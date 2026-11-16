Comment obtenir des billets pour West Ham United - Middlesbrough : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

West Ham United reçoit Middlesbrough le mardi 8 décembre 2026 au London Stadium, à Londres.

Leurs dernières confrontations officielles remontent à la saison 2016–2017 de Premier League, avec un nul 1-1 au London Stadium et une victoire 3-1 de West Ham au Riverside Stadium. Avant cette période dans l’élite, les deux équipes s’étaient aussi croisées en Championship lors de la saison 2011–2012, avec une victoire 2-0 de West Ham à l’extérieur et un nul 1-1 à Londres.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour West Ham United - Middlesbrough, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu West Ham United - Middlesbrough en Championship ?

West Ham United - Middlesbrough aura lieu au London Stadium, à Londres, le mardi 8 décembre 2026.

Championship - Journée 20 8 déc. 2026 - 15:00 London Stadium

Comment acheter des billets pour West Ham United - Middlesbrough en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre West Ham United et Middlesbrough, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter vos billets directement sur le portail de billetterie officiel de West Ham United ou auprès de la billetterie du club. C’est la méthode la plus sûre et autorisée pour les supporters de l’équipe à domicile.

2. Marché de la revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour West Ham United - Middlesbrough en Championship ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Championship entre West Ham United et Middlesbrough :

1. Canaux officiels du club

Tarif adulte standard : Les prix commencent généralement autour de 25 £ .

Les prix commencent généralement autour de . Tarifs réduits et places adaptées : Les prix vont de 10 £ à 30 £ .

Les prix vont de . Places premium : Les prix vont de 40 £ à 50 £.

2. Marché de la revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont les prix dépendent de la demande :

Places en tribune haute ou standard : Les prix commencent autour de 20 £ à 27 £ .

Les prix commencent autour de . Prix moyens sur les plateformes : Ils tournent généralement autour de 88 £, selon l’emplacement exact du siège et la demande.

West Ham United - Middlesbrough en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de West Ham United et de Middlesbrough

West Ham compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs de Championship. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 sur le terrain de Blackburn Rovers le 7 novembre. Le club avait fait match nul 3-3 à Cardiff City pour la première rencontre de Parker à sa tête. Sur ces cinq matchs, West Ham a marqué sept buts et en a encaissé onze. Les trois défaites consécutives avant le nul à Cardiff illustrent la série difficile qui a coûté son poste à Nuno.

Middlesbrough compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat est un nul 0-0 à Watford le 7 novembre, après une défaite 2-0 à Wrexham le 4 novembre. Avant ces deux rencontres, Middlesbrough avait battu Charlton Athletic 3-0 et Bolton Wanderers 5-1, démontrant les qualités offensives qui en ont fait l’équipe la plus en vue du championnat cette saison.

West Ham United - Middlesbrough : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Premier League en janvier 2017, lorsque West Ham s’est imposé 3-1 au Riverside Stadium. Avant cela, leur rencontre la plus récente dans l’est de Londres s’était achevée sur un nul 1-1 au London Stadium en octobre 2016. Sur les cinq dernières confrontations recensées, West Ham a gagné deux fois, Middlesbrough aucune, et deux matchs se sont terminés à égalité, avec un nul supplémentaire. Leur dernière rencontre en Championship remonte à mars 2012 : un nul 1-1 au London Stadium.