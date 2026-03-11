Un, deux, trois. Triplé. Et ovation debout du Santiago Bernabeu. Mbappé ? Non, il n'a même pas joué ce match. Et ce ne sont pas non plus Haaland, Semenyo ou d'autres joueurs de Guardiola. C'est Federico Valverde qui a marqué trois buts lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, confirmant une fois de plus qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Milieu de terrain box-to-box, mais aussi arrière droit quand il le faut, avec des statistiques dignes d'un meneur de jeu : cette saison, il a participé à 18 buts du Real Madrid, avec 6 buts et 12 passes décisives. Des chiffres phénoménaux.
2016-2026, les dix ans de Valverde au Real Madrid : de l'intuition de Zidane au triplé contre Manchester City en Ligue des champions
LES 10 ANS DE VALVERDE AU REAL MADRID
Le Real Madrid l'a repéré il y a 10 ans au Peñarol, où il n'avait disputé que 10 matchs. En fait, le club l'avait déjà bloqué l'année précédente pour devancer la concurrence. Le prix ? 5 millions d'euros. Aujourd'hui, cela fait sourire. Les Merengues ont géré sa progression avec soin et attention, le club a veillé à ce qu'il franchisse chaque étape au bon moment et aujourd'hui, voilà qu'ils se retrouvent avec un joueur de haut niveau : il a commencé au Real Madrid Castilla, l'équipe junior des Blancos, puis a été prêté au Deportivo La Coruña, qui restera sa seule expérience loin de Madrid. L'entraîneur qui a eu l'intuition de lui donner une continuité en tant que titulaire a été Zinedine Zidane en 2019-20, saison au cours de laquelle il a marqué son premier but avec le Real et remporté sa première Liga. Le reste appartient à l'histoire, faite de récompenses, de trophées (14) et de buts. Sa spécialité est le tir depuis l'extérieur de la surface, et parmi les statistiques à souligner, on trouve une précision de 91 % dans ses passes.
CONTRAT, CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET INTÉRÊT DE UNITED
Il a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2029 et une clause de résiliation inaccessible pour quiconque : le montant est de 1 milliard d'euros, une somme que même les clubs arabes ne peuvent atteindre. À ce jour, au-delà de la clause, il semble impossible d'imaginer Federico Valverde sous un autre maillot : l'été dernier, des rumeurs faisaient état d'un intérêt de Manchester United, mais le joueur n'a jamais envisagé de quitter le club espagnol. Le joueur est reconnaissant envers le club qui l'a repéré alors qu'il était encore adolescent en Uruguay et l'a propulsé au sommet du monde. Et aujourd'hui, le Bernabeu s'est levé pour lui.