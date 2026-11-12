Wolverhampton Wanderers reçoit Southampton le samedi 5 Desember 2026 au Molineux Stadium, à Wolverhampton.

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 15 mars 2025, en Premier League. Les Wolves s’étaient imposés 2-1 à l’extérieur, à St. Mary's. Auparavant, lors de leur confrontation à Molineux pendant la saison 2024–25, les Wolves avaient également gagné sans difficulté, 2-0.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Wolverhampton Wanderers contre Southampton, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Championship entre Wolverhampton Wanderers et Southampton ?

Wolverhampton Wanderers contre Southampton se joue au Molineux Stadium, à Wolverhampton, le samedi 5 Desember 2026.

Championship - Journée 19 5 déc. 2026 - 10:00 Molineux Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Championship entre Wolverhampton Wanderers et Southampton ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Wolverhampton Wanderers et Southampton, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Achetez directement vos billets sur le portail officiel de Wolverhampton Wanderers ou sur le site de billetterie de Southampton FC. Les abonnés et les membres des clubs bénéficient d’un accès prioritaire.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Championship entre Wolverhampton Wanderers et Southampton ?

Voici une estimation détaillée du prix des billets pour le match de Championship entre Wolverhampton Wanderers et Southampton :

1. Canaux officiels des clubs

Tarif adulte : de 30 £ à 55 £.

de 30 £ à 55 £. Tarif réduit (seniors / jeunes adultes) : de 20 £ à 35 £.

de 20 £ à 35 £. Tarif jeunes (moins de 17 ans) : de 12 £ à 20 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Fourchette habituelle à la revente : de 45 £ à 110 £.

de 45 £ à 110 £. Places premium / sur les côtés du terrain : de 120 £ à plus de 250 £.

Wolverhampton Wanderers contre Southampton en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Wolverhampton Wanderers et de Southampton

Les Wolves ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches de Championship et fait un match nul. Leur résultat le plus récent est une victoire 1-2 sur le terrain de Bristol City le 4 novembre. Ils ont également battu Cardiff City 3-0 et Watford 1-0 pendant cette série. Leur seul faux pas a été un nul 1-1 contre Portsmouth. L’équipe de Peixoto a marqué huit buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres.

Southampton a remporté trois de ses cinq derniers matches de Championship, pour deux nuls et aucune défaite. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 sur le terrain de West Bromwich Albion le 3 novembre. Auparavant, Southampton avait battu Queens Park Rangers 4-1 et West Ham United 2-3 à l’extérieur. Des matches nuls contre Bolton Wanderers et des victoires sur le terrain de Norwich City complètent cette série de cinq rencontres. L’équipe d’Eckert a marqué neuf buts et en a encaissé trois sur cette période.

Wolverhampton Wanderers contre Southampton : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est déroulée en Premier League le 15 mars 2025, lorsque Wolverhampton Wanderers s’est imposé 1-2 face à Southampton à St. Mary's. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes disputées en Premier League, les Wolves ont gagné quatre fois et Southampton une fois. Les Wolves ont marqué neuf buts lors de ces matches, contre quatre pour Southampton.