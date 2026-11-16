Comment obtenir des billets pour Wrexham contre Charlton Athletic : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Wrexham reçoit Charlton Athletic le mardi 8 décembre 2026 au SToK Cae Ras, à Wrexham.

Plus récemment, les deux équipes se sont affrontées en EFL League One lors de la saison 2024-2025. Un match nul 2-2 en début de saison a été suivi d’une large victoire 3-0 de Wrexham en avril 2025. Leurs confrontations se sont poursuivies en Championship, où Wrexham a arraché une victoire 1-0 sur le terrain de Charlton, à The Valley, en novembre 2025.

Découvrez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Wrexham contre Charlton Athletic, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Wrexham contre Charlton Athletic en Championship ?

Le match entre Wrexham et Charlton Athletic aura lieu le mardi 8 décembre 2026 au SToK Cae Ras, à Wrexham.

Championship - Journée 20 8 déc. 2026 - 14:45 SToK Cae Ras

Comment acheter des billets pour Wrexham contre Charlton Athletic en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Wrexham et Charlton Athletic, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Consultez directement la billetterie en ligne ou le guichet officiel du Wrexham AFC pour connaître les modalités de vente au grand public, les périodes de priorité réservées aux membres et les possibilités d’achat pour les invités des abonnés. Wrexham recevant ce match au SToK Cae Ras, son site officiel reste le moyen le plus direct et le plus fiable d’obtenir des billets officiels à leur valeur nominale.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés officiellement par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des billets en vente libre sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Championship lorsque les contingents de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Wrexham contre Charlton Athletic en Championship ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Championship entre Wrexham et Charlton Athletic :

1. Canaux officiels du club

Tarif adulte : Les prix commencent généralement autour de 28 à 35 £ .

Les prix commencent généralement autour de . Tarifs réduits : Les prix commencent entre 7 et 21 £, selon la catégorie d’âge.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Places standard : À partir de 65 £ .

À partir de . Places intermédiaires ou premium : Entre 150 et 335 £ ou plus.

Wrexham contre Charlton Athletic en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Wrexham et de Charlton Athletic

Wrexham a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs de Championship, avec huit buts marqués et quatre encaissés. Son dernier résultat est un nul 1-1 face à Wolverhampton Wanderers, après une victoire 2-0 contre Middlesbrough. L’autre succès de Wrexham sur cette période remonte à sa victoire 4-1 contre Preston North End. Entre ces résultats, le club s’est incliné face à Sheffield United (1-0) et Blackburn Rovers (2-0).

Charlton a remporté un match, n’a fait aucun nul et a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres de Championship, avec quatre buts marqués et sept encaissés. Son dernier match s’est soldé par une victoire 2-1 contre Sheffield United, après trois défaites consécutives face à Watford (2-0), Norwich City (3-1) et Middlesbrough (3-0). Charlton a également perdu 1-0 contre Bolton Wanderers durant cette période.

Wrexham contre Charlton Athletic : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026 : Charlton recevait Wrexham en Championship et s’est incliné 1-0. Avant cela, Wrexham avait remporté le match aller 1-0 au SToK Cae Ras en novembre 2025. Sur les quatre confrontations directes recensées, Wrexham compte trois victoires et un nul, tandis que Charlton n’a pas encore gagné dans cette série. Les deux équipes se sont également rencontrées deux fois en League One : Wrexham s’était imposé 3-0 en avril 2025, après un nul 2-2 lors de leur précédente rencontre en octobre 2024.