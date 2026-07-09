Après une saison personnellement très réussie, Pejcinovic suscite l'intérêt de plusieurs clubs. En Bundesliga, le Bayer Leverkusen et l'Eintracht Francfort figureraient parmi les prétendants pour recruter l'attaquant. Le SC Fribourg s’était également penché sur un éventuel transfert, mais se serait entre-temps retiré de la course. Des clubs étrangers auraient aussi remarqué les progrès de ce joueur de l’équipe nationale des moins de 21 ans, notamment le grand club portugais Benfica Lisbonne.

L’attaquant privilégierait un maintien en Bundesliga, et Stuttgart reste sa priorité. Néanmoins, les discussions avec le VfB sont pour l’instant au point mort : le directeur sportif Fabian Wohlgemuth et le responsable sportif Christian Gentner estiment que les 25 millions d’euros réclamés par Wolfsburg sont encore trop élevés.