Depuis son dernier sacre, l'équipe nationale saoudienne a participé à 27 tournois, sous diverses appellations, sans parvenir à remporter le moindre titre, son meilleur résultat étant une deuxième place obtenue à 5 reprises.

L'Arabie saoudite a disputé 4 éditions de la Coupe du monde depuis lors, en 2006, 2018, 2022 et 2026, dont elle est à chaque fois sortie dès la phase de groupes, sans réussir à se qualifier pour les éditions 2010 et 2014.

Sur le plan continental, l'équipe nationale saoudienne a participé 6 fois à la Coupe d'Asie des nations depuis son dernier sacre, son meilleur résultat ayant été une deuxième place en 2007, après sa défaite face à l'Irak en finale.

En revanche, l'Arabie saoudite a quitté le tournoi en huitièmes de finale à deux reprises, en 2019 et 2023, et dès la phase de groupes à 3 reprises, en 2004, 2011 et 2015.

Au niveau du Golfe, l'équipe nationale saoudienne a participé à 10 éditions de la Coupe du Golfe arabique avant la Gulf Cup 27, mais son meilleur résultat a été une deuxième place à 4 reprises, en 2009, 2010, 2014 et 2019.

L'équipe nationale saoudienne a également disputé le championnat de la Fédération d'Asie de l'Ouest à 3 reprises, en 2012, 2014 et 2019, mais elle en est à chaque fois sortie dès la phase de groupes.

Sur le plan arabe, l'Arabie saoudite a participé à 3 éditions de la Coupe arabe, son meilleur résultat y étant une troisième place en 2025, tandis qu'elle a terminé quatrième en 2012 et a quitté l'édition 2021 dès la phase de groupes.