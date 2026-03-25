200 millions d'euros pour Michael Olise ? Les dirigeants du FC Bayern mettent le holà face aux offres colossales du Real Madrid et de Liverpool

Le Real serait donc prêt à débourser la coquette somme de 165 millions d'euros pour s'offrir les services de ce joueur d'exception – une sorte de cadeau de réconciliation de la part du président Florentino Pérez après une saison déjà mouvementée. Mais ce n'est pas tout. Les Reds seraient même prêts à mettre la main à la poche pour 200 millions d'euros afin de remplacer Mohamed Salah. L'Égyptien venait tout juste d'annoncer mardi son départ de Liverpool.

Même si, avec de telles sommes, Olise battrait tous les records de la Bundesliga et rivaliserait même avec le transfert record de Neymar (222 millions d’euros du FC Barcelone au PSG, en 2017), les dirigeants du club le plus titré d’Allemagne semblent garder leur sang-froid.