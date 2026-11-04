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Comment se procurer des billets pour Real Madrid-PSV Eindhoven : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Real Madrid affronte le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Le Real Madrid reçoit le PSV Eindhoven le mardi 24 novembre 2026 au stade Bernabeu, à Madrid.

Le Real Madrid et le PSV Eindhoven partagent une riche histoire européenne qui remonte à plusieurs décennies. Les deux clubs se sont déjà affrontés lors de rencontres à enjeu en Coupe des clubs champions européens, en Coupe UEFA et en Coupe des vainqueurs de coupe. Parmi leurs confrontations les plus marquantes figure une demi-finale serrée de Coupe des clubs champions européens en 1988, à l’issue de laquelle le PSV s’est qualifié grâce à la règle des buts inscrits à l’extérieur avant de remporter le trophée.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Real Madrid-PSV Eindhoven, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven ?

Le coup d’envoi de Real Madrid-PSV Eindhoven sera donné le mardi 24 novembre 2026 au stade Bernabeu, à Madrid.

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Ligue des Champions - Journée 5
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Comment acheter des billets pour Real Madrid-PSV Eindhoven en Ligue des champions ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets afin d’assister au match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven :

1. Canaux officiels du club

  • Billetterie officielle du club : Le moyen principal et le plus fiable consiste à passer par la billetterie officielle du Real Madrid. Les billets sont d’abord proposés aux membres du club (socios) et aux Madridistas, avant que les places restantes ne soient mises à la disposition du grand public.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les canaux officiels du club sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Real Madrid-PSV Eindhoven en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV Eindhoven varie selon qu’ils sont achetés auprès du club ou sur une plateforme de revente.

1. Canaux officiels du club

  • Places classiques : Les prix commencent aux alentours de 100 € pour les places en tribune supérieure ou les places standard, et peuvent atteindre 300 à plus de 400 € pour les places les mieux situées en tribune inférieure, selon leur emplacement exact dans le stade Santiago Bernabéu.
  • Offres VIP et d’hospitalité officielles : Les prix commencent aux alentours de 375 € et augmentent selon les prestations incluses.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente officiellement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont les prix dépendent de la demande :

  • Places classiques revendues et tribune supérieure : Les prix commencent aux alentours de 100 à 185 € pour des places en tribune supérieure ou derrière les buts, selon la demande.
  • Tribune inférieure et places premium revendues :Les prix vont de 250 à plus de 400 € selon la majoration appliquée à la revente.
  • Offres VIP et d’hospitalité revendues : Les prix commencent aux alentours de 320 à plus de 650 €.

Real Madrid-PSV Eindhoven en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Real Madrid et du PSV Eindhoven

Le Real Madrid aborde cette rencontre après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face à l’Atletico Madrid en Liga. Lors de sa dernière sortie, le club madrilène s’est imposé 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Il a également battu Séville 4-1 en championnat. Sur ces cinq matches, Madrid a inscrit 14 buts et en a encaissé cinq, des chiffres qui témoignent de sa capacité à se montrer très efficace en attaque. Ses solides performances européennes font de cette rencontre un contexte favorable pour l’équipe de Mourinho.

Le PSV a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois, affichant une forme particulièrement irrégulière. Son dernier résultat est une victoire 1-0 sur le terrain du FC Porto en Ligue des champions, obtenue après une défaite 2-1 contre l’ADO Den Haag en Eredivisie. L’équipe de Bosz a inscrit quatre buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres, ce qui laisse penser qu’elle peut se montrer vulnérable défensivement malgré sa capacité à arracher des résultats en Europe.

RMA

RMA - Forme

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
But marqué (encaissé)
17/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
PSV

PSV - Forme

RBL
D1-0
HAA
D2-1
POR
V0-1
FEY
N1-1
WII
V7-0
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Real Madrid-PSV Eindhoven : le bilan de leurs confrontations récentes

Le bilan des confrontations entre ces deux clubs se limite à un seul match répertorié : une rencontre amicale de pré-saison disputée en août 2007, que le PSV a remportée 2-1 sur le terrain du Real Madrid. Aucune rencontre officielle entre les deux clubs ne figure dans les données disponibles. Le match de dimanche constitue donc une confrontation rare et relativement inédite entre deux clubs qui ne se sont guère croisés récemment.

Face à face

Real MadridNulPSV
0
0
1
Jeux d'amitié des clubs
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
PSV badge
PSV
PSV
2
FDM
1Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/1
Les deux équipes ont marqué1/1

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