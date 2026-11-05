La Ligue des nations de l’UEFA reprend avec une rencontre internationale à fort enjeu : la Pologne s’apprête à recevoir la Suède à la Tarczyński Arena de Wrocław. Les deux nations européennes s’affrontent dans un match de groupe décisif, avec d’importantes répercussions sur la promotion et le classement.

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À quelle heure débute Pologne-Suède en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre la Pologne et la Suède se déroulera à la Tarczynski Arena de Wroclaw. L’heure du coup d’envoi reste à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Où acheter des billets pour Pologne-Suède ?

Les billets officiels sont vendus directement sur Łączy nas piłka, la plateforme officielle de billetterie de la Fédération polonaise de football pour les matches de l’équipe nationale. Les supporters doivent consulter cette plateforme pour obtenir des billets classiques lorsque les ventes au grand public ouvriront.

Si tous les billets de la vente officielle sont écoulés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur la plateforme, vous pouvez vous tourner vers une plateforme de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Pologne-Suède ?

Sur la plateforme officielle, les billets classiques pour ce match sont proposés à partir d’environ 30 à 45 € pour les places en tribune.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 79 € lorsque les billets classiques sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Pologne-Suède en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Pologne et de la Suède

La Pologne compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 2-2 face au Nigeria. Elle s’est également inclinée 0-2 contre l’Ukraine en match amical. Sa défaite 3-2 contre la Suède en qualifications pour la Coupe du monde, plus tôt cette année, a constitué un autre revers, même si ses victoires face à l’Albanie et à Malte lui ont apporté un certain répit durant cette campagne. L’équipe d’Urban a inscrit sept buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Sur ses cinq derniers matches, la Suède compte une victoire, deux nuls et deux défaites. Son parcours en Coupe du monde comprend une victoire 5-1 contre la Tunisie, mais aussi une défaite 5-1 face aux Pays-Bas et un revers 3-0 contre la France en seizièmes de finale. Elle a fait match nul 1-1 avec le Japon en phase de groupes et 2-2 avec la Grèce lors d’un match amical de préparation. L’équipe de Potter a inscrit douze buts lors de ces cinq rencontres, mais en a encaissé dix, signe d’une formation capable de marquer tout en présentant des failles défensives au plus haut niveau.

Pologne-Suède : les derniers face-à-face

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque la Suède a battu la Pologne 3-2 en qualifications pour la Coupe du monde. Auparavant, la Pologne s’était imposée 2-0 à domicile contre la Suède lors d’un match de qualification en mars 2022. Sur les cinq confrontations recensées, la Suède présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Pologne, ainsi qu’une autre victoire polonaise. Les deux équipes s’étaient également rencontrées à l’Euro 2020, où la Suède l’avait emporté 3-2.