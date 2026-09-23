Les déclarations de Dominis laissaient penser que la sélection saoudienne contrôlait le rythme des matchs et les dominait, le seul problème restant étant celui de la conversion des occasions en buts. Or, ce n'est pas la réalité.

Il est vrai que la sélection saoudienne a été la plus dominante lors du match face au Koweït, et que de nombreuses occasions se sont présentées à elle, n'eût été la mauvaise gestion d'Abdullah Al-Hamdan, ce qui est normal compte tenu de la différence de niveaux. Mais cela n'a pas été la réalité lors de la Coupe du monde, contrairement à ce qu'affirme Dominis.

Lors du match face au Cap-Vert, qui s'est soldé par un nul vierge, la sélection saoudienne n'a manqué qu'une seule occasion dangereuse sur 7 tirs, tandis que l'adversaire en a manqué autant sur un total de 15 tirs cadrés sur son but.

En contrepartie, les buts attendus de la sélection saoudienne étaient de 0,39, soit un but complet d'écart en faveur du Cap-Vert, dont les buts attendus s'élevaient à 1,39.

Même en ce qui concerne la possession de balle et le contrôle du rythme du match, l'avantage revenait à la sélection africaine, comme le montre le graphique suivant.

La situation a été pire lors du match face à l'Espagne, que Dominis a perdu sur le score de quatre buts à zéro, et lors duquel sa sélection n'a cadré qu'un seul ballon, sans créer la moindre occasion dangereuse, avec un taux de buts attendus de seulement 0,14, dans un aveu de domination subie particulièrement choquant.

Même lors du match face à l'Uruguay, qui s'est terminé sur un nul 1-1 et durant lequel la sélection saoudienne a inscrit son unique but par elle-même sur ses 5 derniers matchs, l'Arabie saoudite n'a pas fait preuve d'une force offensive évidente.

Lors de ce match, la sélection saoudienne a tiré 7 fois, dont 3 tirs cadrés, contre 27 tirs pour la sélection uruguayenne, un chiffre qui reflète l'absence offensive de l'Arabie saoudite, notamment en seconde période.

Les buts attendus de la sélection saoudienne étaient de 0,66 pour une seule occasion dangereuse, contre 1,72 pour la sélection sud-américaine sur deux occasions dangereuses.

Et tandis que le gardien uruguayen n'a eu à s'employer que sur deux tirs, Mohammed Al-Owais, le gardien de la sélection saoudienne, a effectué 9 arrêts complets, ce qui reflète la domination de la Celeste, comme le montre le graphique suivant.

Sur la base de ces statistiques, le problème de la sélection saoudienne n'a jamais résidé dans la conversion des occasions en buts, car les occasions n'ont tout simplement pas été générées en nombre suffisant dès le départ, et l'Arabie saoudite n'a pas eu l'ascendant lors du moindre match qu'elle a disputé.