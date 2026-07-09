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210 millions d'euros pour les transferts ! Le FC Barcelone aurait recours à une mesure inhabituelle pour recruter de nouvelles stars

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Julian Alvarez, Joao Cancelo, Karim Adeyemi : la liste des cibles de transfert du FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, est prestigieuse, mais leur recrutement aurait un coût élevé.

Pour financer ces opérations, le Barça aurait sollicité, d’après plusieurs médias espagnols dont Cadena Ser et Marca, des garanties d’un montant de 210 millions d’euros, garanties par les recettes futures des droits télévisés.

  • Le club catalan affronte depuis plusieurs années des problèmes de liquidités. Conséquence : le FC Barcelone a souvent peiné à enregistrer ses nouveaux joueurs et a dû, à plusieurs reprises, trouver des financements de dernière minute. 

    Malgré ces contraintes, l’entraîneur Hansi Flick et le président Joan Laporta affichent un objectif clair : retrouver le plus haut niveau, aussi bien en Espagne qu’sur la scène internationale.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Après Anthony Gordon, d’autres joueurs de haut niveau devraient rejoindre le FC Barcelone.

    Barcelone aurait trouvé un accord verbal avec l’international allemand Adeyemi (24 ans, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2027), mais, selon le SID, les deux clubs restent encore loin d’un terrain d’entente sur le montant du transfert de l’ailier.

    Depuis plusieurs semaines, le club catalan courtise également le champion du monde argentin Alvarez, mais son club, l’Atlético de Madrid, ne souhaite pas laisser partir l’attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2030. Le latéral portugais Cancelo, lui, a évolué en prêt au Barça lors du dernier semestre ; le joueur de 32 ans appartient toujours à Al-Hilal, en Arabie saoudite.

    Pour la saison à venir, le club catalan a déjà recruté l’international anglais Anthony Gordon (Newcastle United) pour un montant d’environ 80 millions d’euros.

  • Les transferts records du FC Barcelone

    JoueursPosteRecruté parAnnéeIndemnité de transfert
    Ousmane DembéléAttaquantBorussia Dortmund2017148 millions d’euros
    Philippe CoutinhoMilieu de terrainLiverpool FC2018135 millions d'euros
    Antoine GriezmannAttaqueAtlético de Madrid2019120 millions d’euros
    NeymarAttaqueFC Santos201388 millions d'euros
    Frenkie de JongMilieu de terrainAjax Amsterdam201986 millions d'euros
    Luis SuárezAttaqueFC Liverpool201481,72 millions d’euros
    Anthony GordonAttaqueNewcastle United202680 millions d’euros
    Zlatan IbrahimovićAttaqueInter Milan200969,5 millions d'euros
    Miralem PjanicMilieu de terrainJuventus202060 millions d'euros
    RaphinaMilieu de terrainLeeds United202258 millions d’euros

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