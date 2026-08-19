D’abord Gonçalo Ramos, puis Mario Gila et maintenant Diego Moreira. Le AC Milan s’est littéralement déchaîné sur le marché des transferts dans le sens des arrivées, avec une dépense pour ces 3 joueurs qui atteint déjà environ 150 millions d’euros à quelques bonus près.

Une dépense très importante qui a laissé beaucoup de monde stupéfait et surpris, mais qui, en réalité, telle qu’elle a été structurée, reste encore soutenable même sans les revenus liés à la non-participation à la prochaine Ligue des champions.

Bien sûr, Gerry Cardinale doit remercier le marché et le player trading, en plus d’un bilan sécurisé ces dernières années, car c’est précisément le mécanisme des achats/ventes qui a jusqu’ici permis au club de boucler ces opérations. Mais voyons en détail comment le club milanais a procédé.