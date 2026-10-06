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Saudi Gulf Cup 2026SaudiNT (X)
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20 sélectionneurs et 27 titres : qu'est-ce qui a changé dans le football saoudien depuis le dernier sacre de la sélection ?

FEATURES
Arabie saoudite vs Emirats Arabes Unis
Arabie saoudite
Emirats Arabes Unis
Gulf Cup
Arabie saoudite
Émirats arabes unis

Les Verts d'Arabie saoudite brisent une malédiction de 23 ans

L'Arabie saoudite a mis fin à une malédiction de longue date, qui durait depuis 23 années entières et au cours desquelles elle était restée totalement absente des podiums en tant que vainqueur, après avoir remporté la Coupe du Golfe « Gulf Cup » 27.

L'Arabie saoudite s'est imposée face aux Émirats arabes unis sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, au stade Al-Inma de Djeddah, en finale de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe.

Cette victoire offre à l'Arabie saoudite son premier titre depuis 23 ans, plus précisément depuis son sacre en Coupe du Golfe arabe en 2003, puisqu'elle n'avait réussi à décrocher aucun autre titre depuis lors.

  • 27 titres : sans trophées

    Depuis son dernier sacre, l'équipe nationale saoudienne a participé à 27 tournois, sous diverses appellations, sans parvenir à remporter le moindre titre, son meilleur résultat étant une deuxième place obtenue à 5 reprises.

    L'Arabie saoudite a disputé 4 éditions de la Coupe du monde depuis lors, en 2006, 2018, 2022 et 2026, dont elle est à chaque fois sortie dès la phase de groupes, sans réussir à se qualifier pour les éditions 2010 et 2014.

    Sur le plan continental, l'équipe nationale saoudienne a participé 6 fois à la Coupe d'Asie des nations depuis son dernier sacre, son meilleur résultat ayant été une deuxième place en 2007, après sa défaite face à l'Irak en finale.

    En revanche, l'Arabie saoudite a quitté le tournoi en huitièmes de finale à deux reprises, en 2019 et 2023, et dès la phase de groupes à 3 reprises, en 2004, 2011 et 2015.

    Au niveau du Golfe, l'équipe nationale saoudienne a participé à 10 éditions de la Coupe du Golfe arabique avant la Gulf Cup 27, mais son meilleur résultat a été une deuxième place à 4 reprises, en 2009, 2010, 2014 et 2019.

    L'équipe nationale saoudienne a également disputé le championnat de la Fédération d'Asie de l'Ouest à 3 reprises, en 2012, 2014 et 2019, mais elle en est à chaque fois sortie dès la phase de groupes.

    Sur le plan arabe, l'Arabie saoudite a participé à 3 éditions de la Coupe arabe, son meilleur résultat y étant une troisième place en 2025, tandis qu'elle a terminé quatrième en 2012 et a quitté l'édition 2021 dès la phase de groupes.

  • Les entraîneurs de l'Arabie saoudite : 20 changements

    Le Néerlandais Gerard van der Lem a été l'artisan du dernier sacre de la sélection saoudienne, puisqu'il était le sélectionneur qui l'a menée lors de la Coupe du Golfe Arabique en 2003.

    L'entraîneur néerlandais a quitté le banc de l'Arabie saoudite en 2004, et la Fédération saoudienne de football a depuis procédé à 20 changements au poste de sélectionneur de l'équipe première, soit 17 entraîneurs, le dernier en date étant le Grec Georgios Donis lui-même.

    Le nom le plus marquant parmi ces changements est celui du sélectionneur national Nasser Al-Johar, qui a occupé le poste à titre intérimaire à 3 reprises, contre une fois pour l'autre entraîneur saoudien Youssef Anbar.

    À l'exception de ce duo, tous les sélectionneurs de l'équipe nationale saoudienne ont été des étrangers, au premier rang desquels le Français Hervé Renard, qui a dirigé l'Arabie saoudite lors de deux mandats et a contribué à sa qualification pour les phases finales de la Coupe du monde à deux reprises.

  • 6 titres asiatiques pour les clubs

    À l'heure où la sélection saoudienne n'a remporté aucun titre pendant 23 ans, les clubs du championnat saoudien imposaient leur domination sur le continent asiatique.

    Vingt-deux éditions de la Ligue des champions d'Asie se sont disputées depuis le dernier sacre de l'Arabie saoudite, et les clubs saoudiens en ont remporté 6, avec deux titres pour chacun d'Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Ahli.

    En revanche, les clubs sud-coréens ont été sacrés à 7 reprises, le seul total supérieur à celui des clubs saoudiens, contre 5 titres pour les clubs japonais, deux titres pour la Chine et un seul titre pour l'Australie et les Émirats arabes unis.

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  • La Saudi Pro League : 6 champions pour 23 éditions

    Au niveau national, 23 éditions du championnat saoudien ont été disputées depuis le dernier sacre de l'équipe nationale, et 6 clubs différents ont réussi à décrocher le titre.

    Al Hilal a été le champion le plus marquant durant cette période, remportant le championnat saoudien à 10 reprises, contre 4 titres chacun pour Al Ittihad et Al Nassr, 3 pour Al Shabab, ainsi qu'un seul titre pour Al Ahli et Al Fateh.