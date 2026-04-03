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3 options, toutes plus difficiles les unes que les autres… Qui est le mieux placé pour succéder à Renard à la tête de la sélection saoudienne ?

FEATURES
Arabie Saoudite
H. Renard
S. Al-Shehri
J. Jesus
W. Regragui
R. Mancini
S. Inzaghi
M. Jaissle
K. Al-Atawi
Brendan Rogers
Arabie saoudite
France
Portugal
Maroc
Italie
Allemagne
Irlande du Nord

Plusieurs candidats sont désormais en lice pour succéder à l'entraîneur français... Lequel est le meilleur ?

Le Français Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, est devenu le sujet de préoccupation principal des supporters ces dernières heures, à la suite des deux défaites en match amical contre l'Égypte et la Serbie, à l'approche de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La sélection saoudienne s'est inclinée face à son homologue égyptienne, au stade Al-Inmaa de Djeddah, sur le score de 4-0, vendredi dernier, avant de s'incliner à nouveau face à la Serbie sur le score de 1-2, mardi dernier, à Belgrade.

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    Appels à la destitution de Renard

    Depuis la fin de ces deux matchs, le limogeage de Renard est devenu la principale revendication dans le milieu du football saoudien, que ce soit de la part des supporters, des médias ou des anciennes stars des « Verts ».

    Ces revendications se sont intensifiées ces dernières heures, notamment après que le journal français « L'Équipe » a révélé que Renard souhaitait quitter le poste d'entraîneur de la sélection saoudienne pour prendre les rênes de la sélection ghanéenne lors de la Coupe du monde 2026.

    Certains ont estimé que le maintien du sélectionneur français après ces informations constituait un affront au football saoudien et réduisait les chances de l'équipe nationale de réaliser de bonnes performances, et donc de passer le premier tour de la Coupe du monde.

    Tout le monde a alors commencé à proposer une série de noms pour prendre la tête de la sélection saoudienne à la Coupe du monde en remplacement de Renard, tandis que les supporters s'interrogeaient sur le choix le plus approprié parmi toutes ces options.

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    Une solution venue de l'extérieur… Mancini en est l'exemple

    Au départ, il était question de recruter un sélectionneur étranger, ne faisant pas partie du championnat Roshen, pour diriger la sélection saoudienne lors de la Coupe du monde, et le nom qui revenait le plus souvent était celui de Walid Regragui, l'ancien sélectionneur du Maroc.

    L'objectif principal de ce choix réside dans l'expérience dont dispose un entraîneur comme El-Rakraki en Coupe du monde, puisqu'il a mené l'équipe du Maroc jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, devenant ainsi la première équipe arabe et africaine à réaliser cet exploit.

    Cependant, cet atout se heurtera à certains inconvénients, notamment le fait que le nouvel entraîneur, en l'occurrence El-Rakraki, ne connaisse pas les joueurs de l'équipe nationale saoudienne, leur culture et leur mentalité, ce qui rendra difficile son adaptation à leur environnement.

    C'était d'ailleurs le principal problème rencontré par l'Italien Roberto Mancini, l'ancien sélectionneur de l'équipe saoudienne, plusieurs joueurs s'étant plaints de sa manière de les traiter, ce qui s'est traduit par des résultats négatifs pour les « Verts » sous sa direction.

    Ce problème est d'autant plus flagrant que le temps presse : le nouvel entraîneur ne rencontrera les joueurs de l'équipe nationale saoudienne que deux semaines au plus tard avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, en juin prochain.

    Il sera difficile pour le nouvel entraîneur étranger d'apprendre à connaître les joueurs personnellement, de s'habituer à leurs personnalités, sans parler de leur transmettre ses idées techniques, pendant cette courte période, ce qui rendra sa mission encore plus vouée à l'échec.

  • Jorge Jesus - جورجي جيسوسKooora

    Les étrangers à Roshen… Avantages et inconvénients

    La deuxième solution qui s'est imposée pour pallier ces lacunes consiste à recruter un entraîneur étranger parmi ceux qui dirigent actuellement un club de la Ligue saoudienne Roshen.

    Le Portugais Jorge Jesus, entraîneur de l'Al-Nassr, est considéré comme le candidat le plus en vue de cette catégorie, aux côtés de l'Italien Simone Inzaghi, de l'Allemand Matthias Jaissle et du Nord-Irlandais Brendan Rodgers, respectivement entraîneurs de l'Al-Hilal, de l'Al-Ahli et de l'Al-Qadsia.

