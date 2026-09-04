AFP
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« 100 % validé » : Mikel Arteta insiste sur le fait qu’Arsenal a été « ambitieux » sur le marché des transferts malgré le remplacement du trio d’attaquants partis par le seul Christos Tzolis
Arteta défend la refonte offensive
Arsenal a fait hausser les sourcils dans toute la Premier League durant le mercato estival en laissant Leandro Trossard, Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli quitter le club. Trossard a rejoint Besiktas pour 17,1 M£, Jesus s'est engagé avec Barcelone pour 8,5 M£, et Martinelli a réalisé un transfert de 60 M£ vers Al-Hilal. Malgré le départ de deux ailiers gauches de métier et d'un avant-centre, le seul renfort offensif direct des Gunners a été Christos Tzolis, arrivé du Club Bruges dans le cadre d'un transfert de 34 M£. Ce remaniement estival laisse Arteta compter sur Tzolis et Eberechi Eze pour apporter de la largeur sur le côté gauche, tandis que Kai Havertz, Viktor Gyokeres et Mikel Merino représentent ses principales options dans l'axe.
Interrogé sur le fait de savoir s'il regrettait la faible profondeur de son effectif, Arteta s'est montré catégorique. « Non. Les ventes de joueurs peuvent aussi découler de différents aspects. Ce n'est pas toujours le même. Cela fait partie de la responsabilité que nous avons au sein du club. Je comprends ce point de vue, mais nous devons comprendre le nombre de minutes qu'ont jouées ces joueurs et ceux qui ont été blessés, surtout pendant les six premiers mois. Ensuite, les données montrent quelque chose de complètement différent, mais c'est comme ça. C'est ce que nous avons et nous avons déjà de très bons joueurs. »
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Un adieu doux-amer à Martinelli
Le départ de Martinelli a été particulièrement poignant pour les fidèles de l'Emirates, compte tenu de ses sept années passées dans le nord de Londres. Arteta a souligné que la décision de le vendre reposait en partie sur sa disponibilité passée, en notant que Gabriel Jesus n'était revenu qu'en décembre après 11 mois d'absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Si Trossard et Martinelli affichaient de meilleurs bilans sur le plan physique, tous deux ont manqué deux matches de championnat sur blessure durant la première moitié de la saison dernière. Trossard a cumulé 1 049 minutes en championnat sur cette période, contre 535 pour Martinelli, ces titularisations intermittentes ayant finalement influencé la décision du club de renouveler son secteur offensif.
« Avec Gabi, je ressens de la gratitude. Ça a été un plaisir de travailler avec lui et de faire partie de son parcours », a déclaré Arteta. « Le Gabi que j'ai rencontré et celui qui vient de partir ont connu une énorme transformation, tant sur le plan personnel que professionnel. L'impact qu'il a eu pour le club, son ambition, son amour du jeu et la manière dont il nous a aidés à grandir et à atteindre nos objectifs, il a été un joueur essentiel. L'histoire se termine, et nous lui souhaitons le meilleur dans une autre. »
Répondre aux critères d’ambition
Certaines franges des supporters d'Arsenal ont exprimé leur frustration, rappelant la promesse d'Arteta après la finale de la Ligue des champions selon laquelle le club serait « très ambitieux, rapide et intelligent » sur le marché. Interrogé sur le fait de savoir si le club avait réellement tenu ces promesses précises compte tenu de l'absence de recrues tardives, Arteta est resté inflexible dans sa conviction que la direction soutenait sa vision.
Invité à dire si tous ces critères étaient « cochés », il a répondu : « Cochés à 100 %. Le résultat peut ensuite être différent de ce que vous attendez, mais l'intention était assurément là, et c'est ce que j'accorde le plus de valeur. »
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Point sur les blessures avant le choc face à Chelsea
À l’approche du derby londonien, Arteta a donné des nouvelles de plusieurs joueurs clés. Bruno Guimaraes est incertain après avoir manqué des séances d’entraînement, même si les perspectives restent prudemment optimistes. Arteta a indiqué : « Il a reçu un coup contre Villa et il a été examiné. Il devrait probablement pouvoir s’entraîner demain. »
« C’était davantage une précaution qu’autre chose de faire sortir Mosquera contre Aston Villa. Nous devrons voir comment il se sentira lors de la séance de demain. Jurrien est en très bonne condition. Il est sur le terrain depuis quelques semaines et s’entraîne avec nous, donc il est dans de bonnes dispositions. Nous déciderons demain après l’entraînement s’il est disponible », a ajouté Arteta.
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