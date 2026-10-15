La Ligue des nations de l’UEFA se poursuit avec la réception du pays de Galles par la Norvège à l’Ullevaal Stadion, à Oslo. Les deux nations européennes abordent cette rencontre avec la volonté de prendre des points cruciaux pour améliorer leur classement dans le groupe.

GOAL vous donne toutes les informations officielles sur la rencontre, les prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Norvège - pays de Galles en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Norvège - pays de Galles se jouera au stade Ullevaal, à Oslo. L’heure exacte du coup d’envoi sera confirmée par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

Où acheter des billets pour Norvège - pays de Galles ?

Les billets officiels à l’unité sont principalement distribués par Ticketmaster Norway, partenaire officiel de la Fédération norvégienne de football pour la billetterie, qui gère la vente initiale au grand public pour les matches à domicile à Oslo. Les supporters doivent s’inscrire sur la plateforme et acheter leurs billets dès la mise en vente des places destinées au grand public.

Si les billets de la vente initiale sont épuisés ou si les places standard ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, les sites de revente comme StubHub constituent une solution lorsque les billets sont épuisés sur le site officiel.

Combien coûtent les billets pour Norvège - pays de Galles ?

Sur la plateforme officielle, les billets standard à l’unité pour les places derrière les buts de l’Ullevaal Stadion, accessibles au grand public, sont proposés à partir d’environ 40 à 50 €.

Sur le marché de la revente, notamment sur StubHub, les premiers prix se situent autour de 161 € lorsque les billets standard de la vente initiale sont épuisés.

Norvège - pays de Galles en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Norvège et du pays de Galles

La Norvège aborde cette rencontre avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, pour huit buts marqués et neuf encaissés. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Auparavant, elle avait remporté deux matches à élimination directe consécutifs, battant le Brésil 2-1 et la Côte d’Ivoire 2-1, après une lourde défaite 4-1 contre la France en phase de groupes. La Norvège avait entamé cette série de cinq matches par une victoire 3-2 contre le Sénégal.

Le pays de Galles compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, avec 11 buts marqués et huit encaissés. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-1 contre la Roumanie en amical, en juin. Avant cela, il avait fait match nul 1-1 contre le Ghana et l’Irlande du Nord, puis s’était incliné au score cumulé contre la Bosnie-Herzégovine lors des qualifications pour la Coupe du monde. Son unique victoire sur cette période remonte à novembre 2025, avec un succès 7-1 contre la Macédoine du Nord.

Norvège - pays de Galles : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à novembre 2011, lorsque le pays de Galles s’était imposé 4-1 au Cardiff City Stadium lors d’un match amical. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le pays de Galles a gagné deux fois, la Norvège une fois et deux matches se sont terminés sur un score de parité. Le bilan de leurs confrontations est serré, et la Norvège n’a battu le pays de Galles lors d’aucune des quatre dernières rencontres.



