L’Angleterre disputera son dernier match à domicile de 2026 contre la Croatie au stade de Wembley, le jeudi 12 novembre, dans le groupe A3 de la Ligue A, qui comprend également l’Espagne et la Tchéquie. Il s’agira de la première rencontre entre les deux équipes depuis la victoire 4-2 de l’Angleterre face à la Croatie lors de la Coupe du monde 2026, à Dallas.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir dès maintenant vos billets pour Angleterre-Croatie, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

À quelle heure débutera Angleterre-Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le coup d’envoi d’Angleterre-Croatie sera donné au stade de Wembley, à Londres. Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles.

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 Wembley

Où acheter des billets pour Angleterre-Croatie ?

Les billets pour cette rencontre sont d’abord mis en vente sur la billetterie officielle d’England Football. Les membres de l’England Supporters Travel Club (ESTC) et d’England+ bénéficient d’un accès prioritaire lors de périodes de prévente dédiées, avant l’ouverture de la vente au grand public.

Quelques points à connaître avant d’acheter des billets pour cette rencontre :

Prévente ESTC : accès prioritaire pour les membres de l’England Supporters Travel Club avant la vente au grand public

: accès prioritaire pour les membres de l’England Supporters Travel Club avant la vente au grand public Prévente England+ : une deuxième période d’accès prioritaire pour les membres inscrits avant la mise en vente au grand public

: une deuxième période d’accès prioritaire pour les membres inscrits avant la mise en vente au grand public Tarifs réduits : réductions pour les plus de 65 ans, les étudiants et les moins de 16 ans, ainsi qu’une tribune familiale dédiée

: réductions pour les plus de 65 ans, les étudiants et les moins de 16 ans, ainsi qu’une tribune familiale dédiée Marché de la revente : StubHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés

Le premier match de l’Angleterre, face à l’Espagne, affichant déjà complet, il est vivement recommandé de réserver tôt dès l’ouverture de la vente au grand public pour cette rencontre également.

Combien coûtent les billets pour Angleterre-Croatie ?

Les tarifs officiels d’England Football débutent à 35 £. Les billets adultes standard coûtent 35 £, 45 £, 65 £ ou 80 £ selon l’emplacement des sièges, tandis qu’un nombre limité de places au niveau 2 est proposé à 95 £ et 120 £. Dans la tribune familiale, les billets coûtent 25 £ pour les adultes et 12,50 £ pour les enfants. Ailleurs dans le stade, les plus de 65 ans, les étudiants et les moins de 16 ans bénéficient d’une réduction de 10 £.

StubHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Sur le marché de la revente, les billets pour cette rencontre sont actuellement proposés à partir d’environ 75 £.

Comme pour tout match international très demandé, les prix peuvent évoluer à l’approche de la rencontre. Si vous disposez d’un budget précis, réserver votre place sans trop attendre est généralement l’option la plus sûre.

Angleterre-Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Angleterre et de la Croatie

L’Angleterre a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un, inscrivant 14 buts et en encaissant sept sur cette période. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 4-6 contre la France en quarts de finale de la Coupe du monde, un résultat qui illustre à la fois son efficacité offensive et les failles défensives qu’elle a parfois montrées. Sa seule défaite dans cette série est survenue contre l’Argentine, qui a mis fin au parcours de l’Angleterre en Coupe du monde en demi-finales grâce à une victoire 2-1.

La Croatie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, inscrivant sept buts et en encaissant neuf. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Plus tôt dans cette série, elle a battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0, mais sa défaite 4-2 contre l’Angleterre en phase de groupes a été la plus lourde de ces cinq rencontres.

Angleterre-Croatie : les dernières confrontations directes

La dernière confrontation entre ces deux équipes remonte à la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, lorsque l’Angleterre s’est imposée 4-2 en juin. Auparavant, elle avait battu la Croatie 1-0 à l’Euro 2020. Sur leurs cinq dernières confrontations, l’Angleterre présente le meilleur bilan avec trois victoires, contre une pour la Croatie. Le seul succès croate remonte à la demi-finale de la Coupe du monde 2018, remportée 2-1. Ces cinq rencontres comprennent également une victoire 2-1 de l’Angleterre et un match nul 0-0, tous deux disputés dans le cadre de la Ligue des nations de l’UEFA 2018-2019.