Depuis plusieurs semaines, l’effervescence ne faiblit pas autour des Merengues et, mercredi, le président Florentino Pérez a poursuivi sa série d’annonces retentissantes. Le Real Madrid prolonge son partenariat de longue date avec l’équipementier adidas jusqu’en 2034 au moins. Selon As, les Madrilènes percevront ainsi 120 millions d’euros par an.

Dans le communiqué de presse accompagnant l’annonce, le président a qualifié ce contrat « d’accord le plus important de l’histoire du football ». Selon le dirigeant, ce partenariat a déjà permis au club de vivre l’une des périodes les plus « merveilleuses » de son histoire au cours des trois dernières décennies. Le PDG d’adidas, Björn Gulden, s’est également réjoui de « l’un des partenariats les plus longs et les plus fructueux du monde du sport » et s’est dit « extrêmement fier » de continuer à faire partie de cette success story.

Les Merengues ont par ailleurs récemment prolongé leur contrat avec leur sponsor principal, Emirates, jusqu’en 2031 ; un accord qui leur rapporte déjà une somme colossale. Selon le journal As, les revenus de sponsoring passeront de 70 à 80 millions d’euros à 100 millions d’euros grâce à ce nouvel accord. À l’avenir, Emirates deviendra également le sponsor principal de la section basket-ball du club madrilène.