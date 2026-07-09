Selon le magazine « kicker », Dzenan Pejcinovic aurait signifié à la direction du VfL Wolfsburg, fraîchement relégué de Bundesliga, son souhait de rejoindre exclusivement le VfB.
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25 millions d’euros de indemnité de transfert ! Le jeune talent de la DFB (Fédération allemande de football) pousserait pour rejoindre le VfB Stuttgart
Après une saison personnellement très réussie, Pejcinovic suscite l'intérêt de plusieurs clubs. En Bundesliga, le Bayer Leverkusen et l'Eintracht Francfort figureraient parmi les prétendants pour recruter l'attaquant. Le SC Fribourg s’était également penché sur un éventuel transfert, mais se serait entre-temps retiré de la course. Des clubs étrangers auraient aussi remarqué les progrès de ce joueur de l’équipe nationale des moins de 21 ans, notamment le grand club portugais Benfica Lisbonne.
L’attaquant privilégierait un maintien en Bundesliga, et Stuttgart reste sa priorité. Néanmoins, les discussions avec le VfB sont pour l’instant au point mort : le directeur sportif Fabian Wohlgemuth et le responsable sportif Christian Gentner estiment que les 25 millions d’euros réclamés par Wolfsburg sont encore trop élevés.
Pejcinovic se distingue malgré une saison décevante de Wolfsburg
À Wolfsburg, une lueur d’espoir persiste concernant le maintien de l’attaquant de 21 ans. Le club de Basse-Saxe souhaite prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2029, et le fidéliser à long terme.
Pejcinovic a été l’un des rares points positifs d’une saison décevante pour Wolfsburg. En 34 matchs officiels, il a inscrit douze buts et délivré une passe décisive. Il a par ailleurs disputé sept rencontres avec l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans. S’il ne change pas de club, Pejcinovic évoluera avec Wolfsburg en 2e Bundesliga la saison prochaine.
Dzenan Pejcinovic : ses statistiques pour la saison 2025/26
Jeux
34
buts
12 passes décisifs
Passes décisives
1
Minutes de jeu
1 779 minutes de jeu
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