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Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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100 millions d'euros !... Pourquoi le Real Madrid et Arsenal se disputent-ils le joyau de Leverkusen ?

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« ... le meilleur jeune attaquant d'Europe » !

L'un des joyaux de la Bundesliga a attiré l'attention des grands clubs européens, dans une dynamique qui pourrait bientôt changer son avenir, après avoir prouvé récemment qu'il était capable de réaliser des performances exceptionnelles, malgré des débuts relativement modestes.

Il s'agit de la star de Bayer Leverkusen, Christian Kofani (19 ans), dont on ne savait que peu de choses, mais il est probable que le club allemand ait découvert une perle rare et qu'il se battra pour le garder l'été prochain.

Le jeune joueur camerounais a rejoint le Bayer Leverkusen pour seulement 5,25 millions d'euros en provenance du club espagnol Albaseti.  

  • Découverte de Leverkusen

    Avant de rejoindre Albaseti, Kofani n'avait disputé aucune minute en football professionnel, mais il s'est rapidement imposé au sein de l'équipe espagnole et a inscrit huit buts en deuxième division espagnole, avant de partir en Allemagne pour devenir un pilier de l'effectif de Leverkusen.

    Kouffani est actuellement évalué à 40 millions d'euros sur le site Transfermarkt. Il a également réalisé des performances remarquables en Ligue des champions, ce qui a incité plusieurs grands clubs à suivre de près son évolution, notamment Arsenal et le Real Madrid.

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  • Des caractéristiques très rares

    Après une période d'adaptation en Bundesliga, Kofani est passé du statut de remplaçant influent à celui de titulaire régulier. Il a débuté 10 des 27 matches disputés, dont cinq lors des sept dernières journées. Il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en championnat allemand, ce qui le place en cinquième position parmi les jeunes joueurs en termes de contribution offensive.

    « Ce n'est pas nécessairement le fait de marquer des buts qui distingue Kofani, mais plutôt la façon dont il utilise son corps et sa puissance physique pour créer des espaces pour ses coéquipiers. C'est ce qui fait de lui un joueur exceptionnel et rare. Les entraîneurs disent toujours : on ne peut pas enseigner la solidité physique aux joueurs, et c'est une qualité qu'il possède. Ses duels physiques sont très intenses, et sa compréhension des mouvements des joueurs autour de lui est d'un niveau bien supérieur à son âge (19 ans). »

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  • La course aux grands clubs… Une affaire en or !

    Le Bayer Leverkusen estime la valeur de Kofani à environ 60 à 70 millions d'euros s'il venait à être vendu cet été, une somme qui pourrait dissuader certains clubs compte tenu de son manque d'expérience à ce jour.

    Il n'en reste pas moins que Kofani est un talent prometteur, suivi par plusieurs clubs de Premier League. Selon des informations allemandes, le Real Madrid s'intéresserait à lui, tandis que le Bayern Munich suit également son évolution.

    L'agent du joueur, Eric Debolo, a confirmé l'intérêt d'Arsenal en déclarant que Kofani est actuellement le meilleur jeune attaquant d'Europe : « Oui, l'intérêt d'Arsenal est réel. L'entraîneur Mikel Arteta l'apprécie beaucoup et il y a un contact direct entre moi et le club. C'est un joueur qui vaut 100 millions d'euros, et avec lui, Arsenal disposera d'un attaquant de premier plan pour les dix prochaines années. »

    Il a ajouté : « À l'heure actuelle, c'est le meilleur attaquant de moins de 21 ans en Europe et le plus complet : rapide, technique, bon en défense et puissant dans les duels aériens. »

    Le Bayer Leverkusen est toujours en lice pour une place européenne cette saison, mais Kofani pourrait bien être le dernier talent que le club vendra pour une somme colossale.