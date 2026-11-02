Le Werder Brême reçoit le Hamburger SV le dimanche 22 novembre 2026 au Wohninvest Weserstadion, à Brême.

Lors de leur dernière confrontation officielle, le 18 avril 2026, le Werder Brême s’est imposé 3-1 face au Hamburger SV en Bundesliga, au Wohninvest Weserstadion. Auparavant, en décembre 2025, le Hamburger SV avait battu Brême 3-2 à domicile, également en Bundesliga.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Werder Brême-Hamburger SV, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre le Werder Brême et le Hamburger SV ?

Le Werder Brême affronte le Hamburger SV le dimanche 22 novembre 2026 au Wohninvest Weserstadion, à Brême.

Bundesliga - Journée 10 22 nov. 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le Werder Brême et le Hamburger SV ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le Werder Brême et le Hamburger SV, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les disponibilités et vos préférences :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter directement la billetterie officielle du SV Werder Bremen. Les billets sont généralement proposés d’abord aux membres du club, puis les places restantes sont mises en vente pour le grand public. Les matches très demandés comme le Nordderby affichent toutefois rapidement complet.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre le Werder Brême et le Hamburger SV ?

Les prix des billets pour le match de Bundesliga entre le Werder Brême et le Hamburger SV varient considérablement selon que vous les achetez directement auprès du club ou sur le marché de la revente.

1. Canaux officiels du club

Places debout (catégorie 5 / tribunes debout sécurisées) : Les prix officiels débutent autour de 18 à 25 € , même si les matches du Nordderby, très demandés, affichent presque immédiatement complet auprès des membres du club.

Les prix officiels débutent autour de , même si les matches du Nordderby, très demandés, affichent presque immédiatement complet auprès des membres du club. Tribune inférieure et places assises classiques (catégories 3 et 4) : Les places assises classiques coûtent généralement entre 35 et 65 € .

Les places assises classiques coûtent généralement entre . Places centrales et tribune inférieure premium (catégories 1 et 2) : Les places offrant les meilleures vues depuis les tribunes latérales coûtent généralement de 75 à 95 € et plus sur le marché primaire.

Les places offrant les meilleures vues depuis les tribunes latérales coûtent généralement de sur le marché primaire. Offres hospitalité et VIP : Les formules VIP officielles débutent généralement autour de 150 à 450 € et plus, selon l’accès aux salons et la restauration inclus.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets officiels ont été vendus par le club, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places debout et secteurs les moins chers : Les places dans les tribunes de supporters ou dans les angles des tribunes supérieures débutent généralement autour de 130 à 175 € , en raison de la forte demande liée à cette rivalité.

Les places dans les tribunes de supporters ou dans les angles des tribunes supérieures débutent généralement autour de , en raison de la forte demande liée à cette rivalité. Places assises en tribunes latérales inférieures et supérieures : Les places classiques offrant une vue latérale coûtent de 200 à 400 € .

Les places classiques offrant une vue latérale coûtent de . Places centrales premium et de catégorie 1 : Les places offrant les meilleures vues depuis le bord du terrain atteignent fréquemment 450 à 600 € et plus.

Werder Brême-Hamburger SV en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Werder Brême-Hamburger SV : la forme des deux équipes

Le Werder Brême compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 2-2 contre Paderborn en Bundesliga, après un autre nul 2-2 face au Borussia Dortmund. Une victoire 3-2 contre Augsbourg et un succès 3-1 face au RB Leipzig constituent ses meilleurs résultats sur cette période. Brême a marqué dix buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres, un bilan qui témoigne à la fois de son efficacité offensive et de son irrégularité défensive.

Le Hamburger SV a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels avant cette rencontre. Après une défaite 5-0 contre le RB Leipzig, il a réagi en battant le FC Köln (2-1), le FC København en match amical (2-0), Hoffenheim à l’extérieur (2-3), puis le VfB Stuttgart (1-0) lors de sa sortie la plus récente. Le HSV a marqué huit buts et en a encaissé six sur ces cinq matches, ses trois dernières rencontres s’étant toutes soldées par des résultats positifs.

Werder Brême-Hamburger SV : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 18 avril 2026, lorsque le Werder Brême a battu le Hamburger SV 3-1 en Bundesliga, au Wohninvest Weserstadion. Avant cela, le HSV s’était imposé 3-2 à domicile en Bundesliga en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées entre les deux équipes, disputées en Bundesliga, en 2. Bundesliga et lors d’un match datant de 2018, le Hamburger SV compte deux victoires contre trois pour le Werder Brême. Le bilan récent des confrontations directes penche donc en faveur de Brême.