    L'avantage de cette solution réside dans le fait que ces entraîneurs connaissent déjà la nature des joueurs saoudiens et les connaissent précisément tant sur le plan personnel que technique, grâce à leur expérience dans la Roshen League, que ce soit au cours de la saison actuelle ou des saisons précédentes.

    Cependant, cet avantage s'accompagne d'autres inconvénients, le plus notable étant que ces entraîneurs ne commenceront à planifier la sélection saoudienne qu'après la fin de la saison actuelle, compte tenu de l'intensité des compétitions auxquelles ils participent avec leurs clubs.

    Jesus, Inzaghi et Yaesle sont en lice pour le titre du championnat saoudien, où il reste 8 matchs à disputer pour chaque équipe, en plus des deux éditions de la Ligue des champions de l’Asie (Elite et 2), ainsi que de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, dont Al-Hilal disputera la finale.

    Inzaghi pourrait disputer 13 matchs en deux mois avec Al-Hilal jusqu'à la fin de la saison, contre 12 pour Yaisle avec Al-Ahli et 11 pour Jesus avec Al-Nassr, tandis que Rodgers ne disputera pas plus de 8 matchs avec l'équipe de Al-Qadisiyah, ce qui signifie qu'il n'y a pas le temps de penser à la sélection nationale.

    De plus, le nouvel entraîneur sera accusé par les supporters des équipes adverses de favoriser les joueurs de son équipe et de les sélectionner dans la liste finale au détriment d’autres joueurs qui le méritaient davantage.

    Ces accusations peuvent sembler normales pour tout entraîneur prenant les rênes de la sélection nationale, et Renard lui-même y est confronté, mais elles seront plus virulentes si un entraîneur d’une équipe spécifique est nommé à ce poste, ce qui suscitera une forme de division indésirable avant la Coupe du monde.

  • سعد الشهري

    L'entraîneur national… La meilleure des solutions, même si elle est amère

    Afin d'éviter tous ces inconvénients, la troisième solution semble être la meilleure : faire appel à un sélectionneur national pour diriger l'équipe saoudienne lors de la Coupe du monde 2026.

    Saad Al-Shehri, l'entraîneur de l'équipe Al-Ittihad, est considéré comme le candidat le plus en vue à ce poste, tandis que le nom de Khaled Al-Atwi, qui a entraîné cette même équipe ainsi que certaines catégories de jeunes de l'équipe nationale saoudienne ces dernières années, a également été évoqué.

    Un entraîneur national présente de nombreux avantages, notamment sa connaissance des joueurs saoudiens, de leur caractère et de leur culture, ce qui réduira la période de familiarisation entre eux pendant le court laps de temps qui précédera le coup d'envoi de la Coupe du monde.

    Il sera plus facile pour l’entraîneur national de motiver les joueurs de l’équipe nationale saoudienne et de leur remonter le moral, ce qui compensera en partie les aspects techniques qui pourraient ne pas être pleinement assimilés pendant la courte période précédant la Coupe du monde.

    Quant aux deux noms proposés, Saad Al-Shehri et Khaled Al-Atwi, ils ont l’avantage de ne pas être affiliés à l’un des clubs de l’élite, ce qui réduira les accusations de favoritisme envers une équipe au détriment d’une autre.

    Même sur le plan technique, les deux entraîneurs ont un parcours remarquable, notamment avec les équipes de jeunes de la sélection saoudienne, ce qui signifie qu’ils maîtrisent parfaitement le fonctionnement des équipes nationales, en particulier en Arabie saoudite.

  • سعد الشهري

    Al-Shahri ou Al-Atwi ?

    Saad Al-Shehri possède un atout par rapport à Al-Atwi : le renouveau qu'il a apporté au club Al-Ittifaq depuis qu'il en a pris les rênes début 2025, après une période de chaos et de désorganisation sous la direction de l'ancien entraîneur anglais Steven Gerrard.

    Toutefois, si le choix se porte sur Al-Shahri, il serait préférable qu'il quitte l'entraînement de l'Ittihad pour le reste de la saison afin de se concentrer sur la sélection saoudienne, en assistant aux matchs des différentes équipes et en commençant à élaborer ses plans pour la Coupe du monde.

    Si Al-Shehri insiste pour poursuivre son parcours avec Al-Ittifaq pendant la saison en cours, il serait préférable de recourir à une solution de remplacement, à savoir faire appel à l'entraîneur Khaled Al-Atwi, afin de se consacrer pleinement à la sélection saoudienne le plus rapidement possible.