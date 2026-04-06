100 millions d'euros !... Pourquoi le Real Madrid et Arsenal se disputent-ils le joyau de Leverkusen ?

L'un des joyaux de la Bundesliga a attiré l'attention des grands clubs européens, dans une dynamique qui pourrait bientôt changer son avenir, après avoir prouvé récemment qu'il était capable de réaliser des performances exceptionnelles, malgré des débuts relativement modestes.

Il s'agit de la star de Bayer Leverkusen, Christian Kofani (19 ans), dont on ne savait que peu de choses, mais il est probable que le club allemand ait découvert une perle rare et qu'il se battra pour le garder l'été prochain.

Le jeune joueur camerounais a rejoint le Bayer Leverkusen pour seulement 5,25 millions d'euros en provenance du club espagnol Albaseti.