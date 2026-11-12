L’Atlético Madrid reçoit le Real Betis le dimanche 6 décembre 2026 au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid.

La domination récente de l’Atlético dans cette confrontation comprend une nette victoire 4-1 à domicile en Liga en mai 2025 et un large succès 5-0 en Coupe du Roi en février 2026. Parmi les succès plus anciens du Real Betis face à l’Atlético figure une victoire 1-0 arrachée à l’extérieur en octobre 2024.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Atlético Madrid - Real Betis, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Atlético Madrid - Real Betis en Liga ?

Le match entre l’Atlético Madrid et le Real Betis aura lieu le dimanche 6 décembre 2026 au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid.

LaLiga - Journée 15 6 déc. 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets pour Atlético Madrid - Real Betis en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre l’Atlético Madrid et le Real Betis :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel de l’Atlético Madrid (Club Atlético de Madrid) ou sur celui du Real Betis. Ce sont les sources principales et les plus sûres pour obtenir des billets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Atlético Madrid - Real Betis en Liga ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Liga entre l’Atlético Madrid et le Real Betis :

1. Canaux officiels des clubs

Fondo Sur (tribune derrière le but sud) : À partir de 40 € .

À partir de . Fondo Norte (tribune derrière le but nord) : À partir de 60 € .

À partir de . Lateral Oeste (tribune latérale ouest) : À partir de 60 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribunes supérieures / places classiques : À partir d’environ 52 € à 75 € .

À partir d’environ . Places à mi-hauteur en tribune latérale : Généralement entre 200 € et 310 €.

Atlético Madrid - Real Betis en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Atlético Madrid et du Real Betis

L’Atlético Madrid a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et fait un match nul. Sa seule défaite sur cette période est survenue contre le Bayern Munich en Ligue des champions, sur le score de 0-2. En Liga, l’Atlético s’est montré régulier, en battant Levante 2-0 à l’extérieur et le Deportivo de A Coruna 1-0 à domicile. Sur ces cinq rencontres, l’Atlético a inscrit cinq buts et en a encaissé quatre. Sa dernière victoire en championnat a été obtenue contre l’Espanyol.

Le Real Betis compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, le 4 novembre, tandis que son plus lourd revers sur cette période a été une défaite 5-2 à Barcelone en Liga. Le Betis a battu Feyenoord 1-0 en compétition européenne, puis Malaga 2-1 en Liga. Il a inscrit six buts et en a encaissé neuf au total sur ces cinq matches.

Atlético Madrid - Real Betis : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Liga le 8 février 2026. Le Real Betis s’est alors imposé 1-0 au Riyadh Air Metropolitano. Sur leurs cinq dernières confrontations, l’Atlético Madrid possède un net avantage avec trois victoires contre deux pour le Betis. Ces résultats comprennent un large succès 5-0 de l’Atlético face au Betis en Coupe du Roi en février 2026 et une victoire 4-1 à domicile en Liga en mai 2025. Le Betis a gagné deux fois sur cette période, notamment 1-0 à domicile en octobre 2024.