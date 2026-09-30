Le Werder Brême affronte Paderborn le samedi 17 octobre 2026 au wohninvest WESERSTADION de Brême.

Historiquement, le Werder Brême a l’avantage dans les confrontations directes officielles entre les deux clubs. Les deux équipes se sont déjà rencontrées en coupe, où le Werder Brême s’est imposé 1-0 à l’extérieur face à Paderborn au deuxième tour de la DFB-Pokal 2024/25.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Werder Brême vs Paderborn, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Werder Brême vs Paderborn en Bundesliga ?

Werder Brême vs Paderborn débute au wohninvest WESERSTADION de Brême, le samedi 17 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 6 17 oct. 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Comment acheter des billets pour Werder Brême vs Paderborn en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour SV Werder Bremen vs. SC Paderborn 07 au Weserstadion, vous pouvez suivre ces options :

1. Billetterie officielle du SV Werder Bremen

Vente principale : Achetez directement via le portail officiel de billetterie en ligne du SV Werder Bremen.

Priorité aux membres : Les membres officiels du club bénéficient d’un accès anticipé avant l’ouverture de la vente générale des billets restants.

2. Marché officiel de revente secondaire (Zweitmarkt)

Si la rencontre est à guichets fermés via l’allocation standard, consultez le marché officiel secondaire de billets du Werder Brême.

Les abonnés ou les détenteurs de billets à l’unité qui ne peuvent pas assister au match remettent leurs places en vente légalement à leur valeur faciale.

3. Billets VIP & hospitalité

Les options de sièges premium, y compris les loges exécutives et les salons hospitalité les jours de match, peuvent être réservées directement auprès du service corporate du club ou de partenaires hospitalité agréés.

Combien coûtent les billets pour Werder Brême vs Paderborn en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match de Bundesliga Werder Bremen vs. SC Paderborn au Weserstadion dépendent du fait que vous les achetiez via les canaux officiels du club ou via des plateformes secondaires de revente :

1. Prix officiels des billets (Weserstadion)

Places debout (catégorie 5) : 17 €

Places assises (catégories 1 à 4) : 30 € à 75 € par personne (selon la catégorie et l’emplacement central)

Places à visibilité réduite : Réduction de 10 € à 20 € sur le prix de la catégorie

Tarifs réduits & jeunes (moins de 14 ans) : Jusqu’à 50 % de réduction sur les catégories standard en places assises (hors catégorie 1)

Marché officiel secondaire (Zweitmarkt) : Prix des billets à leur valeur faciale plus 10 % de frais de service officiels

2. Prix du marché secondaire & de la revente

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels du club, les prix sur les plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub fluctuent en fonction de la demande du marché :

Fourchette standard de revente : Les billets commencent généralement autour de 40 € à 56 € pour des places standard.

Packages hospitalité & VIP : Les options premium en salon vont de 120 € à 450 € et plus selon le package hospitalité choisi.

Werder Brême vs Paderborn en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Werder Brême et de Paderborn

Le Werder Brême a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 contre Cologne en Bundesliga, après une victoire 3-1 face au RB Leipzig. Brême a marqué sept buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres. La seule défaite en championnat sur cette période est intervenue contre Fribourg, avec une défaite 4-1.

Paderborn a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-0 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga, et l’équipe s’était aussi inclinée 0-1 face à Fribourg auparavant. L’équipe visiteuse a marqué cinq buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches. Sa seule victoire est arrivée en DFB-Pokal contre le 1. FC Phönix Lübeck, avec un succès 4-2 à l’extérieur.

Werder Brême vs Paderborn : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s’est terminée sur un nul 2-2 lors d’un match amical de pré-saison en août 2026. En regardant les cinq dernières confrontations recensées, on trouve deux nuls 2-2, une défaite 0-1 à domicile de Paderborn contre le Werder en DFB-Pokal en octobre 2024, un nul 2-2 en DFB-Pokal en octobre 2022, et une victoire 4-3 du Werder à l’extérieur en 2. Bundesliga en janvier 2022. Le Werder a l’avantage dans les matches officiels sur cet échantillon.