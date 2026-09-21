« 140 millions d’euros » : Yan Diomande répond enfin à la provocation de la femme de Karim Adeyemi sur l’indemnité de transfert au Real Madrid

Diomande a finalement réagi à la tempête sur les réseaux sociaux entourant son transfert très médiatisé vers la capitale espagnole. L’ailier de 19 ans, au centre d’intenses débats en raison de son énorme prix, s’est servi de TikTok pour faire passer un message de défi.

Plutôt que de se lancer dans une guerre des mots frontale, l’international ivoirien a utilisé une chanson française populaire pour exprimer son point de vue sur la pression extérieure qui accompagne le fait d’évoluer au sein du club le plus titré de l’histoire du football européen.

Le jeune prodige est apparu détendu dans la vidéo, chantant des paroles qui reflétaient clairement sa situation professionnelle actuelle. Pendant que la musique jouait, Diomande mimait les paroles traduites suivantes : « 140 millions, c’est ce qu’ils ont demandé, ils viendront toujours nous critiquer, nous, on continue juste de grimper ». C’était une indication claire que le joueur est parfaitement conscient du bruit entourant sa valorisation, mais qu’il reste concentré sur sa progression personnelle et son adaptation aux exigences tactiques de Jose Mourinho à Madrid.