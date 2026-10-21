Tottenham Hotspur reçoit Crystal Palace le samedi 31 octobre 2026 au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

Tottenham domine l’historique de cette confrontation avec 38 victoires, contre 16 pour Crystal Palace, et 15 matches nuls. Lors de leur dernière rencontre en championnat, en mars 2026, Crystal Palace s’est imposé 3-1 sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Tottenham Hotspur contre Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Tottenham Hotspur contre Crystal Palace en Premier League ?

Tottenham Hotspur contre Crystal Palace aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres, le dimanche 1er novembre 2026.

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

Comment acheter des billets pour Tottenham Hotspur contre Crystal Palace en Premier League ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Crystal Palace :

1. Canaux officiels des clubs

Adhésion officielle au club : Vous pouvez acheter des billets directement auprès des clubs si vous êtes membre. Pour les matches à domicile de Tottenham, les billets sont généralement proposés en priorité aux membres One Hotspur et sont rarement mis en vente auprès du grand public. Les membres peuvent également utiliser la plateforme officielle Ticket Exchange si des abonnés revendent leurs places.

Offres d’hospitalité officielles : Des expériences haut de gamme les jours de match et des offres d’hospitalité peuvent être achetées directement auprès du club. Elles comprennent souvent un billet de match ainsi qu’un accès à un salon, un repas ou un séjour à l’hôtel à Londres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les options proposées officiellement par les clubs sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Tottenham Hotspur contre Crystal Palace en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Crystal Palace, sur les canaux officiels et le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets classiques : Les billets standard vendus à leur prix initial coûtent généralement entre environ 45 £ et 100 £ ou plus , selon la catégorie et l’emplacement du bloc dans le stade.

Offres d’hospitalité : Les expériences VIP officielles les jours de match et les offres d’hospitalité achetées directement auprès du club débutent généralement autour de 399 £ à 449 £ ou plus par personne pour les offres haut de gamme standard de catégorie A/B, et coûtent davantage pour les loges exclusives.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Billets standard revendus : Les billets classiques proposés à la revente débutent généralement autour de 60 £ à 65 £ pour des places en tribune haute ou sur les petits côtés, tandis que les prix moyens du marché se situent plutôt autour de 220 £ à 230 £ ou plus , selon la demande.

Offres d’hospitalité et VIP revendues : Les offres VIP et d’hospitalité sur le marché de la revente débutent généralement autour de 145 £ à 155 £ ou plus .

Tottenham Hotspur contre Crystal Palace en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Tottenham Hotspur et de Crystal Palace

La série récente de Tottenham est difficile. L’équipe de De Zerbi a perdu trois de ses cinq derniers matches et fait deux fois match nul, sans remporter la moindre rencontre, toutes compétitions confondues, sur cette période. Elle s’est inclinée 2-3 contre Aston Villa lors de son dernier match de Premier League et avait auparavant perdu 3-1 contre Liverpool en Carabao Cup. Sur ces cinq rencontres, Tottenham n’a marqué que trois buts et en a encaissé huit, sans parvenir à garder sa cage inviolée.

La forme de Crystal Palace est plus contrastée. L’équipe de Sage compte deux victoires, un match nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Son succès 4-0 contre Lech Poznan en Ligue Europa constitue le temps fort de cette série, tandis que sa victoire 2-3 sur la pelouse de Fulham en Premier League a montré qu’elle pouvait marquer à l’extérieur. Sa seule défaite en championnat durant cette période a eu lieu à Ipswich, où elle a encaissé trois buts. Elle a également tenu Leeds United en échec sur un score nul et vierge lors de son dernier match de Premier League.

Tottenham Hotspur contre Crystal Palace : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque Crystal Palace s’est imposé 1-3 au Tottenham Hotspur Stadium en Premier League. Sur leurs cinq dernières confrontations, Palace compte trois victoires contre une pour Tottenham, l’un de ces matches s’étant également soldé par un succès de Palace à Selhurst Park. La seule victoire de Tottenham dans cette série remonte à décembre 2025, avec un succès 1-0 à l’extérieur. Le club n’a plus battu Palace à domicile en Premier League depuis sa victoire 3-1 en mars 2024.