Les déclarations de Dominguez donnent l'impression que la sélection saoudienne contrôle le rythme des rencontres et les domine, le seul problème résidant dans la transformation des occasions offertes en buts. Or, cela ne correspond pas à la réalité.

Il est vrai que la sélection saoudienne a été la plus maîtresse du jeu lors du match face au Koweït, et que de nombreuses occasions se sont présentées à elle, n'eût été la maladresse d'Abdullah Al-Hamdan. Cela reste normal au vu de la différence de niveau, mais ce n'était pas le cas lors de la Coupe du monde, contrairement à ce qu'affirme Dominguez.

Lors du match contre le Cap-Vert, qui s'est soldé par un match nul et vierge, la sélection saoudienne n'a gâché qu'une seule occasion dangereuse sur 7 tirs, tandis que l'adversaire en a gâché autant sur un total de 15 tirs cadrés vers son but.

En revanche, les buts attendus de la sélection saoudienne s'élevaient à 0,39, soit un but entier d'écart en faveur du Cap-Vert, dont les buts attendus atteignaient 1,39.

Même en ce qui concerne la possession du ballon et le contrôle du rythme de la rencontre, l'ascendant revenait à la sélection africaine.

La situation a été pire lors du match contre l'Espagne, que Dominguez a perdu sur un score de quatre buts à zéro. Sa sélection n'y a cadré qu'un seul ballon entre les poteaux, sans créer la moindre occasion dangereuse, avec une moyenne de buts attendus de seulement 0,14, un chiffre choquant en matière de maîtrise.

Même lors du match contre l'Uruguay, qui s'est terminé sur un nul 1-1 et au cours duquel la sélection saoudienne a marqué elle-même son unique but sur ses 5 derniers matchs, l'Arabie saoudite n'a pas affiché une puissance offensive évidente.

Lors de ce match, la sélection saoudienne a tiré 7 fois, dont 3 fois entre les poteaux, contre 27 tirs pour la sélection uruguayenne, un chiffre qui reflète l'absence offensive de l'Arabie saoudite, notamment en seconde période.

Les buts attendus de la sélection saoudienne s'élevaient à 0,66 à partir d'une seule occasion dangereuse, contre 1,72 pour la sélection sud-américaine à partir de deux occasions dangereuses.

Et tandis que le gardien de l'Uruguay n'a réalisé que deux arrêts, Mohammed Al-Owais, le gardien de la sélection saoudienne, a arrêté 9 ballons au total, ce qui traduit la domination de la Celeste.

Sur la base de ces statistiques, le problème de la sélection saoudienne n'a jamais résidé dans la transformation des occasions en buts, car les occasions n'ont tout simplement pas été suffisamment créées à la base, et l'Arabie saoudite n'a eu le dessus dans aucun des matchs qu'elle a disputés.