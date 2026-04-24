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1,5 milliard de livres sterling investies, et pourtant le club recule ! Chelsea se voit recommander de changer de propriétaires alors que Jamie Carragher fustige Todd Boehly et BlueCo après le cinquième limogeage d’un entraîneur
Carragher fustige la gestion chaotique de BlueCo
Le licenciement de Rosenior a provoqué un examen minutieux de la direction à Stamford Bridge, les dirigeants de Chelsea étant accusés d’avoir démantelé la culture de la gagne solidement ancrée au club. Malgré un investissement supérieur à 1,5 milliard de livres sterling (2 milliards de dollars) depuis le rachat de 2022, l’équipe a régressé sur le terrain, connaissant par ailleurs un turnover impressionnant de joueurs et d’entraîneurs de l’équipe première. Selon les détracteurs, ce modèle de gestion autoritaire a creusé un fossé entre la direction et des supporters de plus en plus frustrés.
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Les excès des conseils d’administration sous le feu des critiques
Carragher estime que la chute des derniers entraîneurs n’est que le symptôme d’une défaillance structurelle plus profonde, dans laquelle les dirigeants considèrent les entraîneurs comme de simples pions. Il suggère que la recherche de failles financières et de contrats à long terme a fait passer la comptabilité avant les performances sportives et l’harmonie au sein de l’équipe.
Dans sa chronique au Telegraph consacrée à la gestion actuelle de Boehly et Behdad Eghbali, il assène : « Les propriétaires de Chelsea ont transformé une machine à trophées en un laboratoire d’expériences ratées. La chute de Liam Rosenior n’est que le symptôme d’une gestion catastrophique de BlueCo, qui a démantelé un club champion.
Le départ du cinquième entraîneur permanent en quatre ans à Stamford Bridge montre que Chelsea a autant besoin d’un nouveau propriétaire que d’un nouvel entraîneur. L’ère BlueCo est un échec total, un symbole flagrant où l’apparence l’emporte sur le fond. En début de saison dernière, j’écrivais dans cette chronique que Chelsea était devenu le centre de formation le plus riche du monde. En réalité, c’est pire : on leur reproche d’avoir surpayé pour un recul stupéfiant. »
Le modèle de recrutement est aujourd’hui remis en question.
Le commentateur a souligné que l’insistance du club sur « le modèle » a éloigné des entraîneurs confirmés de haut niveau et exposé des managers plus jeunes, comme Rosenior, à un environnement extrêmement stressant. Il a également pointé les tensions provoquées par la politique contractuelle du club, qui, selon lui, sape l’autorité de l’entraîneur.
Évoquant la gestion des propriétaires, il a ajouté : « Les dirigeants de Stamford Bridge voulaient se démarquer de l’ère Roman Abramovich. Ils y sont parvenus, ayant investi plus de 1,5 milliard de livres pour transformer Chelsea en un projet coûteux et raté, moins performant, moins redouté, moins respecté et moins rentable. »
L’ancien défenseur central de Liverpool a poursuivi : « Dès que son nom a été évoqué, Rosenior a dû courir dans tous les sens, car il travaillait déjà pour le club et on supposait qu’il connaissait et acceptait sa place dans la hiérarchie. Dès qu’il a pris le poste, on s’attendait à une issue brutale. La question n’était pas de savoir si cela arriverait, mais quand.
« Sa chute ne devrait réjouir personne. Les supporters de Chelsea seront soulagés que ce soit terminé, mais au fond d’eux-mêmes, ils savent que le problème réside dans la manière dont il a pu être considéré comme la personne idéale pour ce poste à ce stade de sa carrière. Rosenior ne pouvait pas refuser une telle opportunité, mais il était voué à être dévoré vivant. »
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Le club est à la recherche d’un successeur capable de relever les défis à venir.
Chelsea doit désormais trouver un successeur durable capable de s'imposer auprès d'un effectif pléthorique tout en s'inscrivant dans la vision des directeurs sportifs. Le prochain mercato s'annonce déjà comme un casse-tête : le club, sous pression financière, pourrait devoir céder des cadres réclamant la sortie. Alors que les protestations des supporters s'amplifient, le futur entraîneur devra immédiatement faire preuve de fermeté pour éviter que ce « cirque » ne compromette la saison 2026-2027.