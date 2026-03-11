2016-2026, les dix ans de Valverde au Real Madrid : de l'intuition de Zidane au triplé contre Manchester City en Ligue des champions

Le Real Madrid l'a repéré il y a 10 ans au Peñarol, où il n'avait disputé que 10 matchs. En fait, le club l'avait déjà bloqué l'année précédente pour devancer la concurrence. Le prix ? 5 millions d'euros. Aujourd'hui, cela fait sourire. Les Merengues ont géré sa progression avec soin et attention, le club a veillé à ce qu'il franchisse chaque étape au bon moment et aujourd'hui, voilà qu'ils se retrouvent avec un joueur de haut niveau : il a commencé au Real Madrid Castilla, l'équipe junior des Blancos, puis a été prêté au Deportivo La Coruña, qui restera sa seule expérience loin de Madrid. L'entraîneur qui a eu l'intuition de lui donner une continuité en tant que titulaire a été Zinedine Zidane en 2019-20, saison au cours de laquelle il a marqué son premier but avec le Real et remporté sa première Liga. Le reste appartient à l'histoire, faite de récompenses, de trophées (14) et de buts. Sa spécialité est le tir depuis l'extérieur de la surface, et parmi les statistiques à souligner, on trouve une précision de 91 % dans ses passes.