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PER MERTESACKER IMAGO / DeFodi Images
Daniel Buse

Traduit par

« 2006 ne t’a pas suffi ? » : l’ancien international Per Mertesacker critiqué pour ses commentaires sur la Coupe du monde en Italie

Coupe du monde
Allemagne
Italie

Les médias italiens répondent avec ironie et en exhumant des souvenirs désagréables aux propos de Per Mertesacker sur la Coupe du monde, qui ont provoqué un vif écho dans la péninsule.

Il y a quelques jours, Per Mertesacker,consultant pour la chaîne allemande ZDF, a ironisé sur l’équipe d’Italie, éliminée de la Coupe du monde après sa défaite en barrage contre la Bosnie. Interrogé sur l’absence des Azzurri, l’ancien défenseur a coupé court : « Ils ne méritent pas qu’on parle d’eux. » Et il a enfoncé le clou : « Quelle évolution pour cette équipe ! Il y a 20 ans, quand nous avions perdu en demi-finale, c’était encore une sélection de classe mondiale. 20 ans plus tard, il faut chercher longtemps avant de trouver ne serait-ce qu’un seul joueur exceptionnel. » 

Rappelons que Mertesacker avait perdu avec l’Allemagne la demi-finale de la Coupe du monde 2006 à Dortmund contre l’Italie, future championne du monde, sur le score de 0-2 après prolongation. 

  • La « Gazzetta dello Sport », le plus grand quotidien sportif italien, a publié une réponse ironique aux déclarations de Mertesacker, rappelant immédiatement la Coupe du monde 2006 : « Je comprends que ça fasse encore mal, mais en tant qu’expert, tu as été un peu trop dur cette fois-ci », peut-on y lire. Puis, rappelant l’élimination précoce de la Mannschaft face au Paraguay en 2006 : « Trop sévère, et surtout naïf : tu aurais dû savoir que, dans de tels cas, les dieux du football se vengent. 2006 ne t’a-t-il pas suffi ? »

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  • Fabio Grosso Goal 2006Getty Images

    « Le karma t’a rattrapé après tes paroles dures » En football, comme sur la pelouse, chaque action appelle une réaction. Tes déclarations musclées ont fini par te revenir en pleine figure, rappelant que, sur le terrain comme ailleurs, la loi du retour s’applique toujours.

    En 2006, la presse à scandale avait ridiculisé l’Italie en la réduisant au cliché du « livreur de pizzas », en présentant sa composition d’équipe sous forme de parts de pizza et en resservant le scandale Calciopoli. « Le karma, cher Per, t’a rattrapé après tes propos sévères », écrit la Gazzetta.  

    Le quotidien s’attarde ensuite sur les similitudes entre Fabio Grosso, auteur du but italien (1-0) en 2006, et le Paraguayen José Canale, qui a transformé lundi le penalty décisif : « Boucles brunes, numéro trois dans le dos – exactement comme Grosso. Il a frappé le ballon de l’intérieur du pied gauche, exactement comme Grosso », conclut le journal. 

  • Per Mertesacker, défenseur central expérimenté, fait partie de l’équipe nationale allemande.

    Matchs internationaux : 104
    Buts en sélection : 4
    Première sélection : 9 octobre 2004
    Dernier match international : 13/07/2014