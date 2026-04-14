Ba se révèle cette saison au sein du club classé cinquième de la Liga Portugal. Le Sénégalais, devenu titulaire à la trêve hivernale, s’est rapidement imposé comme un pilier de l’équipe. Il a disputé 19 matches de championnat, au cours desquels il a inscrit deux points. Outre une passe décisive, Ba a également marqué le but de la victoire, salué par le public, lors du succès 1-0 contre le CD Nacional mi-mars. Au total, il compte 26 apparitions chez les professionnels.

Arrivé en 2023 en provenance de l’AJEL Rufisque via un prêt au FC Valenciennes, il a été recruté définitivement par Famalicao sans indemnité de transfert un an plus tard. Fin avril, il a prolongé son contrat jusqu’en 2030. Selon le journal Record, le quart de finaliste de la Ligue des champions Sporting CP s’intéresserait de près à son profil.