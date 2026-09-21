Comment obtenir des billets pour Werder Brême - RB Leipzig : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Werder Brême affronte le RB Leipzig le samedi 5 septembre 2026 au Weser Stadium, à Brême.

Cette rencontre de début de saison donne au Werder Brême l’occasion de prendre des points cruciaux à domicile, tandis que le RB Leipzig cherche à lancer sa campagne sur une bonne dynamique. Lors de leur plus récente confrontation en Bundesliga, le 4 avril 2026, le RB Leipzig s’était imposé 2-1 face au Werder Brême au Weser Stadium.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Werder Brême-RB Leipzig, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Werder Brême - RB Leipzig en Bundesliga ?

Werder Brême - RB Leipzig se joue au Wohninvest Weserstadion, à Brême. Consultez vos programmes locaux pour connaître l’horaire exact du coup d’envoi dans votre région.

Bundesliga - Journée 2 5 sept. 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Comment acheter des billets pour Werder Brême - RB Leipzig en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour SV Werder Bremen vs. RB Leipzig au Weserstadion le samedi 5 septembre 2026 sans références à des plateformes secondaires ou à des prix, suivez les procédures officielles :

1. Portail officiel de billetterie du club

Site du club : créez un compte sur la billetterie officielle du SV Werder Bremen.

Prévente et priorité aux membres : les membres du club et les abonnés bénéficient d’une allocation prioritaire lors de la phase initiale de mise en vente des billets.

Vente au grand public : les billets restants sont mis en vente pour le grand public à l’approche du match.

2. Marché secondaire

Si les places officielles sont épuisées, StubHub est l’endroit où trouver les billets restants, avec des annonces couvrant différentes gammes de prix et sections.

Les billets mobiles sont transférés instantanément, ce qui est pratique pour un achat tardif à l’approche du coup d’envoi.

3. Livraison des billets et accès

Billets numériques : les achats officiels sont livrés sous forme numérique, comme billets mobiles ou documents à imprimer chez soi.

Entrée le jour du match : les passes mobiles peuvent être scannés directement aux tourniquets du Weser stadium.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Werder Brême - RB Leipzig ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile du SV Werder Bremen au Weserstadion varient selon la catégorie et le niveau de placement :

Fourchettes de prix estimées des billets (prix facial)

Places debout (Ostkurve / Fan Zone) :

Tarif normal : 17 € à 20 € Tarif réduit : 11 € à 15 €

Places assises (Nord, Süd, & West Tribüne) :

Catégorie 1 (centrale / rang inférieur principal) : 60 € à 75 € Catégorie 2-3 (côté / angle, rang supérieur) : 40 € à 55 € Catégorie 4 (derrière le but / angle supérieur) : 30 € à 38 €

Section visiteurs (bloc RB Leipzig - tribune ouest) :

Places debout : ~17 € à 19 €



Werder Brême - RB Leipzig en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Werder Brême et du RB Leipzig

Les cinq derniers matches du Werder Brême ont tous été des amicaux de présaison, pour un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 face à Auxerre le 15 août. Plus tôt durant l’été, le club a fait deux fois match nul contre Paderborn, les deux rencontres se terminant sur le score de 2-2, et a battu Energie Cottbus, avec quatre buts inscrits à l’extérieur, ainsi que Bochum, sur le score de 2-0. Sur ces cinq matches, Brême a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

La forme du RB Leipzig en présaison raconte une histoire contrastée. Ses cinq amicaux ont donné lieu à trois victoires et deux défaites, la plus récente étant un revers 3-1 contre le Bayern Munich le 15 août en Telekom Cup. Leipzig s’est aussi incliné 2-0 face à Leeds United plus tôt en août. Du côté positif, Leipzig a battu le SC Verl 4-0, son résultat le plus convaincant de l’été, et a obtenu de courtes victoires contre Ingolstadt et le VSG Altglienicke. Leipzig a inscrit huit buts sur ces cinq matches et en a encaissé cinq.

Werder Brême - RB Leipzig : confrontations récentes

La plus récente rencontre de Bundesliga entre ces deux clubs a eu lieu le 4 avril 2026, lorsque le RB Leipzig l’a emporté 2-1 au Wohninvest Weserstadion. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, Leipzig présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre aucune pour Brême, pour deux nuls. Leipzig a marqué 11 buts lors de ces cinq matches, contre quatre pour Brême, ce qui souligne sa domination dans les récentes confrontations directes.

Werder Brême - RB Leipzig : classement

Au classement actuel de Bundesliga, le Werder Brême occupe la 18e place tandis que le RB Leipzig est 14e.