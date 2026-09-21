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« 140 millions d’euros » : Yan Diomande répond enfin à la provocation de la femme de Karim Adeyemi sur l’indemnité de transfert au Real Madrid
Diomande utilise la musique pour faire taire le bruit
Diomande a finalement réagi à la tempête sur les réseaux sociaux entourant son transfert très médiatisé vers la capitale espagnole. L’ailier de 19 ans, au centre d’intenses débats en raison de son énorme prix, s’est servi de TikTok pour faire passer un message de défi.
Plutôt que de se lancer dans une guerre des mots frontale, l’international ivoirien a utilisé une chanson française populaire pour exprimer son point de vue sur la pression extérieure qui accompagne le fait d’évoluer au sein du club le plus titré de l’histoire du football européen.
Le jeune prodige est apparu détendu dans la vidéo, chantant des paroles qui reflétaient clairement sa situation professionnelle actuelle. Pendant que la musique jouait, Diomande mimait les paroles traduites suivantes : « 140 millions, c’est ce qu’ils ont demandé, ils viendront toujours nous critiquer, nous, on continue juste de grimper ». C’était une indication claire que le joueur est parfaitement conscient du bruit entourant sa valorisation, mais qu’il reste concentré sur sa progression personnelle et son adaptation aux exigences tactiques de Jose Mourinho à Madrid.
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L’étincelle sur les réseaux sociaux venue de Loredana Zefi
La controverse a d'abord éclaté lorsque Loredana Zefi, l'épouse de la star de Barcelone Adeyemi et rappeuse bien connue par ailleurs, a publié un message énigmatique sur Instagram. Après une série de performances impressionnantes de son mari avec le Barça, elle s'est contentée de commenter « 140 MILLIONS » sur une publication.
Le timing était particulièrement sensible, puisque cela est intervenu peu après qu'Adeyemi a offert la victoire à Barcelone, tandis que Diomande cherchait encore ses marques sous les projecteurs du Bernabéu.
Les supporters et les observateurs à travers l'Espagne ont immédiatement interprété ce commentaire comme une pique directe sur le coût de la nouvelle recrue du Real Madrid. Alors qu'Adeyemi a parfaitement lancé son aventure avec le géant catalan, avec trois buts lors de ses six premières apparitions, Diomande a connu des débuts plus lents en Liga.
Le récit de deux débuts en Liga
La comparaison statistique entre les deux joueurs a été au centre des critiques durant les premières semaines de la saison. Karim Adeyemi, qui a rejoint Barcelone pour un montant nettement inférieur, a déjà inscrit un but splendide contre Feyenoord en Ligue des champions et a contribué au départ parfait du club en championnat.
À l’inverse, Diomande a connu les difficultés d’adaptation naturelles liées au passage d’un adolescent dans un club de l’envergure du Real Madrid. Malgré un package de 140 M€, l’ailier n’a été titularisé que lors de deux des huit matches disputés jusqu’à présent cette saison. Il a délivré une passe décisive en six apparitions, mais il est toujours à la recherche de son premier but sous le maillot blanc.
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De la patience sera nécessaire pour l’investissement record de Madrid
Malgré les moqueries et des débuts timides, la direction du Real Madrid reste sereine concernant son investissement. Le club considérait Diomande comme un projet à long terme, capable d’être le point d’ancrage de son attaque pour la prochaine décennie. Son calme en dehors du terrain a été remarqué par des personnes au sein du club, qui estiment qu’il possède la force mentale nécessaire pour faire face aux critiques inévitables qui suivent un transfert record. Sa décision de répondre par le biais d’une vidéo légère plutôt que par un communiqué en colère laisse penser qu’il s’agit d’un joueur bien dans sa peau malgré la pression.
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