La FIFA accélère le lancement d’une nouvelle filiale de la Coupe du monde, connue sous le nom de FIFA Forward Enterprise (FFE). Selon Sky News, l’instance dirigeante espère encaisser jusqu’à 4,2 milliards de dollars (3,1 milliards de livres sterling) auprès d’investisseurs privés d’ici octobre en cédant une participation de 20 % dans cette entreprise valorisée à 20 milliards de dollars.

Le caractère secret et le calendrier accéléré de cette proposition ont provoqué la fureur dans le football mondial, plusieurs associations européennes discutant activement d’un possible boycott de la Coupe du monde en guise de protestation. Les critiques voient dans ce projet un moyen pour le président de la FIFA, Infantino, de conserver le contrôle du tournoi au-delà de la limite de son mandat présidentiel en 2031.

Pour obtenir un soutien avant la date limite du 19 septembre, la FIFA a informé ses 211 associations membres qu’une manne de 86 millions de dollars (65 millions de livres sterling) était disponible sur 12 ans pour aider à financer les salaires du personnel. Cependant, le plan a provoqué de profondes divisions, malgré le soutien de fédérations individuelles comme la Fédération tchèque de football.