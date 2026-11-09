Tottenham Hotspur reçoit Ipswich Town le samedi 21 novembre 2026 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Tottenham Hotspur contre Ipswich Town en Premier League ?

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town, le samedi 21 novembre 2026, au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur contre Ipswich Town en Premier League ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Ipswich Town :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Les billets peuvent être achetés directement sur les plateformes de billetterie officielles de Tottenham Hotspur ou d’Ipswich Town. Selon la demande et la disponibilité des billets, il faut généralement disposer d’une adhésion payante au club ou être abonné.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur contre Ipswich Town en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Ipswich Town :

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques pour adultes : Les billets achetés directement auprès du club coûtent généralement entre 38 £ et 109 £ , selon l’emplacement et la catégorie du match.

Les billets achetés directement auprès du club coûtent généralement entre , selon l’emplacement et la catégorie du match. Offres d’hospitalité haut de gamme et expériences VIP les jours de match : Les expériences proposées par les canaux officiels des clubs débutent à des tarifs plus élevés, dépassant souvent 200 £ selon l’accès aux salons et les prestations de restauration incluses.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de revente moyens : les billets pour cette rencontre sont généralement proposés à partir d’environ 125 £ pour des places dans les tribunes supérieures ou derrière les buts.

les billets pour cette rencontre sont généralement proposés à partir d’environ pour des places dans les tribunes supérieures ou derrière les buts. Revente de places haut de gamme et VIP : Les places haut de gamme, celles situées dans les tribunes inférieures près de la ligne médiane ou dans les secteurs très demandés peuvent atteindre 325 £ ou davantage, selon l’offre et la demande sur les plateformes à ce moment-là.

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town : la forme des équipes

Tottenham n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec trois nuls et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre Manchester United en Premier League, et le club s’est incliné 2-3 face à Aston Villa lors d’une précédente rencontre de championnat. Une défaite 3-1 contre Liverpool en Carabao Cup figure également dans cette série. Tottenham n’a inscrit que deux buts en cinq matches et en a encaissé six, signe de difficultés aussi bien en attaque qu’en défense.

Ipswich a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Son résultat le plus récent est une défaite 3-2 contre Manchester City en Premier League, même si l’équipe avait gagné son match précédent 2-1 face à Fulham. Ipswich a marqué huit buts et en a encaissé dix sur ces cinq rencontres. Ses deux victoires montrent que l’équipe sait prendre des points lorsque l’occasion se présente.

Tottenham Hotspur contre Ipswich Town : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2025, lorsque Ipswich Town a reçu Tottenham Hotspur et s’est incliné 1-4 en Premier League. Avant cela, Tottenham s’était déplacé à Ipswich en novembre 2024 et avait perdu 1-2 en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Ipswich compte deux victoires, tout comme Tottenham, avec également un match amical disputé en 2020 que Tottenham a remporté 3-0.