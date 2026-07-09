Pour financer ces opérations, le Barça aurait sollicité, d’après plusieurs médias espagnols dont Cadena Ser et Marca, des garanties d’un montant de 210 millions d’euros, garanties par les recettes futures des droits télévisés.
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210 millions d'euros pour les transferts ! Le FC Barcelone aurait recours à une mesure inhabituelle pour recruter de nouvelles stars
Le club catalan affronte depuis plusieurs années des problèmes de liquidités. Conséquence : le FC Barcelone a souvent peiné à enregistrer ses nouveaux joueurs et a dû, à plusieurs reprises, trouver des financements de dernière minute.
Malgré ces contraintes, l’entraîneur Hansi Flick et le président Joan Laporta affichent un objectif clair : retrouver le plus haut niveau, aussi bien en Espagne qu’sur la scène internationale.
- Getty Images
Après Anthony Gordon, d’autres joueurs de haut niveau devraient rejoindre le FC Barcelone.
Barcelone aurait trouvé un accord verbal avec l’international allemand Adeyemi (24 ans, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2027), mais, selon le SID, les deux clubs restent encore loin d’un terrain d’entente sur le montant du transfert de l’ailier.
Depuis plusieurs semaines, le club catalan courtise également le champion du monde argentin Alvarez, mais son club, l’Atlético de Madrid, ne souhaite pas laisser partir l’attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2030. Le latéral portugais Cancelo, lui, a évolué en prêt au Barça lors du dernier semestre ; le joueur de 32 ans appartient toujours à Al-Hilal, en Arabie saoudite.
Pour la saison à venir, le club catalan a déjà recruté l’international anglais Anthony Gordon (Newcastle United) pour un montant d’environ 80 millions d’euros.
Les transferts records du FC Barcelone
Joueurs Poste Recruté par Année Indemnité de transfert Ousmane Dembélé Attaquant Borussia Dortmund 2017 148 millions d’euros Philippe Coutinho Milieu de terrain Liverpool FC 2018 135 millions d'euros Antoine Griezmann Attaque Atlético de Madrid 2019 120 millions d’euros Neymar Attaque FC Santos 2013 88 millions d'euros Frenkie de Jong Milieu de terrain Ajax Amsterdam 2019 86 millions d'euros Luis Suárez Attaque FC Liverpool 2014 81,72 millions d’euros Anthony Gordon Attaque Newcastle United 2026 80 millions d’euros Zlatan Ibrahimović Attaque Inter Milan 2009 69,5 millions d'euros Miralem Pjanic Milieu de terrain Juventus 2020 60 millions d'euros Raphina Milieu de terrain Leeds United 2022 58 millions d’euros
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