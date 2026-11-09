La Ligue des nations de l’UEFA offre une nouvelle affiche internationale prometteuse : le Kosovo s’apprête à affronter Israël au stade Fadil Vokrri, à Pristina. Les deux équipes abordent cette rencontre du groupe B3 avec l’objectif de prendre des points précieux pour améliorer leur classement et viser la montée.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le match, la disponibilité des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Kosovo-Israël en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le Kosovo affrontera Israël au stade Fadil Vokrri, à Pristina. Le coup d’envoi de cette rencontre du groupe 3 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA est prévu à l’heure indiquée ci-dessus.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Où acheter des billets pour Kosovo-Israël ?

Les billets officiels sont distribués sur la plateforme du pays hôte, gérée par la Fédération de football du Kosovo, qui assure la vente principale des places pour les matches à domicile à Pristina. Les supporters doivent surveiller les annonces officielles de mise en vente et s’inscrire rapidement pour obtenir des places standard.

Si les billets mis en vente initialement sont épuisés ou si aucune place standard n’est disponible sur le site officiel, des plateformes de revente comme StubHub constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Kosovo-Israël ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match coûtent environ 15 à 20 € dans les secteurs de places standard du stade Fadil Vokrri, selon l’emplacement et la catégorie choisis.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les prix commencent autour de 102 € lorsque les places standard sont épuisées auprès des vendeurs officiels.

Kosovo-Israël en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Kosovo et d’Israël

Le Kosovo compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 3-0 contre Andorre en match amical, en juin 2026. Son meilleur résultat sur cette période est une victoire 4-3 contre la Slovaquie en qualifications pour la Coupe du monde, en mars. Le Kosovo a encaissé au moins un but lors de quatre de ces cinq matches, son seul match sans encaisser de but ayant été disputé contre Andorre.

Israël compte deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. L’équipe de Ben Shimon a battu l’Albanie 1-0 lors d’un match amical en juin et largement dominé la Moldavie 4-1 en qualifications pour la Coupe du monde en novembre 2025. Elle n’a pas perdu lors de ses trois derniers matches, même si deux d’entre eux se sont terminés par des nuls contre la Géorgie et la Lituanie.

Kosovo-Israël : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à novembre 2023, lorsque le Kosovo s’était imposé 1-0 à domicile en qualifications pour le Championnat d’Europe. Auparavant, elles avaient fait match nul 1-1 en Israël en mars 2023, dans la même compétition. Sur leurs deux confrontations recensées, le Kosovo compte une victoire contre aucune pour Israël, et ces matches n’ont produit que trois buts au total.