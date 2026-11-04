Le Slavia Prague reçoit Villarreal le mercredi 25 novembre 2026 à la Fortuna Arena, à Prague.

Lors de leur première confrontation, disputée sur le terrain du club espagnol, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 au terme d’une rencontre animée. Villarreal avait pris le dessus au match retour en s’imposant 2-0 lors de son déplacement à Prague, ce qui lui donne l’avantage dans leurs confrontations directes.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Slavia Prague-Villarreal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le Slavia Prague et Villarreal ?

Le coup d’envoi de Slavia Prague-Villarreal sera donné le mercredi 25 novembre 2026 à la Fortuna Arena, à Prague.

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 12:45 Fortuna Arena

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le Slavia Prague et Villarreal ?

Voici les principales possibilités pour les supporters souhaitant acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le Slavia Prague et Villarreal :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle : Les supporters peuvent acheter des billets pour les tribunes réservées au public local directement sur le portail de billetterie officiel du Slavia Prague, ou passer par les canaux officiels de Villarreal pour les places attribuées aux supporters visiteurs, selon leur statut de membre et les phases de priorité liées à la fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre le Slavia Prague et Villarreal ?

Voici les estimations de prix pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le Slavia Prague et Villarreal :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard pour les tribunes locales : Ils coûtent environ 25 à 70 € selon le niveau, la tribune et la catégorie du match, les membres du club et les abonnés étant prioritaires.

Ils coûtent environ selon le niveau, la tribune et la catégorie du match, les membres du club et les abonnés étant prioritaires. Billets réservés aux supporters visiteurs : Ils coûtent généralement entre 40 et 60 €, conformément aux plafonds tarifaires fixés par l’UEFA pour les billets des supporters visiteurs lors des matches européens.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places classiques / derrière les buts : Les prix commencent généralement autour de 65 à 85 € pour des places en tribune haute ou avec vue depuis l’arrière d’un but.

Les prix commencent généralement autour de pour des places en tribune haute ou avec vue depuis l’arrière d’un but. Places le long du terrain / premium : Les prix se situent en moyenne autour de 210 à 350 € ou plus, selon l’offre, la demande et l’emplacement exact du bloc.

Slavia Prague-Villarreal en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Slavia Prague-Villarreal : la forme des équipes

Le Slavia Prague a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par un nul 2-2 face à Fenerbahce en Ligue des champions. Il a également fait match nul 0-0 contre Hradec Kralove en première division. Une défaite 2-0 contre Sabah FK constitue son seul revers sur cette période, tandis que ses victoires face au FC Zlin et au Viktoria Plzen montrent qu’il reste capable d’aller chercher des résultats sur la scène nationale. Sur ces cinq matches, le Slavia a marqué cinq buts et en a encaissé cinq.

Villarreal aborde ce match avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est une défaite 4-3 contre Liverpool en Ligue des champions, même s’il avait auparavant battu le SSC Napoli 3-1 dans cette même compétition. Un nul 0-0 face à Elche et une défaite 1-0 en championnat contre le Real Madrid complètent une série qui montre que Villarreal peut inquiéter les meilleures équipes, mais peine à trouver de la régularité. Villarreal a inscrit sept buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

Slavia Prague-Villarreal : les dernières confrontations directes

Les deux clubs se sont affrontés deux fois en compétition de l’UEFA, à chaque fois en phase de groupes de la Ligue Europa, en octobre et novembre 2017. Villarreal a gagné 2-2 lors de leur première confrontation, disputée sur son terrain, avant de s’imposer 2-0 au match retour, organisé par le Slavia Prague. Villarreal possède l’avantage dans leurs confrontations directes, avec une victoire et un nul lors des deux rencontres recensées, pour quatre buts marqués contre deux pour le Slavia.