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270 minutes sans le moindre but : Ansu Fati a-t-il fait oublier à l'équipe d'Arabie saoudite le chemin des filets ?

FEATURES
Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
G. Donis
Arabie saoudite
Koweït
Grèce

L'entraîneur grec n'a rien apporté de nouveau

La Saudi est enfin renouée avec la victoire, mais elle continue de souffrir dans plusieurs domaines, notamment sur le plan offensif, en particulier en ce qui concerne la conclusion des occasions.

La Saudi s'est imposée face au Koweït sur le score de 1-0, mercredi, sur la pelouse du stade Al-Inmaa à Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 ».

  • 270 minutes sans le moindre but

    L'unique but de l'Arabie saoudite dans les filets du Koweït est venu d'un contre son camp de Youssef Al-Haqan, après qu'une frappe de Hammam Al-Hammami a heurté son pied, trompé le gardien et fini au fond des filets.

    Ainsi, l'Arabie saoudite n'a pas réussi à marquer par elle-même lors de ses 3 derniers matchs disputés sous la direction de Dennis, précisément contre l'Espagne et le Cap-Vert à la Coupe du monde 2026, puis face au Koweït lors de la Coupe du Golfe 27.

    Le dernier but de l'Arabie saoudite était venu dans les filets de l'Uruguay, lors de la première journée de la phase de groupes du Mondial, dans le match qui s'était soldé par un match nul sur le score de 1-1.

    Et en ajoutant le dernier match amical avant le Mondial, l'Arabie saoudite n'y avait pas non plus marqué, faisant match nul et vierge face au Sénégal, ce qui signifie qu'elle n'a inscrit qu'un seul but par elle-même lors de ses 5 derniers matchs.

    Sous la direction de Dennis, l'Arabie saoudite a disputé 7 matchs, dans lesquels elle a marqué 6 buts, soit une moyenne de moins d'un but par match, dont 3 buts dans les filets de Porto Rico, classé 154e mondial, et un but contre son camp dans les filets du Koweït.

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  • Denis : la caution de la baguette magique

    Après le match face au Koweït, Donis a justifié le manque d'efficacité offensive dont souffre la sélection saoudienne sous sa direction, estimant que le problème perdure depuis la Coupe du monde et réside dans l'exploitation des occasions qui se présentent.

    Donis a affirmé qu'il ne disposait pas d'une baguette magique pour améliorer le dernier geste, sous-entendant ainsi que le problème venait des joueurs, tout en assurant travailler à résoudre cette difficulté et à l'améliorer pour se hisser à une meilleure place.

    Le technicien grec a considéré que la cause de ce problème précis résidait dans le manque de confiance et de sérénité des joueurs devant le but, ce qui rend leurs dernières et avant-dernières décisions incorrectes.

    Il a expliqué : « Nous souffrons toujours du même problème depuis la Coupe du monde. Nous avons le ballon, nous maîtrisons le match et nous parvenons à rapprocher le ballon de la surface de réparation adverse, mais la dernière passe et la dernière décision ne sont pas les meilleures. »

  • Qui est le coupable : Deniz ou les joueurs ?

    Les déclarations de Dominis laissaient penser que la sélection saoudienne contrôlait le rythme des matchs et les dominait, le seul problème restant étant celui de la conversion des occasions en buts. Or, ce n'est pas la réalité.

    Il est vrai que la sélection saoudienne a été la plus dominante lors du match face au Koweït, et que de nombreuses occasions se sont présentées à elle, n'eût été la mauvaise gestion d'Abdullah Al-Hamdan, ce qui est normal compte tenu de la différence de niveaux. Mais cela n'a pas été la réalité lors de la Coupe du monde, contrairement à ce qu'affirme Dominis.

    Lors du match face au Cap-Vert, qui s'est soldé par un nul vierge, la sélection saoudienne n'a manqué qu'une seule occasion dangereuse sur 7 tirs, tandis que l'adversaire en a manqué autant sur un total de 15 tirs cadrés sur son but.

    En contrepartie, les buts attendus de la sélection saoudienne étaient de 0,39, soit un but complet d'écart en faveur du Cap-Vert, dont les buts attendus s'élevaient à 1,39.

    Même en ce qui concerne la possession de balle et le contrôle du rythme du match, l'avantage revenait à la sélection africaine, comme le montre le graphique suivant.

    La situation a été pire lors du match face à l'Espagne, que Dominis a perdu sur le score de quatre buts à zéro, et lors duquel sa sélection n'a cadré qu'un seul ballon, sans créer la moindre occasion dangereuse, avec un taux de buts attendus de seulement 0,14, dans un aveu de domination subie particulièrement choquant.

    Même lors du match face à l'Uruguay, qui s'est terminé sur un nul 1-1 et durant lequel la sélection saoudienne a inscrit son unique but par elle-même sur ses 5 derniers matchs, l'Arabie saoudite n'a pas fait preuve d'une force offensive évidente.

    Lors de ce match, la sélection saoudienne a tiré 7 fois, dont 3 tirs cadrés, contre 27 tirs pour la sélection uruguayenne, un chiffre qui reflète l'absence offensive de l'Arabie saoudite, notamment en seconde période.

    Les buts attendus de la sélection saoudienne étaient de 0,66 pour une seule occasion dangereuse, contre 1,72 pour la sélection sud-américaine sur deux occasions dangereuses.

    Et tandis que le gardien uruguayen n'a eu à s'employer que sur deux tirs, Mohammed Al-Owais, le gardien de la sélection saoudienne, a effectué 9 arrêts complets, ce qui reflète la domination de la Celeste, comme le montre le graphique suivant.

    Sur la base de ces statistiques, le problème de la sélection saoudienne n'a jamais résidé dans la conversion des occasions en buts, car les occasions n'ont tout simplement pas été générées en nombre suffisant dès le départ, et l'Arabie saoudite n'a pas eu l'ascendant lors du moindre match qu'elle a disputé.

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  • Denis l'égaré

    Le problème paraît évident au regard des choix hétérogènes de l'entraîneur grec, en particulier dans les postes offensifs.

    Lors de la Coupe du monde, Donis s'est appuyé sur Firas Al-Buraikan comme attaquant titulaire, un buteur rapide et technique qui participe à la construction du jeu, avant de lui préférer Abdullah Al-Hamdan face au Koweït, un joueur qui se distingue par une plus grande régularité.

    À cela s'est ajoutée l'absence de Salem Al-Dawsari lors du tournoi du Golfe, en raison d'une blessure, ce qui a rendu le changement en attaque double, avec la participation de Hammam Al-Hammami à sa place.

    Donis ne s'est pas contenté de cela : il a rappelé Saleh Abou Al-Shamat dans sa liste et l'a aligné d'entrée face au Koweït, tout en laissant Sultan Mandash sur le banc, ce qui a rendu la ligne offensive totalement différente.

    Le changement de joueurs a été suivi d'un changement de méthode. Au lieu de se contenter des contre-attaques, Donis a tenté de s'appuyer davantage sur les centres, afin d'exploiter la grande taille d'Al-Hamdan et ses qualités dans le jeu aérien.

    Mais ce changement n'a pas non plus fonctionné, et a créé davantage de confusion dans une ligne offensive qui souffre visiblement sous la direction de Donis.

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