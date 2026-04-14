Selon Maisfutebol, des discussions auraient déjà eu lieu concernant un transfert du défenseur de 20 ans pour la saison prochaine. Cependant, les exigences financières exorbitantes de Famalicao pourraient constituer un obstacle à la conclusion de l’affaire : le club promu espérerait en effet obtenir 25 millions d’euros, plus des primes, pour Ba.
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25 millions d'euros pour 26 matchs pros : le BVB aurait trouvé sa pépite en Liga Portugal
Ba se révèle cette saison au sein du club classé cinquième de la Liga Portugal. Le Sénégalais, devenu titulaire à la trêve hivernale, s’est rapidement imposé comme un pilier de l’équipe. Il a disputé 19 matches de championnat, au cours desquels il a inscrit deux points. Outre une passe décisive, Ba a également marqué le but de la victoire, salué par le public, lors du succès 1-0 contre le CD Nacional mi-mars. Au total, il compte 26 apparitions chez les professionnels.
Arrivé en 2023 en provenance de l’AJEL Rufisque via un prêt au FC Valenciennes, il a été recruté définitivement par Famalicao sans indemnité de transfert un an plus tard. Fin avril, il a prolongé son contrat jusqu’en 2030. Selon le journal Record, le quart de finaliste de la Ligue des champions Sporting CP s’intéresserait de près à son profil.
- AFP
Selon les dernières informations, Bastien Meupiyou figurerait lui aussi sur la short-list des joueurs que le BVB envisagerait de recruter.
Selon Maisfutebol, Ba n’est pas le seul jeune défenseur du championnat portugais sur les radars du BVB. Bastien Meupiyou (20 ans), évoluant au CD Alverca, serait également dans la short-list. Son contrat court jusqu’en 2028.
Après la prolongation de Nico Schlotterbeck, le Borussia Dortmund a toutefois encore besoin de se renforcer en défense centrale, Niklas Süle devant partir libre cet été. D’autres noms circulent, notamment celui de Marcos Senesi (28 ans, AFC Bournemouth) ainsi que l’ancien joueur du club Aron Anselmino (20 ans, prêté par Chelsea au Racing Strasbourg).
À propos d’Anselmino, l’entraîneur principal de Dortmund, Niko Kovac, a déclaré avant la rencontre de Bundesliga contre le Bayern Leverkusen vendredi : « Parfois, je regarde comment Strasbourg a joué ou s’il a été aligné. C’est tout à fait normal. Cela me fait toutefois de la peine qu’il ne joue plus aussi souvent qu’avant ou autant qu’il l’aurait fait chez nous. »
Les transferts record du BVB
Joueurs Poste Recruté par Année Transfert Ousmane Dembélé Attaquant Stade Rennais 2016 35,5 millions d’euros Sébastien Haller Attaquant Ajax Amsterdam 2022 31 millions d’euros Mats Hummels Défense FC Bayern 2019 30,5 millions d’euros Jude Bellingham Milieu de terrain AFC Sunderland 2025 30,5 millions d’euros Jude Bellingham Milieu de terrain Birmingham City 2020 30,15 millions d’euros