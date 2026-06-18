Selon l’expert italien des transferts Gianluca Di Marzio, le club allemand des « Schwarzgelben » figure parmi les formations qui s’intéressent à Giovanni Baroni, actuellement sous contrat avec le Club Atlético Talleres, club de première division argentine.
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25 millions d'euros pour un joueur de 17 ans ? Selon les dernières informations, le BVB aurait déjà identifié un successeur inattendu à Julian Brandt
Sous contrat avec Talleres jusqu’en décembre 2028, l’attaquant argentin de 17 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 25 millions d’euros.
Néanmoins, son club, Talleres, serait disposé à le céder pour un montant nettement inférieur : environ 15 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient quelques millions de primes.
Lors de la saison 2025/26, le jeune joueur de 17 ans a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Il a évolué aussi bien en tant que milieu offensif que sur les ailes.
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Baroni est-il destiné à prendre la relève de Julian Brandt au BVB ?
Outre le Borussia Dortmund, la Fiorentina et Chelsea s’intéresseraient également à Baroni. Selon les informations disponibles, le club toscan aurait même déjà établi des contacts.
Au BVB, il pourrait occuper le poste de milieu offensif laissé vacant par le départ gratuit de Julian Brandt. Pour renforcer l’attaque, les noms de Said El Mala (Cologne) et de Matias Soule (Roma) circulent également.
Pour rappel, le club allemand a déjà renforcé son effectif en recrutant le défenseur central Joane Gadou (RB Salzbourg, 19,5 M€), le latéral gauche Kaua Prates (Cruzeiro Belo Horizonte, 7 M€) et le jeune talent offensif Justin Lerma (Independiente del Valle, 4 M€).