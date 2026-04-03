3 options, toutes plus difficiles les unes que les autres… Qui est le mieux placé pour succéder à Renard à la tête de la sélection saoudienne ?

La deuxième solution qui s'est imposée pour pallier ces lacunes consiste à recruter un entraîneur étranger parmi ceux qui dirigent actuellement un club de la Ligue saoudienne Roshen.

Le Portugais Jorge Jesus, entraîneur de l'Al-Nassr, est considéré comme le candidat le plus en vue de cette catégorie, aux côtés de l'Italien Simone Inzaghi, de l'Allemand Matthias Jaissle et du Nord-Irlandais Brendan Rodgers, respectivement entraîneurs de l'Al-Hilal, de l'Al-Ahli et de l'Al-Qadsia.

L'avantage de cette solution réside dans le fait que ces entraîneurs connaissent déjà la nature des joueurs saoudiens et les connaissent précisément tant sur le plan personnel que technique, grâce à leur expérience dans la Roshen League, que ce soit au cours de la saison actuelle ou des saisons précédentes.

Cependant, cet avantage s'accompagne d'autres inconvénients, le plus notable étant que ces entraîneurs ne commenceront à planifier la sélection saoudienne qu'après la fin de la saison actuelle, compte tenu de l'intensité des compétitions auxquelles ils participent avec leurs clubs.

Jesus, Inzaghi et Yaesle sont en lice pour le titre du championnat saoudien, où il reste 8 matchs à disputer pour chaque équipe, en plus des deux éditions de la Ligue des champions de l’Asie (Elite et 2), ainsi que de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, dont Al-Hilal disputera la finale.

Inzaghi pourrait disputer 13 matchs en deux mois avec Al-Hilal jusqu'à la fin de la saison, contre 12 pour Yaisle avec Al-Ahli et 11 pour Jesus avec Al-Nassr, tandis que Rodgers ne disputera pas plus de 8 matchs avec l'équipe de Al-Qadisiyah, ce qui signifie qu'il n'y a pas le temps de penser à la sélection nationale.

De plus, le nouvel entraîneur sera accusé par les supporters des équipes adverses de favoriser les joueurs de son équipe et de les sélectionner dans la liste finale au détriment d’autres joueurs qui le méritaient davantage.

Ces accusations peuvent sembler normales pour tout entraîneur prenant les rênes de la sélection nationale, et Renard lui-même y est confronté, mais elles seront plus virulentes si un entraîneur d’une équipe spécifique est nommé à ce poste, ce qui suscitera une forme de division indésirable avant la Coupe du monde.