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Cardinale Grafica Milan
Emanuele Tramacere

Traduit par

150 millions sur le marché sans Ligue des champions pour Milan ? Comment Cardinale a fait, l’impact sur le bilan et la stratégie future

Milan AC

L’AC Milan est déchaîné malgré le manque à gagner, mais comment un mercato aussi important peut-il être soutenable même sans qualification pour la prochaine Ligue des champions ?

D’abord Gonçalo Ramos, puis Mario Gila et maintenant Diego Moreira. Le AC Milan s’est littéralement déchaîné sur le marché des transferts dans le sens des arrivées, avec une dépense pour ces 3 joueurs qui atteint déjà environ 150 millions d’euros à quelques bonus près.

Une dépense très importante qui a laissé beaucoup de monde stupéfait et surpris, mais qui, en réalité, telle qu’elle a été structurée, reste encore soutenable même sans les revenus liés à la non-participation à la prochaine Ligue des champions.

Bien sûr, Gerry Cardinale doit remercier le marché et le player trading, en plus d’un bilan sécurisé ces dernières années, car c’est précisément le mécanisme des achats/ventes qui a jusqu’ici permis au club de boucler ces opérations. Mais voyons en détail comment le club milanais a procédé.

  • Stop au fair-play financier

    Le point de départ, comme indiqué, est une gestion ordinaire clôturée sur les 3 dernières saisons pratiquement toujours en positif, ce qui a permis au club, d’un côté, d’assainir le bilan sans passifs structurels, et, de l’autre, de pouvoir clore le dossier, de pouvoir sortir définitivement du cadre du settlement agreement avec l’UEFA.

    En substance, au moins pour cette saison, le Milan est sur le même plan que Côme : libre d’investir avant de pouvoir, éventuellement, être replacé sous surveillance.

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  • Le trading de joueurs : Cardinale remercie Newcastle et Manchester City

    Le mercato de l’AC Milan, du moins sur une base annuelle, pourra bénéficier de revenus provenant d’opérations conclues dans un passé récent et qui génèrent une deuxième plus-value ainsi qu’un deuxième effet positif sur les comptes.

    Les ventes réalisées par Newcastle et Manchester City, respectivement de Tonali à Tottenham et de Reijnders à Al-Qadsiah, ont en effet rapporté dans les caisses de l’AC Milan environ 9 et même 14 millions d’euros respectivement, soit un total de 23 millions d’euros.

  • L’impact des trois recrues

    En analysant les impacts économiques de Moreira, Gila et Ramos, pour lesquels un contrat de 5 ans a été accordé à tous les trois, la quote-part d’amortissement des trois sera d’environ 30 millions d’euros au total (9+5,6+14,8), hors bonus.

    Rien qu’en prenant en compte les 23 millions d’euros encaissés grâce à Reijnders et Tonali, le montant sur le bilan 2026/2027 s’établirait en négatif à « seulement » 7 millions d’euros, mais le marché est encore actif et il faut aussi considérer la question des salaires.

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  • LES SALAIRES

    Avec le coup Gila, l’AC Milan a joué son joker puisque le joueur continue de bénéficier des avantages du décret croissance. Si on l’ajoute à l’impact, en revanche, de Ramos et Moreira, l’augmentation annuelle de la masse salariale brute s’élève à 21 millions d’euros bruts.

    Une partie de cette somme, rapporte la Gazzetta dello Sport, a toutefois déjà été couverte dans ce cas aussi puisque, par rapport au bilan 2025/2026 clôturé le 30 juin, ont disparu les postes liés aux salaires de Fullkrug (non conservé), de Bennacer (résiliation) mais aussi d’Odogu et Athekame (tous deux prêtés).

    En substance, l’impact à ce jour du poste salaires s’établit à 13 millions d’euros et, par conséquent, l’impact négatif pour les seuls salaires serait de 8 millions d’euros.

  • Échange de joueurs pour d’autres recrues

    Le seuil de tolérance entre le squad cost ratio et les revenus du club va de nouveau diminuer, et c’est l’élément le plus important que l’AC Milan devra prendre en considération.

    La limite doit être de 70 % pour la Serie A et le passif ne doit pas dépasser les 30 millions pour éviter d’entrer dans le viseur de l’UEFA au regard du fair-play financier.

    Pour cette raison, en prenant en compte les recettes manquées de la Ligue des champions, mais bien celles de la Ligue Europa, qui sont bien inférieures, l’AC Milan bénéficiera malgré tout d’une hausse par rapport aux 0 recette UEFA de la saison passée, ce qui permet de compenser cette difficulté imposée par ces 3 super recrues.

    Pour pouvoir continuer à opérer, toutefois, le player trading continuera d’être fondamental, aussi bien dans l’immédiat que pour l’avenir.

  • POURQUOI OUI AUX PRÊTS

    Évidemment, céder les joueurs à titre définitif est ce que tous les clubs souhaitent, mais dans le cas de l’AC Milan, des « oui » commencent à arriver pour l’hypothèse d’un prêt, y compris pour des noms importants comme Nkunku (et on verra si ce sera aussi le cas pour Leao), précisément parce que, sur une base annuelle, la sortie de la quote-part d’amortissement + salaire faciliterait malgré tout des achats, y compris à titre définitif dans le sens des arrivées. L’important, en effet, n’est pas le coût total des débours globaux (pour cela, il suffit d’avoir des lignes de crédit et des garanties bancaires), mais bien l’impact annuel qui pèse fortement sur les bilans en cours.

    Si Nknunku devait partir ne serait-ce qu’en prêt, par exemple, l’AC Milan aurait une marge pour pouvoir intégrer dans son effectif une recrue d’environ 17 millions d’euros d’impact sur une base annuelle entre coût d’amortissement et salaire.

  • ET L’AVENIR ?

    En substance, vendre ou céder pour pouvoir encore acheter. Mais, plus généralement, en vue de la saison prochaine, pour éviter de devoir recourir aussi massivement au trading de joueurs, il faudra avant tout réaliser une excellente campagne en Ligue Europa, mais surtout se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

    En ne prenant en compte que la qualification pour cette saison, par exemple, l'Inter a déjà encaissé en Ligue des champions plus que ce que le Milan percevrait en remportant la Ligue Europa. Voilà pourquoi la 4e place minimum est l'objectif le plus important pour tous nos clubs.

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