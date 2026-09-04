« 100 % validé » : Mikel Arteta insiste sur le fait qu’Arsenal a été « ambitieux » sur le marché des transferts malgré le remplacement du trio d’attaquants partis par le seul Christos Tzolis

Arsenal a fait hausser les sourcils dans toute la Premier League durant le mercato estival en laissant Leandro Trossard, Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli quitter le club. Trossard a rejoint Besiktas pour 17,1 M£, Jesus s'est engagé avec Barcelone pour 8,5 M£, et Martinelli a réalisé un transfert de 60 M£ vers Al-Hilal. Malgré le départ de deux ailiers gauches de métier et d'un avant-centre, le seul renfort offensif direct des Gunners a été Christos Tzolis, arrivé du Club Bruges dans le cadre d'un transfert de 34 M£. Ce remaniement estival laisse Arteta compter sur Tzolis et Eberechi Eze pour apporter de la largeur sur le côté gauche, tandis que Kai Havertz, Viktor Gyokeres et Mikel Merino représentent ses principales options dans l'axe.

Interrogé sur le fait de savoir s'il regrettait la faible profondeur de son effectif, Arteta s'est montré catégorique. « Non. Les ventes de joueurs peuvent aussi découler de différents aspects. Ce n'est pas toujours le même. Cela fait partie de la responsabilité que nous avons au sein du club. Je comprends ce point de vue, mais nous devons comprendre le nombre de minutes qu'ont jouées ces joueurs et ceux qui ont été blessés, surtout pendant les six premiers mois. Ensuite, les données montrent quelque chose de complètement différent, mais c'est comme ça. C'est ce que nous avons et nous avons déjà de très bons joueurs. »