« 2006 ne t’a pas suffi ? » : l’ancien international Per Mertesacker critiqué pour ses commentaires sur la Coupe du monde en Italie

Il y a quelques jours, Per Mertesacker, consultant pour la chaîne allemande ZDF, a ironisé sur l’équipe d’Italie, éliminée de la Coupe du monde après sa défaite en barrage contre la Bosnie. Interrogé sur l’absence des Azzurri, l’ancien défenseur a coupé court : « Ils ne méritent pas qu’on parle d’eux. » Et il a enfoncé le clou : « Quelle évolution pour cette équipe ! Il y a 20 ans, quand nous avions perdu en demi-finale, c’était encore une sélection de classe mondiale. 20 ans plus tard, il faut chercher longtemps avant de trouver ne serait-ce qu’un seul joueur exceptionnel. »

Rappelons que Mertesacker avait perdu avec l’Allemagne la demi-finale de la Coupe du monde 2006 à Dortmund contre l’Italie, future championne du monde, sur le score de 0-2 après prolongation.