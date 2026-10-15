La Ligue des champions Élite de l’AFC propose une affiche alléchante entre deux équipes d’Asie de l’Ouest : l’ambitieux club saoudien Al Qadisiyah reçoit le champion du Qatar, Al Sadd, au stade Prince Mohammed Bin Fahd de Dammam.

Al Qadisiyah a franchi d’importantes étapes pour rivaliser au plus haut niveau continental, en réunissant un effectif de stars qui vise le titre. Fort de plusieurs décennies d’histoire dans le football asiatique et d’une solide expérience des compétitions pour le titre, Al Sadd promet une confrontation tactique de haut niveau.

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À quelle heure débute Al Nassr FC contre Al-Wasl en Ligue des champions Élite de l’AFC ?

Les informations officielles sur la diffusion d’Al Nassr contre Al-Wasl en Ligue des champions Élite de l’AFC ne sont pas disponibles pour le moment. L’heure du coup d’envoi et le lieu de la rencontre seront confirmés à l’approche du match.

AFC Champions League Elite - Journée 3 26 oct. 2026 - 15:15

Où acheter des billets pour Al Qadisiyah contre Al Sadd ?

Les billets officiels pour le match sont mis en vente directement sur Webook, la plateforme de billetterie principale. Les supporters peuvent s’inscrire sur le portail officiel et y acheter des billets d’entrée générale dès l’ouverture de la vente au public.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, GrintaHub constitue une autre option. Cette plateforme de revente propose des places aux supporters une fois les contingents de la billetterie principale épuisés.

Combien coûtent les billets pour Al Qadisiyah contre Al Sadd ?

Sur la plateforme de vente officielle, les billets d’entrée générale standard sont proposés à partir de 30 SAR. Les catégories de places haut de gamme, plus proches du terrain, atteignent des tarifs plus élevés.

Sur les plateformes de revente comme GrintaHub, les prix des billets commencent aux alentours de 100 SAR, selon la place choisie et la demande le jour du match.

Al Nassr FC contre Al-Wasl en Ligue des champions Élite de l’AFC : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Nassr FC et d’Al-Wasl

Al Nassr aborde ce match avec un bilan récent contrasté : deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-0 contre Al-Ain en Ligue des champions Élite de l’AFC, le résultat le plus sévère de cette série. Sur ces cinq matches, Al Nassr a marqué sept buts et en a encaissé neuf. L’équipe se crée des occasions, mais peine à trouver une stabilité défensive. Ses deux victoires en Saudi Pro League, toutes deux sur le score de 2-1, montrent qu’elle sait obtenir des résultats en championnat.

Al-Wasl affiche deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Le club a battu Khorfakkan 5-2 et s’est imposé 3-0 à Kalba, mais a perdu son dernier match de Ligue des champions Élite de l’AFC 2-1 contre Al Qadsiah. L’équipe des Émirats arabes unis a inscrit 11 buts et en a encaissé huit sur cette série de cinq rencontres, affichant un bilan offensif positif mais irrégulier.

Al Nassr FC contre Al-Wasl : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à avril 2026, en Ligue des champions 2 de l’AFC : Al Nassr s’était imposé 4-0 contre Al-Wasl. Auparavant, Al Nassr avait remporté à domicile un match de Ligue des champions Élite de l’AFC sur le même score en février 2025. Sur les quatre confrontations recensées, Al Nassr compte trois victoires contre une pour Al-Wasl. Le club saoudien a marqué 11 buts et n’en a encaissé que deux lors de ces rencontres.



