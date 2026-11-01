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La Juventus s’apprête à disputer un match extrêmement difficile, mais aussi extrêmement important face à Napoli, dans ce choc de la 10e journée de Serie A 2026-2027. La Juventus reste sur l’une de ses pires prestations de la saison : une défaite à l’extérieur contre le Genoa qui a ravivé la crise autour de l’équipe et du poste de son entraîneur, Luciano Spalletti.

Devant l’Allianz Stadium, les ultras de la Juventus ont eux aussi tenu à exprimer leur mécontentement par des chants visant l’équipe et l’entraîneur, mais surtout par une banderole appelant les joueurs à respecter le maillot qu’ils portent.