 22 buts et délivrant 30 passes décisives en 56 matchs officiels, et contribuant ainsi largement au titre de champion de Belgique. Sous contrat jusqu’en 2029 avec le Club de Bruges, il pourrait donc prochainement découvrir la Premier League.
Christos Tzolis : statistiques de la saison 2025/26
Jeux
56
buts
22 passes décisifs
Passes décisives
30
Minutes de jeu
4 712 minutes de jeu
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