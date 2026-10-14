Comment obtenir des billets pour Werder Brême-Hoffenheim : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Werder Brême reçoit Hoffenheim le samedi 31 octobre 2026 au Wohninvest Weserstadion.

Historiquement, les rencontres entre le SV Werder Brême et le TSG Hoffenheim ont été disputées au fil de plusieurs saisons de Bundesliga, les deux équipes ayant livré des matchs mémorables et riches en buts. Lors de leur dernière confrontation en championnat, en mai 2026, Hoffenheim s’est imposé de justesse 1-0 sur le terrain de Brême.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Werder Brême-Hoffenheim, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le Werder Brême et Hoffenheim ?

Le coup d’envoi de Werder Brême-Hoffenheim sera donné au Wohninvest Weserstadion le samedi 31 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 8 31 oct. 2026 - 10:30 Wohninvest WESERSTADION

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Werder Brême et Hoffenheim ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le SV Werder Brême et le TSG Hoffenheim, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon que vous préférez les canaux officiels ou les plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus fiable et le plus sûr d’acheter des billets au prix initial est de passer directement par le site officiel du SV Werder Brême, qui joue à domicile au Wohninvest Weserstadion, ou par la billetterie officielle du TSG Hoffenheim pour les contingents réservés à ses membres ou aux visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Werder Brême et Hoffenheim ?

Les prix des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le SV Werder Brême et le TSG Hoffenheim varient selon que vous passez par les canaux de vente officiels des clubs ou par des plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets en tribune debout pour les supporters : Les billets classiques en tribune debout sécurisée (Stehplatz) achetés directement auprès du club sont généralement proposés à partir d’environ 15 à 20 € pour les membres et les bénéficiaires de tarifs réduits.

Places assises classiques (tribune supérieure ou inférieure) : Les places assises de catégorie standard vendues par les clubs coûtent approximativement de 30 à 80 € , selon le bloc exact et la vue.

Offres VIP et hospitalité : Les offres d’hospitalité haut de gamme proposées par le club les jours de match débutent à 112 € pour un accès amélioré aux salons, et peuvent coûter davantage.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places les moins chères à la revente : Les premières offres et les places à visibilité réduite sont généralement proposées à partir d’environ 55 à 68 € .

Places assises classiques à la revente : Les places habituelles sur les côtés du terrain ou dans les tribunes intermédiaires coûtent entre 90 et 250 € , selon la demande et la proximité du terrain.

Places haut de gamme et offres VIP à la revente : Les places particulièrement bien situées ou les offres VIP de dernière minute coûtent de 400 € à plus de 1 600 € .

Werder Brême-Hoffenheim en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du Werder Brême et de Hoffenheim

Le Werder Brême compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre Augsbourg en Bundesliga. Il avait également battu le RB Leipzig 3-1 plus tôt dans cette série. Sa seule fausse note est une défaite 4-1 face à Fribourg. Brême a marqué 11 buts lors de ces cinq matchs, mais en a aussi encaissé sept, signe d’une équipe qui se crée des occasions tout en restant vulnérable défensivement.

Hoffenheim n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs et a subi quatre défaites sur cette période. Son unique succès, une victoire 2-1 contre le VfB Stuttgart en Bundesliga, a été suivi de défaites face à Paderborn, à l’OFI Crète, au Borussia Dortmund et au FC Cologne. Hoffenheim a marqué six buts et en a encaissé 11 lors de ces cinq rencontres, un bilan qui reflète l’irrégularité qu’Ilzer cherche à corriger.

Werder Brême-Hoffenheim : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mai 2026, lorsque Hoffenheim s’est imposé 1-0 à domicile en Bundesliga. Auparavant, Hoffenheim avait battu Brême 2-0 au Wohninvest Weserstadion en janvier 2026. Sur les cinq derniers matchs officiels et amicaux répertoriés dans les données, Hoffenheim s’est imposé quatre fois et Brême n’a toujours pas gagné. Les visiteurs ont inscrit neuf buts contre deux pour Brême lors de ces rencontres.