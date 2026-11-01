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Tifosi JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

« 129 ans de gloire et un maillot chargé d’histoire. Rendez-nous notre Juventus » : les supporters de la Juventus expriment leur mécontentement devant le stade avant le match contre Naples

Juventus FC
SSC Naples
Serie A
Juventus FC vs SSC Naples

Protestation pacifique des ultras de la Juventus avant Juventus-Napoli

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La Juventus s’apprête à disputer un match extrêmement difficile, mais aussi extrêmement important face à Napoli, dans ce choc de la 10e journée de Serie A 2026-2027. La Juventus reste sur l’une de ses pires prestations de la saison : une défaite à l’extérieur contre le Genoa qui a ravivé la crise autour de l’équipe et du poste de son entraîneur, Luciano Spalletti.

Devant l’Allianz Stadium, les ultras de la Juventus ont eux aussi tenu à exprimer leur mécontentement par des chants visant l’équipe et l’entraîneur, mais surtout par une banderole appelant les joueurs à respecter le maillot qu’ils portent.

  • « 129 ANS DE GLOIRE, NOTRE MAILLOT FAIT PARTIE DE L’HISTOIRE. RENDEZ-NOUS NOTRE JUVENTUS »

    À l’extérieur de l’Allianz Stadium, l’un des groupes ultras organisés de la Juventus s’est rassemblé pour protester contre l’équipe et le club. Ses membres expriment leur mécontentement haut et fort, mais pacifiquement, à coups de chants et avec une immense banderole sur laquelle on peut lire : « 129 ans de gloire, notre maillot est chargé d’histoire. Rendez-nous notre Juventus. »


     

  • Spalletti change encore ?

    Si la contestation vise directement l’équipe et les joueurs, l’entraîneur Luciano Spalletti est lui aussi sur la sellette depuis longtemps. Il y a d’abord eu le passage au 3-5-2 demandé par les joueurs, puis le retour au 3-4-2-1 qui a condamné la Juventus à Gênes. Aujourd’hui, la grande question est la suivante : faut-il revenir au 3-5-2 ou repasser à une défense à quatre, avec un 4-3-1-2 et McKennie derrière le duo Kolo Muani-Woltemade ? Le doute ne porte pas sur les joueurs, mais sur leur positionnement sur le terrain.

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