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3 milliards £ en 100 jours : la FIFA accélère le lancement controversé de la société dérivée de la Coupe du monde malgré la menace croissante d’un boycott européen
La FIFA accélère la scission à 4,2 milliards de dollars de la Coupe du monde
La FIFA accélère le lancement d’une nouvelle filiale de la Coupe du monde, connue sous le nom de FIFA Forward Enterprise (FFE). Selon Sky News, l’instance dirigeante espère encaisser jusqu’à 4,2 milliards de dollars (3,1 milliards de livres sterling) auprès d’investisseurs privés d’ici octobre en cédant une participation de 20 % dans cette entreprise valorisée à 20 milliards de dollars.
Le caractère secret et le calendrier accéléré de cette proposition ont provoqué la fureur dans le football mondial, plusieurs associations européennes discutant activement d’un possible boycott de la Coupe du monde en guise de protestation. Les critiques voient dans ce projet un moyen pour le président de la FIFA, Infantino, de conserver le contrôle du tournoi au-delà de la limite de son mandat présidentiel en 2031.
Pour obtenir un soutien avant la date limite du 19 septembre, la FIFA a informé ses 211 associations membres qu’une manne de 86 millions de dollars (65 millions de livres sterling) était disponible sur 12 ans pour aider à financer les salaires du personnel. Cependant, le plan a provoqué de profondes divisions, malgré le soutien de fédérations individuelles comme la Fédération tchèque de football.
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L’UEFA et les dirigeants asiatiques fustigent les initiatives unilatérales
L’opposition au projet monte rapidement, menée par l’UEFA, qui a déclaré que ce plan « franchit une ligne que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais franchir ». Les dirigeants européens sont furieux du manque de consultation, y compris au sein même du Conseil de la FIFA d’Infantino.
Le président de la Confédération asiatique de football (AFC), Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, a lui aussi condamné le processus dans une lettre adressée aux membres, exprimant sa profonde inquiétude face aux actions unilatérales de la FIFA. « L’AFC est profondément préoccupée par le fait que les actions unilatérales de la FIFA semblent saper les fondements mêmes du football continental », a écrit Sheikh Salman.
La Fédération anglaise a fait écho à ces préoccupations, affirmant être « profondément préoccupée par le manque de procédure et de gouvernance ayant conduit à ce stade, ainsi que par la substance et les principes apparents en jeu ».
Projets d’expansion et soutien d’investisseurs privés
La viabilité économique de la filiale à 20 milliards de dollars pourrait dépendre de l’expansion des principales compétitions de la FIFA. Le même rapport indique qu’Infantino veut porter la Coupe du monde masculine à 64 équipes, alors que le tournoi n’a été élargi à 48 équipes que récemment pour l’édition remportée par l’Espagne. Pour lancer la filiale FFE, Infantino travaille aux côtés du géant financier JP Morgan et de l’investisseur Joshua Kushner. Cette offensive commerciale vise à définir et réguler les compétitions afin de stimuler la croissance, même si les instances dirigeantes estiment qu’elle menace les principes fondamentaux du sport.
Évoquant le calendrier serré imposé aux fédérations, Sheikh Salman a souligné qu’une décision d’une telle ampleur ne devrait jamais être précipitée sans une analyse financière ou juridique appropriée. Il a insisté sur le fait qu’« il est impératif que tous les facteurs soient pris en compte et débattus » avant que tout accord contraignant ne soit finalisé.
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Échéance cruciale en septembre pour la FIFA
Les associations membres ont jusqu’au 19 septembre pour approuver la proposition, sous peine de perdre l’accès au paquet de financement promis de 86 millions de dollars. Les offres contraignantes, les lettres d’engagement et les accords détaillés doivent être finalisés avant la fenêtre de transfert des fonds d’octobre.
Alors que les nations européennes menacent d’un boycott coordonné et que les confédérations continentales exigent une transparence totale, Infantino fait face à une tâche ardue pour maintenir l’unité du football mondial. Les prochaines semaines détermineront si les instances dirigeantes du football peuvent parvenir à un consensus ou si une scission institutionnelle majeure les attend.
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