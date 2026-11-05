Al Ittihad reçoit Al Ahli le jeudi 26 novembre 2026 à la King Abdullah Sports City de Djeddah.

Lors de leur dernière confrontation en Saudi Pro League, le 6 mars 2026, Al Ahli s’est imposé 3-1 face à son rival de la même ville. Al Ahli a pris l’ascendant dans leurs récents duels, avec quatre victoires et un nul lors de ses six derniers matches de championnat contre Al Ittihad.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Al Ittihad - Al Ahli, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Ahli ?

Le match entre Al Ittihad et Al Ahli se déroule à la King Abdullah Sports City de Djeddah, le jeudi 26 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 15 26 nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Ahli ?

Selon les informations de billetterie disponibles pour cette rencontre à venir, voici les possibilités pour acheter des billets pour Al Ittihad - Al Ahli :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter vos billets directement sur les portails de billetterie ou les sites officiels d’Al Ittihad et d’Al Ahli avant le jour du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en vente générale sur des plateformes de revente comme Grintahub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Ahli ?

Voici les différentes fourchettes de prix des billets pour la rencontre de Saudi Pro League entre Al Ittihad et Al Ahli :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard en tribune supérieure : À partir d’environ 59 SAR pour des places en vente générale dans la tribune supérieure.

À partir d’environ pour des places en vente générale dans la tribune supérieure. Places en vente générale et tribunes inférieures : Généralement entre 60 et 150 SAR .

Généralement entre . Catégories premium et places en bord de terrain : Généralement entre 250 et 600 SAR .

Généralement entre . Formules VIP et prestations d’accueil : Peuvent dépasser 1 000 SAR selon la formule.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme Grintahub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places standard en tribune supérieure : À partir d’environ 350 à 550 SAR .

À partir d’environ . Revente de places premium en tribune inférieure : Souvent entre 900 et plus de 2 000 SAR.

Al Ittihad - Al Ahli en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Al Ittihad et d’Al Ahli

Al Ittihad compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-0 à domicile contre Al Diriyah en Saudi Pro League, le 23 octobre, après un succès 4-1 sur le terrain d’Al-Ettifaq. Sa seule défaite sur cette période est survenue en Ligue des champions Élite de l’AFC, face à Shabab Al-Ahli Dubai (2-1). En cinq matches, Al Ittihad a inscrit 10 buts et en a encaissé quatre.

Al Ahli a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 4-1 contre Al Khaleej en Saudi Pro League, le 23 octobre. Le club s’est également imposé 4-0 sur le terrain d’Al Fateh. Sa seule défaite est survenue contre Mamelodi Sundowns en Coupe intercontinentale de la FIFA. Al Ahli a inscrit 13 buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Al Ittihad - Al Ahli : les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 3-1 d’Al Ahli à domicile en Saudi Pro League, le 6 mars 2026. Sur leurs cinq derniers duels, Al Ahli s’est imposé trois fois, Al Ittihad une fois, et un match s’est terminé par un nul. La seule victoire d’Al Ittihad sur cette période remonte à octobre 2024, à domicile, sur le score de 1-0.