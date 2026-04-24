Carragher estime que la chute des derniers entraîneurs n’est que le symptôme d’une défaillance structurelle plus profonde, dans laquelle les dirigeants considèrent les entraîneurs comme de simples pions. Il suggère que la recherche de failles financières et de contrats à long terme a fait passer la comptabilité avant les performances sportives et l’harmonie au sein de l’équipe.

Dans sa chronique au Telegraph consacrée à la gestion actuelle de Boehly et Behdad Eghbali, il assène : « Les propriétaires de Chelsea ont transformé une machine à trophées en un laboratoire d’expériences ratées. La chute de Liam Rosenior n’est que le symptôme d’une gestion catastrophique de BlueCo, qui a démantelé un club champion.

Le départ du cinquième entraîneur permanent en quatre ans à Stamford Bridge montre que Chelsea a autant besoin d’un nouveau propriétaire que d’un nouvel entraîneur. L’ère BlueCo est un échec total, un symbole flagrant où l’apparence l’emporte sur le fond. En début de saison dernière, j’écrivais dans cette chronique que Chelsea était devenu le centre de formation le plus riche du monde. En réalité, c’est pire : on leur reproche d’avoir surpayé pour un recul stupéfiant. »