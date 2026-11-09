Hull City reçoit Brighton & Hove Albion le dimanche 22 novembre 2026 au MKM Stadium, à Hull.

Leurs dernières confrontations officielles ont eu lieu lors de la saison 2015-2016 de Championship. En février 2016, les deux équipes se sont séparées sur un match nul âprement disputé (0-0) au MKM Stadium. Plus tôt cette même année, Hull City avait battu Brighton de justesse (1-0) en FA Cup.

Quand débute le match de Premier League entre Hull City et Brighton & Hove Albion ?

Le match entre Hull City et Brighton & Hove Albion aura lieu le dimanche 22 novembre 2026 au MKM Stadium, à Hull.

Premier League - Journée 11 22 nov. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Hull City et Brighton & Hove Albion ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Hull City et Brighton & Hove Albion, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur le site officiel de Hull City est le moyen le plus fiable d’obtenir des billets au prix initial. Les membres du club et les détenteurs d’un abonnement bénéficient généralement de périodes de réservation prioritaires pendant la première semaine de vente, avant que les places restantes ne soient proposées au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Hull City et Brighton & Hove Albion ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Hull City et Brighton & Hove Albion au MKM Stadium :

1. Canaux officiels du club

Tarif adulte : Les prix commencent à 30 £ pour les places en zone standard et vont généralement jusqu’à environ 35 à 45 £ , selon la catégorie exacte des places et celle du match.

Les prix commencent à pour les places en zone standard et vont généralement jusqu’à environ , selon la catégorie exacte des places et celle du match. Tarifs réduits : Disponibles à partir de 16 £ pour les seniors, les jeunes adultes et les autres personnes éligibles à un tarif réduit.

Disponibles à partir de pour les seniors, les jeunes adultes et les autres personnes éligibles à un tarif réduit. Billets enfants (de 2 à 15 ans) : Les billets pour les enfants sont proposés à partir du tarif de base accessible de 8 £ dans certaines zones du stade adaptées aux familles.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places classiques : À partir de l’équivalent d’environ 115 à 120 £ .

À partir de l’équivalent d’environ . Revente de places premium ou avec prestations d’accueil : Les prix des places très demandées ou situées dans des tribunes premium peuvent être nettement plus élevés, allant de 350 à 1 000 £ et plus, selon les prestations incluses et l’emplacement des sièges.

Hull City - Brighton & Hove Albion en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Hull City - Brighton & Hove Albion : la forme des deux équipes

Hull City compte deux matchs nuls et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels, sans aucune victoire sur cette période. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 contre Fulham en Premier League. Hull a également perdu 2-1 contre Newcastle United et 1-0 contre Sunderland en Carabao Cup au cours de cette série. Les deux matchs nuls ont été obtenus contre Everton (2-2) et Chelsea (2-2). Hull a marqué cinq buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Brighton a remporté ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 5-0 contre Crystal Palace en Premier League. Brighton a également battu le FK Kauno Zalgiris 4-0 en Ligue Conférence et Arsenal 3-0 en Premier League au cours de cette période. Le club a marqué 14 buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres, sans encaisser de but dans trois d’entre elles.

Hull City - Brighton & Hove Albion : les dernières confrontations

La dernière confrontation répertoriée entre les deux clubs remonte à février 2016, lorsque Hull City et Brighton avaient fait match nul 0-0 en Championship au MKM Stadium. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Hull compte deux victoires contre une pour Brighton, ainsi que deux matchs nuls. La dernière victoire de Hull dans cette série date d’un match de FA Cup à domicile en 2016, remporté 1-0, tandis que la seule victoire de Brighton a été obtenue en Championship en septembre 2015.