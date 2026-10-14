L’Eintracht Francfort reçoit le Hamburger SV le dimanche 1er novembre 2026 au Deutsche Bank Park, à Francfort.

Leur dernière confrontation en Bundesliga remonte à mai 2026, au Deutsche Bank Park, où le Hamburger SV s’était imposé de justesse à l’extérieur (2-1). Auparavant, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul serré (1-1) lors de leur rencontre de championnat de décembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Eintracht Francfort-Hamburger SV, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi du match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Hamburger SV ?

Le coup d’envoi du match entre l’Eintracht Francfort et le Hamburger SV sera donné le dimanche 1er novembre 2026 au Deutsche Bank Park, à Francfort.

Bundesliga - Journée 8 1 nov. 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Hamburger SV ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Hamburger SV au Deutsche Bank Park, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus direct et le plus fiable d’obtenir des billets au prix nominal est de passer par les billetteries en ligne officielles de l’Eintracht Francfort ou du Hamburger SV, où les membres et les abonnés bénéficient généralement d’un accès prioritaire.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Bundesliga lorsque les quotas de vente initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Hamburger SV ?

Les prix des billets pour le prochain match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Hamburger SV varient selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (Stehplatz) : de 18 € à 24 € pour les tribunes derrière les buts.

Places assises de catégories 4 et 5 (tribunes supérieures et angles) : de 35 € à 50 € pour des places offrant une vue standard, plus éloignées du terrain.

Places assises de catégories 2 et 3 (tribunes latérales standard) : de 50 € à 75 € pour une vue à mi-hauteur le long du terrain.

Places de catégorie 1 et premium (parties centrales des tribunes inférieures) : de 75 € à plus de 90 € pour une vue centrale optimale près de la ligne médiane.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets dont les prix dépendent de la demande :

Places les moins chères (tribunes supérieures / vente libre) : de 60 € à plus de 110 € selon la disponibilité des billets et la demande du moment.

Places assises en tribune latérale et places de choix : de 110 € à plus de 250 € pour de meilleurs angles de vue et des places plus centrales.

Formules VIP et hospitalité :de 250 € à plus de 500 € par match, avec accès à un salon VIP et restauration haut de gamme.

Eintracht Francfort-Hamburger SV en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

Eintracht Francfort-Hamburger SV : La forme des deux équipes

Francfort aborde ce match avec un bilan contrasté sur ses quatre dernières rencontres de Bundesliga : une victoire, deux nuls et une défaite. À cela s’ajoute une large victoire contre le SC St. Toenis en Coupe d’Allemagne. Son dernier match de championnat s’est soldé par un nul 2-2 contre Fribourg, tandis qu’il s’était incliné 4-1 face à Augsbourg plus tôt en septembre. Sa victoire 3-1 à Mainz reste sa prestation la plus convaincante en championnat sur cette période. Sur ses cinq derniers matchs officiels, Francfort a marqué 17 buts et en a encaissé 12, un bilan qui témoigne à la fois de son efficacité offensive et de sa fragilité défensive.

La forme de Hambourg est préoccupante. Le club n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matchs de Bundesliga. Ses défaites contre le RB Leipzig (5-0), Mainz (5-0) et le Borussia Dortmund (2-0) ont révélé de sérieux problèmes en attaque comme en défense. Sa seule éclaircie a été sa victoire 2-1 contre le FC Cologne lors de la cinquième journée. Une victoire 3-0 contre le SC Verl en Coupe d’Allemagne lui a offert un peu de répit, mais Hambourg a encaissé 12 buts sur ses quatre derniers matchs de Bundesliga à eux seuls.

Eintracht Francfort-Hamburger SV : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs remonte à mai 2026, lorsque Hambourg s’est imposé 2-1 au Deutsche Bank Park en Bundesliga. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Hambourg en décembre 2025. Sur les cinq confrontations recensées, Hambourg et Francfort comptent chacun deux victoires, pour un match nul, et les buts ont été répartis assez équitablement entre les deux équipes.