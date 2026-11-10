Le Nordderby, littéralement « derby du Nord », est l’une des rivalités les plus anciennes et les plus intenses du football allemand. Le 22 novembre 2026, le SV Werder Brême accueillera son voisin du Nord et rival historique, le Hamburger SV, au Weserstadion pour une rencontre de Bundesliga qui promet d’être passionnante.

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À quelle heure débute le match de Bundesliga entre le Werder Brême et le Hamburger SV ?

Le match entre le Werder Brême et le Hamburger SV se jouera au Wohninvest Weserstadion, à Brême. Les informations officielles concernant sa diffusion ne sont pas encore disponibles.

Bundesliga - Journée 10 22 nov. 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Où acheter des billets pour le Nordderby ?

Le meilleur moyen d’acheter des billets pour le Nordderby est de passer directement par la billetterie officielle du SV Werder Brême. Acheter ses billets auprès du club garantit leur authenticité et permet de les obtenir à leur prix initial. Toutefois, compte tenu de la très forte demande des supporters locaux pour ce grand match de rivalité, les billets proposés sur la plateforme officielle devraient se vendre extrêmement vite.

StubHub constitue une solution de rechange très fiable si les billets sont épuisés sur le site officiel, pour ne pas manquer le match.

Combien coûtent les billets pour le Nordderby ?

Sur la billetterie officielle du Werder Brême, les billets au tarif standard commencent généralement autour de 40 € en admission générale. Les prix varient selon la catégorie et l’emplacement du siège dans le Weserstadion, les places premium coûtant nettement plus cher.

Si les billets en admission générale sont épuisés sur le site officiel, des plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité de trouver une place à la dernière minute. Pour cette rencontre très demandée, les prix y commencent autour de 155 €.

Werder Brême contre Hamburger SV en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Werder Brême contre Hamburger SV : la forme des deux équipes

Le Werder Brême compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec huit buts marqués et cinq encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 sur le terrain du VfB Stuttgart en Bundesliga, mettant fin à une série qui comprenait notamment une victoire 2-0 à Hoffenheim et un succès 3-2 à Mayence 05. Son seul nul sur cette période a été concédé face à Paderborn (2-2).

Le bilan du Hamburger SV sur ses cinq derniers matches est plus irrégulier : deux victoires, aucun nul et trois défaites, avec sept buts marqués et sept encaissés. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Auparavant, il s’était incliné 3-1 face à l’Eintracht Francfort en championnat et avait également été éliminé par ce même adversaire en Coupe d’Allemagne sur le même score.

Werder Brême contre Hamburger SV : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Bundesliga le 18 avril 2026 et s’est conclue par une victoire 3-1 du Werder Brême à domicile. Avant cela, le Hamburger SV s’était imposé 3-2 sur son terrain en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, disputées en Bundesliga et en 2. Bundesliga, chaque équipe a remporté deux victoires, tandis qu’un autre résultat a tourné en faveur de Brême avec un but d’écart.