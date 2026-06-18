Selon l'expert italien en transferts Gianluca Di Marzio, le club allemand des « Schwarzgelben » figure parmi les formations qui suivent avec attention Giovanni Baroni, actuellement sous contrat avec le Club Atlético Talleres, pensionnaire de première division argentine.
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25 millions d’euros pour un joueur de 17 ans ? Le BVB envisagerait une surprise de taille pour succéder à Brandt
Sous contrat avec Talleres jusqu’en décembre 2028, l’attaquant argentin de 17 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 25 millions d’euros.
Néanmoins, son club, Talleres, serait disposé à le céder pour un montant nettement inférieur : environ 15 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient quelques millions de bonus.
Lors de la saison 2025/26, le jeune joueur de 17 ans a disputé 15 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Il a évolué aussi bien en tant que milieu offensif que sur les ailes.
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Baroni est-il destiné à prendre la relève de Julian Brandt au BVB ?
Outre le Borussia Dortmund, la Fiorentina et le FC Chelsea s’intéresseraient également à Baroni. Selon les dernières informations, le club toscan aurait même déjà établi des contacts.
Au BVB, il pourrait occuper le poste de milieu offensif laissé vacant par le départ gratuit de Julian Brandt. D’autres options offensives circulent également : Said El Mala (Cologne) et Matias Soule (Roma).
Pour rappel, le club allemand a déjà renforcé son effectif en recrutant le défenseur central Joane Gadou (RB Salzbourg, 19,5 millions d’euros), le latéral gauche Kaua Prates (Cruzeiro Belo Horizonte, sept millions d’euros) et le jeune talent offensif Justin Lerma (Independiente del Valle, quatre millions d’euros).