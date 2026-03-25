Selon un article publié par Sport Bild, le Real Madrid étudie actuellement la possibilité de recruter le Français. Mais le FC Liverpool et Manchester City auraient eux aussi manifesté leur intérêt pour Olise.
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200 millions d'euros pour Michael Olise ? Les dirigeants du FC Bayern mettent le holà face aux offres colossales du Real Madrid et de Liverpool
Le Real serait donc prêt à débourser la coquette somme de 165 millions d'euros pour s'offrir les services de ce joueur d'exception – une sorte de cadeau de réconciliation de la part du président Florentino Pérez après une saison déjà mouvementée. Mais ce n'est pas tout. Les Reds seraient même prêts à mettre la main à la poche pour 200 millions d'euros afin de remplacer Mohamed Salah. L'Égyptien venait tout juste d'annoncer mardi son départ de Liverpool.
Même si, avec de telles sommes, Olise battrait tous les records de la Bundesliga et rivaliserait même avec le transfert record de Neymar (222 millions d’euros du FC Barcelone au PSG, en 2017), les dirigeants du club le plus titré d’Allemagne semblent garder leur sang-froid.
- AFP
Olise très convoité : Eberl et Dreesen restent « sereins »
Un départ d'Olise cet été n'est pas envisageable, comme l'a souligné le directeur sportif Max Eberl au magazine Sport Bild : « Nous n'y pensons même pas. » Après tout, le joueur de 24 ans dispose à Munich de « toutes les opportunités dont rêvent les meilleurs joueurs ».
Le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, a lui aussi déclaré qu'Olise n'était pas à vendre. « Quel que soit le club qui lui fasse des avances : celui qui joue au FC Bayern sait ce qu'il a au FC Bayern », a-t-il déclaré. De son côté, Eberl a de nouveau rappelé que le contrat, valable jusqu'en 2029, ne comportait aucune clause de départ et a déclaré : « Nous sommes sereins. »
Olise se sent très bien à Munich
Curiosité : Markus Krösche a récemment abordé la rumeur selon laquelle le Real Madrid courtiserait Olise dans l'émission « Aktuelles Sportstudio » de la ZDF, en réponse à une pique du président d'honneur de la DFB, Uli Hoeneß. « Si Michael Olise souhaite rejoindre le Real Madrid, il y aura des possibilités pour cela », a-t-il déclaré.
Mais selon certaines sources, Olise se sentirait très bien à Munich, apprécierait la vie dans la capitale bavaroise et serait également très apprécié au sein de l'équipe. Et les perspectives sportives sont également bonnes. À quelques mois de la fin de la saison, le Bayern est toujours en lice sur les trois fronts. Le titre de champion est à portée de main, le FCB est en demi-finale de la Coupe d'Allemagne et, en quarts de finale de la Ligue des champions, le duel très attendu contre le Real Madrid aura lieu les 7 et 15 avril.
Michael Olise : performances et statistiques cette saison
Jeux 39 Buts 16 Passes décisives 27