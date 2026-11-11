Le Paris FC reçoit Le Mans le samedi 5 décembre 2026 au stade Jean-Bouin, à Paris.

Parmi leurs précédentes confrontations officielles figure un match de Ligue 2 disputé le 21 décembre 2019, lors duquel Le Mans s’était largement imposé 3-0 à l’extérieur. Les deux clubs se sont également affrontés lors d’un match amical en juillet 2020, remporté 3-1 par le Paris FC.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Paris FC-Le Mans, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Paris FC-Le Mans en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Paris FC-Le Mans sera donné au stade Jean-Bouin, à Paris, le samedi 5 décembre 2026.

Ligue 1 - Journée 13 5 déc. 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

Comment acheter des billets pour Paris FC-Le Mans en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Le Mans :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Le moyen le plus sûr et le plus direct est de passer par la billetterie officielle du Paris FC (ou celle du Le Mans FC pour les supporters visiteurs), qui propose des places en vente générale ainsi que des préventes réservées aux membres du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en vente générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue 1 lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Paris FC-Le Mans en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le Paris FC et Le Mans :

1. Canaux officiels des clubs

Entrée standard et vente générale : Les prix commencent généralement autour de 20 à 25 € pour les places de base.

Les prix commencent généralement autour de pour les places de base. Places premium ou centrales en tribune latérale : Les prix se situent généralement entre 45 et 75 € selon la catégorie précise.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés directement par les clubs sont vendus, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places les moins chères et en tribune supérieure : À partir d’environ 17 à 20 € .

À partir d’environ . Sections centrales en tribune inférieure : Généralement entre 35 et 55 €.

Paris FC-Le Mans en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Paris FC et du Mans

Le Paris FC a remporté trois de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, pour deux défaites et aucun nul. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre Monaco en Ligue 1. Il a également battu Rennes 4-3 au cours de cette série. Ses revers face à Lens (2-1) et à Lorient (1-0) en constituent les points bas. Sur ces cinq matchs, le Paris FC a marqué 11 buts et en a encaissé neuf.

Le Mans n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, concédant un nul et quatre défaites. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre Troyes en Ligue 1. Il s’est également incliné 3-1 face au Paris Saint-Germain et 0-3 face à Toulouse au cours de cette série. Son seul point provient d’un match nul 1-1 contre Auxerre. Le Mans a marqué quatre buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres.

Paris FC-Le Mans : les dernières confrontations

La dernière confrontation répertoriée entre le Paris FC et Le Mans remonte au 21 décembre 2019, en Ligue 2, lorsque Le Mans s’était imposé 3-0 à l’extérieur, au stade Jean-Bouin. C’est le seul face-à-face figurant dans les données actuellement disponibles. Un historique plus complet sera donc ajouté à mesure que d’autres résultats seront disponibles.