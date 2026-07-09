Barcelone aurait trouvé un accord verbal avec l’international allemand Adeyemi (24 ans, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2027), mais, selon le SID, les deux clubs restent encore loin d’un terrain d’entente sur le montant du transfert de l’ailier.

Depuis plusieurs semaines, le club catalan courtise également le champion du monde argentin Alvarez, mais son club, l’Atlético de Madrid, ne souhaite pas laisser partir l’attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2030. Le latéral portugais Cancelo, lui, a évolué en prêt au Barça lors du dernier semestre ; le joueur de 32 ans appartient toujours à Al-Hilal, en Arabie saoudite.

Pour la saison à venir, le club catalan a déjà recruté l’international anglais Anthony Gordon (Newcastle United) pour un montant d’environ 80 millions d’euros.