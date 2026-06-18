25 millions d'euros pour un joueur de 17 ans ? Selon les dernières informations, le BVB aurait déjà identifié un successeur inattendu à Julian Brandt

Sous contrat avec Talleres jusqu’en décembre 2028, l’attaquant argentin de 17 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 25 millions d’euros.

Néanmoins, son club, Talleres, serait disposé à le céder pour un montant nettement inférieur : environ 15 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient quelques millions de primes.

Lors de la saison 2025/26, le jeune joueur de 17 ans a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Il a évolué aussi bien en tant que milieu offensif que sur les ailes.