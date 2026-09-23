Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
Traduit par

270 minutes sans le moindre but : Ansu Denis a-t-il fait oublier le chemin des filets à l'équipe d'Arabie saoudite ?

FEATURES
Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
G. Donis
Arabie saoudite
Koweït
Grèce

L'entraîneur grec n'a rien apporté de nouveau

L'Arabie saoudite a enfin renoué avec la victoire, mais elle souffre toujours à plusieurs égards, notamment sur le plan offensif, et plus précisément en matière de réalisation.

L'Arabie saoudite s'est imposée face au Koweït sur le score de 1-0, mercredi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique, la « Gulf Cup 27 ».

  • 270 minutes sans un but

    Le seul but de la sélection saoudienne dans les filets de son homologue koweïtienne est venu d'un but contre son camp de Youssef Al-Haqan, après que le tir de Houmam Al-Hammami a heurté son pied, trompant le gardien pour finir au fond des filets.

    Ainsi, la sélection saoudienne a échoué à marquer par elle-même lors des 3 derniers matches disputés sous la direction de Dônis, plus précisément contre l'Espagne et le Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026, puis face au Koweït lors de la Coupe du Golfe 27.

    Le dernier but de l'Arabie saoudite avait été inscrit dans les filets de l'Uruguay, lors de la première journée de la phase de groupes du Mondial, dans un match qui s'était soldé par un match nul sur le score de 1-1.

    Et en ajoutant le dernier match amical avant le Mondial, la sélection saoudienne n'y avait pas non plus marqué, faisant match nul et vierge contre son homologue sénégalaise, ce qui signifie qu'elle n'a inscrit qu'un seul but par elle-même lors des 5 derniers matches.

    Sous la direction de Dônis, la sélection saoudienne a disputé 7 matches, dans lesquels elle a marqué 6 buts, soit une moyenne inférieure à un but par match, dont 3 buts dans les filets de Porto Rico, classé 154e mondial, et un but contre son camp dans les filets du Koweït.

    • Publicité

  • Denis : l'argument de la baguette magique

    Après le match contre le Koweït, Deniz a justifié le manque d'efficacité offensive dont souffre l'équipe nationale saoudienne sous sa direction, estimant que le problème perdure depuis la Coupe du monde et réside dans l'exploitation des occasions qui se présentent.

    Deniz a déclaré qu'il ne disposait pas d'une baguette magique pour améliorer le dernier geste, laissant implicitement entendre que le problème se situait chez les joueurs, tout en affirmant travailler à résoudre ce problème et à l'améliorer pour se trouver dans une meilleure situation.

    Le technicien grec a estimé que la cause précise de ce problème était le manque de confiance et de sérénité des joueurs devant le but, ce qui rend leurs décisions finales et avant-dernières incorrectes.

    Il a précisé : « Nous souffrons toujours du même problème depuis la Coupe du monde. Nous avons le ballon, nous contrôlons le match, nous amenons le ballon près de la surface de réparation adverse, mais la dernière passe et la dernière décision ne sont pas les meilleures. »

  • Qui est le responsable : Deniz ou les joueurs ?

    Les déclarations de Dominguez donnent l'impression que la sélection saoudienne contrôle le rythme des rencontres et les domine, le seul problème résidant dans la transformation des occasions offertes en buts. Or, cela ne correspond pas à la réalité.

    Il est vrai que la sélection saoudienne a été la plus maîtresse du jeu lors du match face au Koweït, et que de nombreuses occasions se sont présentées à elle, n'eût été la maladresse d'Abdullah Al-Hamdan. Cela reste normal au vu de la différence de niveau, mais ce n'était pas le cas lors de la Coupe du monde, contrairement à ce qu'affirme Dominguez.

    Lors du match contre le Cap-Vert, qui s'est soldé par un match nul et vierge, la sélection saoudienne n'a gâché qu'une seule occasion dangereuse sur 7 tirs, tandis que l'adversaire en a gâché autant sur un total de 15 tirs cadrés vers son but.

    En revanche, les buts attendus de la sélection saoudienne s'élevaient à 0,39, soit un but entier d'écart en faveur du Cap-Vert, dont les buts attendus atteignaient 1,39.

    Même en ce qui concerne la possession du ballon et le contrôle du rythme de la rencontre, l'ascendant revenait à la sélection africaine.

    La situation a été pire lors du match contre l'Espagne, que Dominguez a perdu sur un score de quatre buts à zéro. Sa sélection n'y a cadré qu'un seul ballon entre les poteaux, sans créer la moindre occasion dangereuse, avec une moyenne de buts attendus de seulement 0,14, un chiffre choquant en matière de maîtrise.

    Même lors du match contre l'Uruguay, qui s'est terminé sur un nul 1-1 et au cours duquel la sélection saoudienne a marqué elle-même son unique but sur ses 5 derniers matchs, l'Arabie saoudite n'a pas affiché une puissance offensive évidente.

    Lors de ce match, la sélection saoudienne a tiré 7 fois, dont 3 fois entre les poteaux, contre 27 tirs pour la sélection uruguayenne, un chiffre qui reflète l'absence offensive de l'Arabie saoudite, notamment en seconde période.

    Les buts attendus de la sélection saoudienne s'élevaient à 0,66 à partir d'une seule occasion dangereuse, contre 1,72 pour la sélection sud-américaine à partir de deux occasions dangereuses.

    Et tandis que le gardien de l'Uruguay n'a réalisé que deux arrêts, Mohammed Al-Owais, le gardien de la sélection saoudienne, a arrêté 9 ballons au total, ce qui traduit la domination de la Celeste.

    Sur la base de ces statistiques, le problème de la sélection saoudienne n'a jamais résidé dans la transformation des occasions en buts, car les occasions n'ont tout simplement pas été suffisamment créées à la base, et l'Arabie saoudite n'a eu le dessus dans aucun des matchs qu'elle a disputés.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Denis l'égaré

    Le problème apparaît clairement au vu des choix contrastés du sélectionneur grec, notamment aux postes offensifs.

    Lors de la Coupe du monde, Donis s'est appuyé sur Firas Al-Buraikan comme attaquant titulaire, un joueur rapide, technique et impliqué dans la construction du jeu offensif, avant de lui préférer Abdullah Al-Hamdan face au Koweït, un attaquant qui se distingue davantage par sa constance.

    À cela s'est ajoutée l'absence de Salem Al-Dawsari lors du tournoi du Golfe en raison d'une blessure, ce qui a rendu le changement en ligne d'attaque double, avec la participation de Hammam Al-Hammami à sa place.

    Donis ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a rappelé Saleh Abu Al-Shamat dans sa liste et l'a aligné comme titulaire face au Koweït, tout en laissant Sultan Mandash sur le banc, ce qui a rendu la ligne d'attaque totalement différente.

    Le changement de joueurs s'est accompagné d'un changement de méthode : au lieu de se contenter des contre-attaques, Donis a tenté de s'appuyer davantage sur les centres, afin d'exploiter la taille d'Al-Hamdan et ses qualités dans le jeu aérien.

    Ce changement n'a toutefois pas fonctionné non plus, créant davantage de confusion dans une ligne offensive qui souffre visiblement sous la direction de Donis.

Gulf Cup
Koweït crest
Koweït
KUW
Irak crest
Irak
IRQ
Gulf Cup
Oman crest
Oman
OMA
Arabie saoudite crest
Arabie saoudite
KSA