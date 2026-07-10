Selon le journal anglais The Sun, les négociations entre les deux clubs seraient déjà bien avancées. Arsenal et le Club de Bruges se rapprocheraient de plus en plus sur le montant du transfert. Il serait question d’un montant d’environ 41 millions d’euros pour l’ailier gauche de 24 ans.

Si ce transfert se concrétise, Tzolis deviendrait immédiatement le joueur le plus cher de l’histoire du Club de Bruges. Le record actuel est détenu par Charles De Ketelaere, parti à l’AC Milan en 2022 pour 37,5 millions d’euros.